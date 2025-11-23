ETV Bharat / travel-and-food

വായില്‍ കപ്പലോടും, റസ്റ്റോറന്‍റ് സ്റ്റൈല്‍ ചില്ലി ഫിഷും ഫ്രൈഡ് റൈസും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം; റെസിപ്പിയിതാ

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെസ്‌റ്റോറൻ്റ് സ്‌റ്റൈൽ ചില്ലി ഫിഷും ഫ്രൈഡ് റൈസും എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയാലോ. റെസിപ്പിയിതാ..

FRIED RICE CHILLI FISH LUNCH DISHES EASY FRIED RICE
chilli fish and fried rice recipe (getty images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 23, 2025 at 4:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ല്ലാ ദിവസവും ഊണ്‌ കഴിച്ച് മടുത്തോ? എന്നാലിനിയൊരു വെറൈറ്റി വിഭവം തയ്യാറാക്കിയാലോ? കുറച്ച് അധികം ചേരുവകൾ ചേർത്ത്, ഒരു കിടിലൻ വിഭവം. നാവിൽ കൊതിയൂറും ചില്ലി ഫിഷും ഫ്രൈഡ് റെസും. ചേരുവകൾ എല്ലാം അരിഞ്ഞും ഒതുക്കിയും വച്ചാൽ വെറും അര മണിക്കൂർ മതി പാചകത്തിന്. പെട്ടന്ന് പണിയും കഴിയും. ഇനി ചില്ലി ഫിഷും ഫ്രൈഡ് റെസും എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയാലോ?..

1. മീൻ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായവ

  • മീൻ - അരക്കിലോ (മുള്ള് ഇല്ലാത്ത മാംസം എടുക്കുക)
  • കുരുമുളക് പൊടി - അര ടീസ്‌പൂൺ
  • സോയ സോസ് - ഒരു ടീസ്‌പൂൺ
  • കോൺഫ്ലോർ - മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • മൈദ - മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • മുട്ട - ഒന്ന്
  • വെള്ളം - കാൽക്കപ്പ്
  • ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
  • വെളിച്ചെണ്ണ - മീൻ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായത്

2. ചില്ലി ഫിഷിന് ആവശ്യമായവ

  • വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് - രണ്ട് ടീസ്‌പൂൺ
  • പച്ചമുളക് - ഒരെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്
  • സവാള - മൂന്നെണ്ണം അരിഞ്ഞത്
  • ക്യാപ്‌സിക്കം ചുവപ്പ്, പച്ച - ഒരെണ്ണം (രണ്ടിൻ്റെയും പകുതി വീതം എടുക്കാം)
  • സെലറി - മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ (നിർബന്ധമില്ല)
  • കശ്‌മീരി മുളകുപൊടി - ഒന്നര ടീസ്‌പൂൺ
  • ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് - മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • വെള്ളം - രണ്ട് കപ്പ്
  • റെഡ്‌ ഫുഡ് കളർ - അൽപ്പം (നിർബന്ധമില്ല)
  • കോൺഫ്ലോർ - ഒരു ടേബിൾ (സ്‌പൂൺ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്‌പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയത്)
  • പഞ്ചസാര - അര ടീസ്‌പൂൺ
  • സ്‌പ്രിങ് ഒനിയൻ - അൽപ്പം
  • വിനാഗിരി - അര ടീസ്‌പൂൺ

3. ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

FRIED RICE CHILLI FISH LUNCH DISHES EASY FRIED RICE
ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും (getty images)
  • വെളിച്ചെണ്ണ - ആവശ്യത്തിന്
  • വെളുത്തുള്ളി - ഒരു ടേബിൾ സ്‌പൂൺ അരിഞ്ഞത്
  • ക്യാപ്‌സിക്കം (രണ്ട് കളർ) - ഒരു കപ്പ് അരിഞ്ഞത്
  • സ്‌പ്രിങ് ഒനിയൻ - അൽപ്പം
  • ബസ്‌മതി റൈസ് - രണ്ട് കപ്പ്
  • സോയ സോസ് - ഒരു ടീസ്‌പൂൺ
  • ചില്ലി സോസ് - ഒരു ടീസ്‌പൂൺ
  • പഞ്ചസാര - അര ടീസ്‌പൂൺ
  • കുരുമുളക് പൊടി - അര ടീസ്‌പൂൺ

