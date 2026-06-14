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സ്‌പൈസി ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്; ചായയ്‌ക്ക് ബെസ്‌റ്റ് കോംബോ, സ്‌പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കൊഴുക്കട്ട തയ്യാറാക്കിയാലോ...

സാധാരണ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്‌തമാണ് ഈ ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള കൊഴുക്കട്ട. എളുപ്പത്തിൽ കൊഴുക്കട്ട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

CHICKEN FILLED KOZHUKKATTA KOZHUKKATTA RECIPE SIMPLE BREAKFASTS RECIPE ചിക്കൻ കൊഴുക്കട്ട
Representational Image (getty images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 14, 2026 at 10:49 AM IST

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കുറച്ച് ചിക്കൻ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഭവം പരീക്ഷിക്കാത്തതായി ആരാണുള്ളത്. ഉച്ചഭക്ഷണമായും പ്രഭാതഭക്ഷണമായും ചെറുകടികളായും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കും. അതിൽ നല്ല എരിവുള്ള ബിരിയാണിയും, ചിക്കൻ ചോപ്‌സും, സാൻ്റ്‌വിച്ചും എല്ലാം പരീക്ഷിച്ച് മടുത്ത വിഭവങ്ങളായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഒരു വെറൈറ്റി പിടിച്ചാലോ..നല്ല നാടൻ കൊഴുക്കട്ടയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി ചിക്കൻ കൊണ്ടൊരു കൊഴുക്കട്ട.

ആവിയിൽ വെന്ത ഈ കൊഴുക്കട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചാൽ നല്ല സ്‌പൈസി ചിക്കൻ ഫില്ലിങിൻ്റെ മണം കാരണം ഒന്നല്ല എത്രവേണമെങ്കിലും അകത്താക്കും. അത്ര ടേസ്‌റ്റിയാണ് ഈ വിഭവം. ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ?...

CHICKEN FILLED KOZHUKKATTA KOZHUKKATTA RECIPE SIMPLE BREAKFASTS RECIPE ചിക്കൻ കൊഴുക്കട്ട
ചിക്കൻ (getty images)

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായവ

എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ - 400 ഗ്രാം (വേവിച്ച് മിക്‌സിയിലിട്ട് ചെറുതായി പൊടിച്ചത്)

ഇഞ്ചി ചതച്ചത്- ഒരു ടീസ്‌പൂൺ

വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്- ഒരു ടീസ്‌പൂൺ

മഞ്ഞൾപ്പൊടി- അര ടീസ്‌പൂൺ

മുളകുപൊടി- ഒരു ടീസ്‌പൂൺ

ഗരം മസാല- അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്‌പൂൺ വരെ

ഉപ്പ്- പാകത്തിന്

വെളിച്ചെണ്ണ- ആവശ്യത്തിന്

പച്ചമുളക്- ഒരെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്

സവാള- ഒരെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്

കറിവേപ്പില- ആവശ്യത്തിന്

  • മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായവ

അരിപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിപ്പൊടി- ഒരു കപ്പ്

ചൂടുവെള്ളം- കാൽക്കപ്പ്

ജീരകം- അര ടീസ്‌പൂൺ

ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്

തേങ്ങ- കാൽക്കപ്പ്

ചിക്കൻ കൊഴുക്കട്ട തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വച്ച് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ചതച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. ശേഷം പൊടികളായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, ഗരം മസാല എന്നിവയും ചേർത്ത് മൂപ്പിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം.

ഇനി അടുത്ത ഘട്ടമായ മാവ് തയ്യാറാക്കാം. ഒരു വലുപ്പമുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയെടുക്കുക. അര ടീസ്‌പൂൺ ജീരകം, ഉപ്പ്, കാൽക്കപ്പ് തേങ്ങ എന്നിവ ചേർക്കാം. ശേഷം കാൽക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കൈയിൽ വച്ച് തന്നെ ചെറുതായി ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് വട്ടത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. എല്ലാ ഉരുളകളും ഈവിധം തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം ഇഡലി തട്ടിലോ സ്‌റ്റീമറിലോ വെച്ച് ആവികേറ്റി വേവിച്ചെടുക്കുക. കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റെങ്കിലും വേവിക്കണം. രുചികരമായ ചിക്കൻ കൊഴുക്കട്ട തയ്യാർ.

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TAGGED:

CHICKEN FILLED KOZHUKKATTA
KOZHUKKATTA RECIPE
SIMPLE BREAKFASTS RECIPE
ചിക്കൻ കൊഴുക്കട്ട
CHICKEN FILLED KOZHUKKATTA RECIPE

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