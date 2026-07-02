മയോണൈസും ചീസും ഉണ്ടോ? 'ചീസി ക്രീമി പാസ്ത' റസ്റ്റോറൻ്റ് രുചിയില് തയ്യാറാക്കാം
വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലും പെട്ടെന്നും തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ചീസി പാസ്ത റെസിപ്പി ഇതാ...
Published : July 2, 2026 at 4:23 PM IST
പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തില് നിന്ന് കുടിയേറിയ പാസ്തയ്ക്ക് കേരളത്തില് ആരാധകരേറെയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിലും ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിലും തയ്യാറാക്കാന് കഴിയുന്ന പാസ്ത ഇപ്പോള് അടുക്കളയിലെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. ക്രീമി പാസ്തയും സ്പൈസി പാസ്തയും കുട്ടികളും മുതിര്ന്നവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാസ്തയുടെ ഒരു വെറൈറ്റികളാണ്. വളരെ വേഗത്തില് തയ്യാറാക്കാന് കഴിയുന്ന ചീസി പാസ്തയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകള്
- പാസ്ത
- ചീസ്
- ബട്ടര്
- പിസ പാസ്ത സോസ്
- മയോണൈസ്
- ഫ്രഷ് ക്രീം
- കശ്മീരി ചില്ലി
- മാഗി മസാല
- മല്ലി ഇല
- ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്
- ഉപ്പ്
ചീസി പാസ്ത തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ഒരു പാത്രത്തില് അല്പ്പം വെള്ളമെടുക്കുക ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാസ്തയും ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായി വേവിക്കണം. നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം ഇതിലെ വെള്ളം കളയുക. വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിലെ വെള്ളം മുഴുവന് കളയാന് ശ്രമിക്കുക. പാസ്തയുടെ വെളളം പോകുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിന് ആവശ്യമായ ക്രീം തയ്യാറാക്കാം. ക്രീമി പാസ്തയെ പോലെ അത്ര വലിയ സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും ഈ റെസിപ്പിക്ക് ഇല്ല.
തുടര്ന്ന് ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വച്ച് ചൂടാക്കുക. പാന് ചൂടാകുമ്പോള് അതിലേക്ക് അല്പ്പം ബട്ടര് ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക . ബട്ടര് ഇല്ലെങ്കില് എണ്ണയോ നെയ്യോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് അല്ലെങ്കില് നാല് ചീസ് സ്ലൈസുകള് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഇവയുടെ അളവ് കൂട്ടാവുന്നതാണ്. തീ കുറച്ച് വയ്ക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം.
അല്പ്പമൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ സ്ലൈസുകളെ നന്നായി ഇളക്കി ഒരു ക്രീം രൂപത്തിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പിസ പാസ്ത സോസ്, മയോണൈസ് കശ്മീരിചില്ലി, മാഗി മസാല എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടി ചേര്ക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അടച്ച് വച്ച് വേവിക്കുക.
ഒരു നാല് മിനിട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്ത ഇടുക. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, മല്ലി ഇല എന്നിവ ഇടുക. ശേഷം ഇത് അടച്ച് വച്ച് വേവിക്കണം. ഇടയ്ക്കിടെ ഇവ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു അഞ്ച് മിനിട്ടിന് ശേഷം ഇത് ചൂടോടെ സെര്വ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
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