4. ചില്ലി ഫിഷ്‌ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം അരക്കിലോ മീനിൽ അര ടീസ്‌പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു ടീസ്‌പൂൺ സോയാ സോസ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി ഒരു മണിക്കൂർ എങ്കിലും മസാല പിടിക്കാൻ മാറ്റി വയ്‌ക്കുക. ഈ സമയം മീനിന് ആവശ്യമായ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. ഇതിനായി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ മൈദ, അൽപ്പം ഉപ്പ്, ഒരു മുട്ട, കാൽക്കപ്പ് വെള്ളം എന്നിവ ചേർത്ത് കട്ടയില്ലാതെ ഇളക്കി പാകത്തിന് എടുക്കുക. ശേഷം ഈ മാവിൽ നേരത്തെ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഓരോന്നും മുക്കി വറുത്ത് കോരി മാറ്റുക.

FRIED RICE CHILLI FISH LUNCH DISHES EASY FRIED RICE
ചില്ലി ഫിഷ്‌ (getty images)

മീൻ എല്ലാം വറുത്തതിന് ശേഷം ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്‌പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞത് എന്നിവ ചേർത്ത് വഴറ്റുക. ഇവ ഒന്ന് വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ ചുവപ്പ്, പച്ച ക്യാപ്‌സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. ഒന്ന് വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ സെലറി (നിർബന്ധമില്ല), ഒന്നര ടീസ്‌പൂൺ കശ്‌മീരി മുളകുപൊടി, മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ഈ സമയം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അൽപ്പം റെഡ്‌ ഫുഡ് കളർ കൂടി ചേർക്കാം.

നന്നായി തിളച്ചുകഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ കഷണങ്ങളും ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായി തിളയ്‌ക്കുന്ന സമയം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്‌പൂൺ കോൺഫ്ലോർ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്‌പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുക്കുക. മീൻ അഞ്ച് മിനിട്ടോളം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കലക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോറും ചേർത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ശേഷം അര ടീസ്‌പൂൺ പഞ്ചസാരയും അൽപ്പം അരിഞ്ഞെടുത്ത സ്‌പ്രിങ് ഒനിയനും ചേർത്ത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. നല്ല ചില്ലി ഫിഷ്‌ തയ്യാർ.

FRIED RICE CHILLI FISH LUNCH DISHES EASY FRIED RICE
ഫ്രൈഡ് റൈസ് (getty images)

5. ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം തന്നെ ബസ്‌മതി റൈസ് രണ്ട് കപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്‌പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത്, ഒരു കപ്പ് ക്യാപ്‌സിക്കം അരിഞ്ഞത് (രണ്ട് കളർ), അൽപ്പം സ്‌പ്രിങ് ഒനിയൻ (അല്ലെങ്കിൽ അൽപ്പം സവാള അരിഞ്ഞതും ആകാം) എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. നന്നായി വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്‌മതി റൈസ് ചേർക്കുക.

നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്‌പൂൺ സോയ സോസ്, ഒരു ടീസ്‌പൂൺ ചില്ലി സോസ് എന്നിവയും ചേർക്കുക. ഈ സമയം റൈസിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കി ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ശേഷം അര ടീസ്‌പൂൺ പഞ്ചസാര, അര ടീസ്‌പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക. രുചികരമായ റൈസും തയ്യാർ.

Also Read: ഇത്രയും രുചികരമായ ചായക്കടി വേറെയില്ല; ഞൊടിയിടയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ റെസിപ്പിയിതാ...

TAGGED:

FRIED RICE
CHILLI FISH
LUNCH DISHES
EASY FRIED RICE
CHILLI FISH AND FRIED RICE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.