കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ ഇതിലും മികച്ചൊരു നാലുമണി പലഹാരമില്ല; കോക്കനട്ട് ബദാം ലഡു തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മായം കലർന്ന പലഹാരങ്ങൾക്ക് പകരമായി കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ധൈര്യമായി നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണിത്
Published : October 19, 2026 at 2:00 PM IST
മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന കൃത്രിമ മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, രുചിയും പോഷകവും ഒരുപോലെ നിറയുന്ന ഒരു വിഭവം വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയാലോ? നെയ്യുടെ കൊതിയൂറുന്ന മണവും തേങ്ങയുടെ തനതു സ്വാദും ബദാമിൻ്റെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന കോക്കനട്ട് ബദാം ലഡു ഏവരുടെയും മനംകവരുന്ന ഒരു കിടിലൻ പലഹാരമാണ്.
വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മായം കലർന്ന പലഹാരങ്ങൾക്ക് പകരമായി കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ധൈര്യമായി നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണിത്. ബദാമിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളും പ്രോട്ടീനുകളും കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിവികാസത്തിനും ശാരീരിക ഊർജത്തിനും ഏറെ ഗുണകരമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്കൂൾ വിട്ടുവരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നാലുമണി പലഹാരമായി നൽകാൻ ഇതിലും മികച്ച മറ്റൊരു ലഘുഭക്ഷണം ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് അടുക്കളയിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.
വീട്ടിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തുന്ന അതിഥികൾക്ക് ചായയ്ക്കൊപ്പം നൽകാനും, സദ്യകൾക്കും മറ്റ് വിശേഷദിവസങ്ങൾക്കും മധുരം പകരാനും ഈ ലഡു ഏറെ അനുയോജ്യമാണ്. ദിവസങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നത് വീട്ടമ്മമാർക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവ സീസണുകളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഈ സ്വാദിഷ്ടമായ ലഡു തയ്യാറാക്കി നൽകാവുന്നതാണ്. ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പും നാരുകളും അടങ്ങിയ തേങ്ങയും ശർക്കരയിലെ ഇരുമ്പും ഈ പലഹാരത്തിൻ്റെ പോഷകമൂല്യം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
രണ്ട് കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ, പതിനഞ്ച് എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ബദാം (ബദാം പൊടിയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്), മുക്കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ ശർക്കരപ്പൊടി, ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾസ്പൂൺ വരെ നെയ്യ്, കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്കാപ്പൊടി, കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എന്നിവയാണ് കോക്കനട്ട് ബദാം ലഡു തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമായും വേണ്ടത്.
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
കോക്കനട്ട് ബദാം ലഡു തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആദ്യം തന്നെ ബദാം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കണം. കുറഞ്ഞത് എട്ടു മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്ത ശേഷം തൊലി കളഞ്ഞ് മിക്സിയിൽ അൽപം വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക. തുടർന്ന് ചിരകിവച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അൽപം നെയ്യ് പാനിൽ ഒഴിച്ച് പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ ചെറുതീയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കണം. മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ ശർക്കരയും അൽപം വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇളക്കി അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.
ഇത്രയും തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം വറുത്ത തേങ്ങയും അരച്ചെടുത്ത ബദാമും ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ഇതിലേക്ക് അരിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ചേർക്കുക. ഒപ്പം ഏലയ്ക്കാപ്പൊടിയും ബാക്കി നെയ്യും ചേർത്ത് മിശ്രിതം നന്നായി ഇളക്കണം. മിശ്രിതം കുറുകി പാത്രത്തിൽ ഒട്ടാത്ത പരുവമാകുന്നത് വരെ ഇളക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. തുടർന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മിശ്രിതം ചെറുതായി തണുത്തതിന് ശേഷം കൈയിൽ അൽപം നെയ്യ് പുരട്ടി ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇതോടെ രുചികരവും ആരോഗ്യപ്രദവുമായ കോക്കനട്ട് ബദാം ലഡു ഞൊടിയിടയിൽ തയ്യാറാകും..
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