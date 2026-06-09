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ഏഴ് തട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം; കാലവര്‍ഷം ജീവനേകുന്ന കാനന സുന്ദരി, ജലസമൃദ്ധമായി ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം

മൂന്നാറിലേക്കുള്ള വഴിയോരത്ത് ദൃശ്യവിരുന്ന് ഒരുക്കി ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. സഞ്ചാരികളുടെ വൻ തിരക്ക്.

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Cheeyappara waterfalls idukki (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 9, 2026 at 6:18 PM IST

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ഇടുക്കി: മലമുകളില്‍നിന്ന് വെള്ളത്തൂവല്‍പോലെ താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം... മൂന്നാറിലേക്ക് വരുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടത്താവളം കൂടിയാണിത്. പറഞ്ഞ് വരുന്നത് ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ്. വേനലിൻ്റെ വന്യമായ വരൾച്ചയ്ക്ക് വിരാമമിട്ട് മൺസൂൺ മേഘങ്ങൾ പെയ്‌തിറങ്ങിയതോടെ ഇടുക്കിയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം വീണ്ടും ജലസമൃദ്ധമായിരിക്കുകയാണ്.

ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ കാഴ്‌ചകൾ (ETV Bharat)

തട്ട് തട്ടായി പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെ പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വശ്യ മനോഹാരിത ആസ്വദിക്കാൻ ദിവസേന നൂറു കണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയെത്തുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ഈ അപൂർവ്വ ദൃശ്യവിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാനും ക്യാമറകളിൽ പകർത്താനും കൊച്ചി-ധനുഷ്‌ക്കോടി ദേശീയപാതയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന യാത്രികർ ഒരു നിമിഷം വണ്ടി നിർത്താതെ പോകാറില്ല.

മൂന്നാറിലേക്കുള്ള വഴിയോരത്തെ പ്രകൃതിവിസ്‌മയം

കൊച്ചി-ധനുഷ്‌ക്കോടി ദേശീയപാതയോരത്ത നേര്യമംഗലം വനമേഖലയോട് ചേർന്നാണ് ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏഴ് തട്ടുകളായി മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ജലപാതത്തിൻ്റെ ദൃശ്യം ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ യാത്രികരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും. മുൻവർഷങ്ങളിൽ കടുത്ത വേനലിൽ പൂർണമായും വറ്റിപ്പോകാറുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഇത്തവണ നേരത്തെ തന്നെ ജീവൻ വച്ചിരുന്നു. മേയ് മാസം മുതൽ പെയ്‌ത ശക്തമായ വേനൽമഴ ചീയപ്പാറയെ നേരത്തെ തന്നെ ജലസമൃദ്ധമാക്കി മാറ്റി. തുടർന്ന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കൂടി എത്തിയതോടെ വെള്ളച്ചാട്ടം അതിൻ്റെ പൂർണമായ പ്രൗഢി കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

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സജീവമായി വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയും പ്രാദേശിക വ്യാപാരികളും

അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളും വിദേശികളും അടക്കം വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ദിവസവും ചീയപ്പാറയിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. പച്ചപ്പുനിറഞ്ഞ വനമേഖലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനരികിൽ നിന്ന് സെൽഫിയെടുത്തും തണുത്ത ജലകണികകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയും സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു.

IDUKKI TOURISM WATERFALLS IN MUNNAR ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം BEST WATERFALLS IN KERALA
ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം (ETV Bharat)

ചീയപ്പാറയിലെ ഈ തിരക്ക് പ്രദേശത്തെ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കും വലിയൊരു ആശ്വാസമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം പഴിഞ്ഞ സീസണിലുള്ള പോലെ തിരക്കില്ല ഇത്തവണ. അവധിയായതിനാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന സഞ്ചാരികളും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. യുദ്ധവും മറ്റും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മേയ് മാസം മുതൽ മഴ തുടങ്ങിയതോടെ ബിസിനസ്സ് വീണ്ടും നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയുള്ള മാസങ്ങളിൽ നല്ല തിരക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരി പറയുന്നു.

തകൃതിയായി വ്യാപാരം : വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപമുള്ള തട്ടുകടകൾ, കരിക്കുകച്ചവടക്കാർ, പ്രാദേശിക പഴവർഗ്ഗങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും വിൽക്കുന്നവർ എന്നിവരെല്ലാം സജീവമായി. സാമ്പത്തിക ഉണർവ് മുൻപത്തെ മോശം സീസണുകൾക്ക് ശേഷം ചീയപ്പാറയിലെ ബിസിനസ്സ് മേഖലയിൽ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ഉണർവാണ് ഈ മഴക്കാലം സമ്മാനിക്കുന്നത്.

IDUKKI TOURISM WATERFALLS IN MUNNAR ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം BEST WATERFALLS IN KERALA
ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം (ETV Bharat)

വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം വറ്റിയപ്പോൾ സഞ്ചാരികൾ കുറവായിരുന്നു. വളരെ നല്ല അന്തരീക്ഷമാണെന്നും ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്‌ച ആസ്വദിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നവരുടെ വാക്കുകൾ.

വേനൽ കടുക്കും വരെ ഈ കാഴ്‌ച തുടരും

പൂർണമായും പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമായതിനാൽ അടുത്ത വേനൽക്കാലത്ത് ജലനിരപ്പ് താഴുന്നത് വരെ ചീയപ്പാറയിൽ സഞ്ചാരികളുടെ ഈ തിരക്ക് തുടരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നതോടെ വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടുതൽ മനോഹരമാകുമെങ്കിലും വനമേഖലയോട് ചേർന്ന ഭാഗമായതിനാൽ സഞ്ചാരികൾ ആവശ്യമായ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വഴിയിലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് മൺസൂൺ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് ചീയപ്പാറ ഒരിക്കലും ഒരു നിരാശയക്കില്ല.

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TAGGED:

IDUKKI TOURISM
WATERFALLS IN MUNNAR
ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം
BEST WATERFALLS IN KERALA
CHEEYAPPARA WATERFALLS IDUKKI

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