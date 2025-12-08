ക്രിസ്മസിന് അടുക്കള ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന ഇവനാണ് താരം, എരുവും മധുരവും ചേർന്ന ഹണി റോസ് ചിക്കൻ
ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് സ്പെഷലായി എന്തുണ്ടാക്കുമെന്ന ചിന്തയിലാണ് വീട്ടമ്മമാരും. എന്നാലിനി ചിന്തിച്ച് സമയം കളയേണ്ട. ഇതാ അടിപൊളി ഐറ്റം
Published : December 8, 2025 at 7:40 PM IST
ക്രിസ്മസിന് ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങള് മാത്രമെയുള്ളൂ. നാടാകെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങള്ക്കായുള്ള തകൃതിയായ ഒരുക്കങ്ങള് തുടങ്ങി. നക്ഷത്രങ്ങളും പുൽക്കൂടുകളും നിറയുന്നത് പോലെ വീടിൻ്റെ അടുക്കളയും വിഭവ സമൃദ്ധികൊണ്ട് നിറയും. ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് സ്പെഷലായി എന്തുണ്ടാക്കുമെന്ന ചിന്തയിലാണ് വീട്ടമ്മമാരും. എന്നാലിനി ചിന്തിച്ച് സമയം കളയേണ്ട. നല്ല അടിപൊളിയൊരു ഹണി റോസ് ചിക്കൻ വീട്ടില് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. ഈ ക്രിസ്മസിന് വിളമ്പാനായി വൈനും കേക്കുകളും തയാറാക്കാൻ റെസിപ്പി ഒരുക്കുന്നവർ ഇതുകൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ...
ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള്
- ചിക്കൻ
- സവാള
- മുളക് പൊടി
- മഞ്ഞൾ പൊടി
- തക്കാളി സോസ്
- ഇഞ്ചി
- വെളുത്തുള്ളി
- പച്ച മുളക്
- കറിവേപ്പില
- സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ
- വെളിച്ചെണ്ണ
- ഉപ്പ്
- നാരങ്ങ നീര്
- തേൻ
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
വൃത്തിയായി കഴുകിയ ചിക്കൻ ചെറിയ ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കുക. ബോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പീസ് ചിക്കനായാലും മതി. ശേഷം ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾ പൊടി, അല്പം നാരങ്ങ നീര് എന്നിവ ചേർത്ത് ചിക്കനിൽ നല്ലവണം പുരട്ടുക. ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും അടുപ്പിച്ച് വരഞ്ഞതിനു ശേഷം വേണം മസാല പുരട്ടാൻ. ഒരു മണിക്കൂറോളം മാറ്റിവയ്ക്കുക. കോൺഫ്ലവർ ചേർത്താൽ ക്രസ്പ്പിനസ് കിട്ടും. ശേഷം ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ചൂടായ ശേഷം അതിലേയ്ക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റുക.
അതേ പാനിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വച്ച സാവാളയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് നല്ലവണം വഴറ്റുക. അതിലേയ്ക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ശേഷം ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയും മറ്റും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലവണം വഴണ്ട് വന്ന സവാളയിലേക്ക് ടോമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ചെറുതായി തളച്ച് വരുമ്പോൾ മാറ്റി വച്ച ചിക്കൻ ഇടുക.
രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. സ്റ്റൗവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തേൻ ചേർക്കുക. നല്ലവണം യോജിപ്പിക്കുക. കറിവേപ്പിലയോ സ്പ്രിങ് ഒണിയനും ഉപയോഗിച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ബൗളിലേയ്ക്ക് മാറ്റി ആവശ്യാനുസരണം സെർവ് ചെയ്യാം. വട്ടേപ്പത്തിനൊപ്പവും ചോറിന് ഒപ്പം ചേര്ത്ത് പിടിക്കാന് പറ്റിയ കിടിലന് ഐറ്റമാണിത്.
ടോമാറ്റോ സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ
മിക്സിയിൽ തക്കാളി, ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചാസാരയും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം അരച്ചെടുക്കുക. ടോമാറ്റോ സോസിന് പകരം ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത തക്കാളി പൾപ്പ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
