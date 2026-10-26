വിമാന, ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങുകൾ റദ്ദാക്കുമ്പോൾ പണം നഷ്ടമാകുന്നുണ്ടോ? ഉപഭോക്താക്കൾ അറിയേണ്ട നിയമങ്ങൾ
പണം തിരികെ നൽകില്ലെന്ന നയത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഉപഭോക്താക്കളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം കമ്പനികൾക്കെതിരെ നിരവധി പരാതികളാണ് ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷനുകളിൽ എത്തുന്നത്
Published : October 26, 2026 at 11:37 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിമാന ടിക്കറ്റുകളും ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങുകളും റദ്ദാക്കുമ്പോൾ പണം തിരികെ നൽകില്ലെന്ന കമ്പനികളുടെ നയത്തിനെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷൻ. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ യാത്ര റദ്ദാക്കേണ്ടി വരുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പണം തിരികെ നൽകാൻ കമ്പനികൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കമ്പനികൾ തയാറാകണമെന്നും കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചു.
സേവനത്തിലെ വീഴ്ചയ്ക്ക് പിഴ
ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യാത്രക്കാരൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഇതിന് ആധാരം. അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാൻ വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത ഇദ്ദേഹത്തിന് യാത്രയ്ക്ക് തൊട്ടുമുൻപ് മസ്തിഷ്കത്തിൽ ട്യൂമർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്ന് യാത്ര റദ്ദാക്കിയെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് തുക തിരികെ നൽകാൻ വിമാനക്കമ്പനിയും ഈസ്മൈട്രിപ്പ് എന്ന ട്രാവൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമും തയാറായില്ല. പണം തിരികെ നൽകില്ലെന്ന നയമാണ് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. എന്നാൽ, മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതങ്ങളുടെ പേരിൽ പണം നിഷേധിക്കുന്നത് സേവനത്തിലെ വീഴ്ചയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷൻ, ഇരു കമ്പനികളെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഉപഭോക്താവിന് 1.86 ലക്ഷം രൂപ തിരികെ നൽകാനും 1.2 ലക്ഷം രൂപ പിഴയൊടുക്കാനും കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടു.
അന്യായമായ വ്യാപാര രീതി
അവധിക്കാല യാത്രകൾക്കും മറ്റുമായി മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ വിമാന ടിക്കറ്റുകളും ഹോട്ടൽ മുറികളും ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ യാത്ര റദ്ദാക്കുമ്പോൾ കമ്പനികൾ തനിനിറം കാണിക്കാറുണ്ട്. പണം തിരികെ നൽകില്ലെന്ന നയത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഉപഭോക്താക്കളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം കമ്പനികൾക്കെതിരെ നിരവധി പരാതികളാണ് ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷനുകളിൽ എത്തുന്നത്. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പണം തിരികെ നൽകില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥകൾ വളരെ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ 2019ലെ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നഷ്ടം വരുത്തുന്ന ഇത്തരം ഏകപക്ഷീയമായ വ്യവസ്ഥകൾ അന്യായമായ വ്യാപാര രീതിയാണെന്ന് ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പനികളുടെ ഒരു നയവും രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾക്കും ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾക്കും മുകളിലല്ലെന്നും കമ്മിഷൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.
ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ
ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, കുടുംബത്തിലെ മരണം, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ യാത്ര റദ്ദാക്കിയാൽ പണം തിരികെ നൽകില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. കൃത്യമായ മെഡിക്കൽ രേഖകളോ മറ്റ് തെളിവുകളോ ഹാജരാക്കിയാൽ വിമാനക്കമ്പനികളും ഹോട്ടലുകളും പണം തിരികെ നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങുകളിലും സമാനമായ തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കാറുണ്ട്. ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കിയാൽ മുഴുവൻ തുകയും നഷ്ടമാകും എന്നാണ് പല ഹോട്ടലുകളും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപോ ഒരാഴ്ച മുൻപോ ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കുന്ന വിവരം അറിയിച്ചാൽ, ആ മുറി മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകാൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റിന് സാധിക്കും. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ തുകയും പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. സേവന നിരക്കായി ചെറിയൊരു തുകയോ ഒരു ദിവസത്തെ വാടകയോ മാത്രം ഈടാക്കി ബാക്കി തുക തിരികെ നൽകണമെന്നാണ് ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷനുകളുടെ ഉത്തരവ്.
യാത്രക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ
വിമാന യാത്രക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ) കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രയ്ക്ക് ഒരാഴ്ച മുൻപെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും, ബുക്ക് ചെയ്ത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്താൽ യാതൊരു പിഴയും കൂടാതെ മുഴുവൻ തുകയും തിരികെ ലഭിക്കാൻ യാത്രക്കാരന് അവകാശമുണ്ട്. പണം തിരികെ ലഭിക്കാത്ത വിഭാഗത്തിലുള്ള ടിക്കറ്റാണെങ്കിൽ പോലും, യാത്ര ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യൂസർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഫീ, പാസഞ്ചർ സർവീസ് ഫീ, വിമാനത്താവള നികുതി എന്നിവ വിമാനക്കമ്പനി തിരികെ നൽകണം. അടിസ്ഥാന നിരക്ക് മാത്രമേ കമ്പനിക്ക് ഈടാക്കാൻ കഴിയൂ. ഇനി വിമാനക്കമ്പനിയാണ് യാത്ര റദ്ദാക്കുന്നതെങ്കിൽ പകരം സംവിധാനം ഒരുക്കുകയോ മുഴുവൻ തുകയും തിരികെ നൽകുകയോ ചെയ്യണം.
പരാതി നൽകേണ്ട വിധം
ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കിയിട്ടും കമ്പനികൾ പണം തിരികെ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനിയുടെ കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് തെളിവുകൾ സഹിതം ഇമെയിൽ അയക്കണം. മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പറായ 1915ൽ വിളിച്ച് പരാതിപ്പെടാം. കൂടാതെ ഇ-ദാഖിൽ പോർട്ടൽ വഴി ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷനിൽ ഓൺലൈനായി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനും സാധിക്കും..
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