ഇത്തവണ ക്രിസ്തുമസ് പൊളിക്കും; 'കണ്ണൻ' മീൻ കറിയും പോര്ക്ക് ബെല്ലി മീറ്റ് ഫ്രൈയും ആയോലോ
ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് സ്പെഷലായി എന്തുണ്ടാക്കുമെന്ന ചിന്തയിലാണ് വീട്ടമ്മമാരും. എന്നാലിനി ചിന്തിച്ച് സമയം കളയേണ്ട. ഇതാ അടിപൊളി ഐറ്റം
Published : October 29, 2026 at 5:23 PM IST
ദേ ക്രിസ്തുമസ് ഇങ്ങ് അടുത്തെത്തി. ഇത്തവണ എന്തെല്ലാം വെറൈറ്റി പരീക്ഷിക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇതാ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. സാധാരണ അപ്പവും ഇറച്ചിക്കറിയും മറ്റുമാണ് തീൻമേശയിലെ താരം. അതേസമയ തൃശൂർ കുന്നംകുളം ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഐറ്റമാണ് മെയിൻ. മാങ്ങയിട്ട കണ്ണൻ മീൻ കറിയും പോർക്ക് വിഭവങ്ങളും. തേങ്ങ പാലിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കണ്ണനെന്ന വരാലിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ പകുതി വയറ് നിറയും. എങ്കിൽ പിന്നെ ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട.. കണ്ണൻ മീൻ കറിയും പോര്ക്ക് ബെല്ലി മീറ്റ് ഫ്രൈയും റെസിപ്പി പിടിച്ചോ..
മാങ്ങയിട്ട കണ്ണൻ മീൻ
ആവശ്യമായ ചേരുകൾ
- കണ്ണന് മീന് (വരാൽ) - ഒരുകിലോ ചെറു കഷണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചത്
- ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
- പച്ചമുളക് - ആറ് എണ്ണം
- ഇഞ്ചി - ചെറിയ കഷണം
- ചുവന്നുള്ളി - ആറ് എണ്ണം
- തേങ്ങ - ഒന്നര എണ്ണം
- മല്ലിപ്പൊടി - ഒരു ടേബിള്സൂണ്
- മുളകുപ്പൊടി - ഒന്നര ടേബിള്സൂണ്
- മഞ്ഞള്പ്പൊടി - ഒരു ടീസ്പണ്
- കറിവേപ്പില - ആവശ്യത്തിന്
- മാങ്ങ - രണ്ട് എണ്ണം
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ആദ്യം തന്നെ വരാൽ നന്നായി വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. വരാലിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞും കളയാതെ ഉരച്ചും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ശേഷം ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചുമാറ്റണം.ഇനി മൺചട്ടിയെടുത്ത് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, ചുവന്നുള്ളി എന്നിവ കുറച്ച് എണ്ണയില് ഒഴിച്ച് വഴറ്റുക. ശേഷം മല്ലിപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, മഞ്ഞള്പ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് മൂപ്പിക്കുക. നിറം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടും മൂന്നും പാല് ഒഴിക്കുക, മാങ്ങയുടെ കഷണങ്ങളും ചേര്ക്കുക. തിളച്ചതിന് ശേഷം മീന് കഷണങ്ങള് ഇടുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേര്ക്കാൻ മറക്കരുത്. മൂടിവെച്ച് ഏഴ് മിനിറ്റ് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇളക്കി ഉപ്പും പുളിയും നോക്കാം. ഒന്നാം പാല് ഒഴിച്ച് തിളച്ചുവരുന്നതോടെ ചെറുതായി ഇളക്കാം. മീൻ കറി തയ്യാറായതിന് ശേഷം അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് കഷണങ്ങൾ ഉടയാത്ത വിധം ചട്ടികൊണ്ട് തന്നെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളി, കറിവേപ്പില, ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളകുപൊടി എന്നിവ മൂപ്പിച്ചൊഴിക്കാം.
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പോര്ക്ക് ബെല്ലി മീറ്റ് ഫ്രൈ
ആവശ്യമായ ചേരുകൾ
- പോര്ക്ക് മിറ്റ് - അരക്കിലോ
- മീറ്റ് മസാല - 3 സ്പൂണ്
- ഇഞ്ചി - ചെറിയ കഷണം
- ചെറിയുള്ളി - 6 എണ്ണം
- നാരങ്ങാനീര് - 2 സൂണ്
- വെളുത്തുള്ളി
- മഞ്ഞള്പ്പൊടി - അര ടീസ്പൂണ്
- ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
- കുരുമുളകുപൊടി - ആവശ്യത്തിന്
- പട്ട, ബെയ് ലീവ്സ് - കുറച്ച്
- പെരുംജീരകം -അര ടീസൂണ്
- തേങ്ങാക്കൊത്ത്
- നെയ് /വെളിച്ചെണ്ണ - 2 ടേബിള് സ്പൂണ്
- കറിവേപ്പില
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ആദ്യം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ പോര്ക്കിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞള്പ്പൊടി, നാരങ്ങാനീര്, മീറ്റ് മസാലപ്പൊടി എന്നിവ ചേര്ത്ത് 30 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി (4, 5 എണ്ണം മാത്രം) നന്നായി ചതച്ചുചേര്ത്ത് കുക്കറിലോ പാത്രത്തിലോ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. വെന്തു കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് കുരുമുളകുപൊടി ചേര്ത്ത് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. അടുത്തതായി ഒരു പാനില് നെയ് അലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് പട്ട, ബെയ് ലീവ്സ്, പെരുംജീരകം എന്നിവ ചേര്ത്ത് മൂത്തുവരുമ്പോള് തേങ്ങക്കൊത്തു ചേര്ത്ത് അത് നിറം മാറി വരുമ്പോള് ബാക്കി വെളുത്തുള്ളി മുഴുവനായോ രണ്ടു കഷ്ണം ആക്കിയോ ചേര്ത്തു വഴറ്റുക. അതിലേക്ക് വേവിച്ച പോര്ക്ക് ചേര്ത്ത് ആവശ്യാനുസരണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം റെഡിയായി വരുമ്പോള് കുറച്ചുകൂടി കുരുമുളകുപൊടി ചേര്ത്ത് ചൂടാക്കി വാങ്ങി വെയ്ക്കാം, വാങ്ങി വയ്ക്കുന്ന സമയം കറിവേപ്പില ചേര്ത്ത് ഇളക്കുക. പോര്ക്ക് ഞെബെല്ലി മീറ്റ് ഡ്രൈ റെഡി.
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