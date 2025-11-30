തിരമാലകളെ മാടി വിളിക്കും, കാൻവാസ് ചിത്രം പോലെ സുന്ദരം; ചേരക്കല്ലിൻ്റെ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ
കണ്ണൂർ കിഴുന്നക്കടുത്ത ഏഴരക്കടപ്പുറത്താണ് ശിൽപികളുടെ കരവിരുതിനാൽ തീർത്തത് പോലെ കടലിൽ നിണ്ടു കിടുക്കുന്ന ചേരക്കല്ല് കാണുന്നത്.
Published : November 30, 2025 at 2:54 PM IST
കണ്ണൂര്: കടൽ കാഴ്ചകൾ എന്നും കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്നവയാണ്. ആർത്തുലച്ച വരുന്ന തിരമാലകളും ആഴക്കടലിലേക്ക് മുങ്ങി താഴുന്ന സൂര്യനും എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം. ഇതിനോടൊപ്പം ശിൽപികളുടെ കരവിരുതിനാൽ തീർത്തത് പോലെ കടലിൽ നിണ്ടു കിടുക്കുന്ന പാറക്കല്ലുകൾ കൂടിയാകുമ്പോൾ ഏത് കലങ്ങി മറിഞ്ഞ മനസിനെയും ശാന്തമാകാൻ കഴിയുന്ന മനോഹര ദൃശ്യമാകും അത്.
അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങള് പോകേണ്ടത് കണ്ണൂർ കിഴുന്നക്കടുത്ത ഏഴരക്കടപ്പുറത്തേക്കാണ്. അവിടെ ചെന്നാല് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. ആർത്തുലച്ചു വരുന്ന തിരമാലകളുമായി മല്ലിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ പാറക്കല്ല് കാണുന്നവർക്കെല്ലാം ആശ്ചര്യം തന്നെ.
നൂറ്റാണ്ടുകളായി കടലിൽ കിടക്കുന്ന ഈ പാറക്കല്ലിനെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നുള്ള കല്ലാണ് കടലേറ്റത്തെ തടയാൻ ഒരു കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പാറക്കല്ലിൻ്റെ സൗന്ദര്യം മനസിലാക്കിയവർ പിന്നീട് ഇത് വെട്ടിമാറ്റാൻ അനുവദിച്ചില്ല.
നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് സാക്ഷിയായ ഈ പാറക്കൂട്ടത്തെ ചേരക്കല്ല് എന്നാണ് വിളിക്കാറ്. തലമുറ കൈമാറി വന്നപ്പോഴും ഈ പേരിൽ പിന്നീട് മാറ്റം ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ചേരക്കല്ലിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ഉദയാസ്തമന സമയത്ത് എത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.
ഉദയ സൂര്യ കിരണങ്ങൾ ചേരക്കല്ലിൽ തട്ടി ശേഭിക്കുന്നതും അസ്തമയ സൂര്യൻ ചെഞ്ചായം പൂശുന്നതും മനംമയക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. കടല് വെള്ളത്തില് കുളിച്ചു നില്ക്കുന്ന പാറക്കെട്ടില് കയറാനും കാഴ്ചകള് കാണാനും തദ്ദേശീയരെ പോലെ വിദേശികളും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. സമീപത്തെ റിസോര്ട്ടുകളില് താമസിച്ച് വേലിയിറക്ക സമയത്ത് ചേരക്കല്ലില് കയറി കരയുടെയും കടലിൻ്റെയും സൗന്ദര്യം ഒരുമിച്ച് ആസ്വദിക്കാന് കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത.
ചേരക്കല്ലിന് നൂറ് മീറ്ററിലേറെ നീളമുണ്ട്. പണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം സ്ക്വയര് മീറ്റര് വിസ്തൃതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പഴമക്കാര് പറയുന്നു. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കല്ല് വെട്ടി കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നീ കാണുന്ന നിലയിൽ ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
ചേരക്കല്ലിന് ചുറ്റും കടലില് പാറക്കഷണങ്ങള് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു കാലത്ത് നല്ല കയ്യേറ്റം ഇവിടെ നടന്നതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. വേലിയിറക്ക കാലത്ത് രാത്രിയായാല് പോലും ചേരക്കല്ലില് കഴിയാം. നിലാവുള്ള രാത്രികളിൽ ഇവിടം ആസ്വദിക്കാനും ഇവിടെ കഴിയാനുമായി നിരവധി യുവക്കാളാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താറുള്ളത്.
സഞ്ചാരികള്ക്ക് വേണ്ടുന്ന മാര്ഗനിര്ദേശം നല്കാന് ഏഴരയിലെ ദേശവാസികളും സന്നദ്ധരാണ്. വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ സൗഹൃദാന്തരീക്ഷവും ഇവിടെ നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. ചേരക്കല്ലിന് ഈ പേര് വന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൈമാറി വന്ന ഒരു കൂട്ടം കഥകളുണ്ട്. സത്യമെന്നോ മിഥ്യയെന്നോ തിരിച്ചറിയാത്ത ഈ കഥ ഈ ദേശത്തെ ചിലര്ക്കൊക്കെ അറിയാം.
ഒരു നാള് നാട് വാഴുന്ന ചേരമാന് പെരുമാള് കടല് കാഴ്ച കാണാന് ഏഴര കടപ്പുറത്തെത്തി. തിരമാലകള് ആര്ത്തിരമ്പുന്ന കടലിലെ സുന്ദര ശിൽപം അദ്ദേഹം ഏറെ നേരം നോക്കി നിന്നു. ഈ കല്ലില് നിന്നും കണ്ണെടുക്കാനാവാതെ അദ്ദേഹം ഇത് തൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലാക്കാന് ആഗ്രഹിച്ചു. തിരുവായ്ക്ക് എതിര്വാക്കില്ലാത്ത കാലത്ത് പെരുമാളിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ ഇതും ചേരമാന് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ചേര്ത്തു. അതോടെയാണ് ഈ പാറക്കൂട്ടത്തിന് ചേരക്കല്ല് എന്ന് പേര് വന്നതെന്നാണ് ഒരു കഥ.
പ്രവാചകന് മുഹമ്മദ് നബിയെ കാണാന് ചേരമാന് പെരുമാള് മക്കയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടും മുമ്പ് ഇവിടെ തങ്ങിയതായും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉരുവില് മക്കത്തേക്ക് പോയതെന്നുമാണ് മറ്റൊരു കഥ. പിന്നേയുമുണ്ട് കഥകൾ. കടപ്പുറത്തു നിന്നുളള കാഴ്ചയില് ചേരപ്പാമ്പ് കിടന്നതു പോലെയാണ് ഈ പാറക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ കിടപ്പ്. അതിനാല് ഇതിന് ചേരക്കല്ല് എന്ന് നാട്ടറിവില് പറയുന്നു. കടലില് പെട്ടു പോയ ഒരു ചേര രക്ഷാമാര്ഗം തേടി ഈ കല്ലിലെത്തുകയും അങ്ങനെ ചേര രക്ഷപ്പെട്ടതിൻ്റെ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേരക്കല്ല് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു എന്നും പറയുന്നപ്പെടുന്നു.
കഥകള് ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും ചേരക്കല്ലിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനും കല്ലില് കയറി വിശ്രമിക്കാനും ഇന്നും കഴിയുന്നുണ്ട്. സന്ധ്യ മയങ്ങുന്നതോടെയാണ് സഞ്ചാരികള് കൂട്ടമായെത്തുന്നത്. കല്ലിന് ചുറ്റും തിരമാലകള് ആര്ത്തിരമ്പുന്ന ചേരക്കല്ല് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ്.
