കാരമൽ പുഡിങും കോള്ഡ് കോഫിയും; അതിഥികള് വിളമ്പാൻ ഇതിലും നല്ല കോംമ്പോ വേറെയില്ല
രുചികരമായ കാരമൽ പുഡിങും കോള്ഡ് കോഫിയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീടുകളിൽ തയാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
Published : September 22, 2026 at 7:54 PM IST
രുചികരമായ കാരമൽ പുഡിങും കോള്ഡ് കോഫിയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീടുകളിൽ തയാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
പാൽ - രണ്ട് കപ്പ്
മുട്ട - മൂന്ന് എണ്ണം
പഞ്ചസാര - അര കപ്പ് പുഡിങിന്, മൂന്ന് ടേബിൾസ്പൂൺ (കാരമൽ ഉണ്ടാക്കാൻ)
വാനില എസൻസ് - ഒരു ടീസ്പൂൺ
തയാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യം കാരമൽ തയാറാക്കുക: ഒരു പാത്രത്തിൽ മൂന്ന് ടേബിൾസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ചെറിയ തീയിൽ ചൂടാക്കുക. പഞ്ചസാര ഉരുകി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന മോൾഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒഴിച്ചു തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുക.
കൂട്ട് തയാറാക്കുക: ഒരു പാത്രത്തിൽ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും വാനില എസൻസും ചേർത്ത് നന്നായി അടിക്കുക. ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ച് വീണ്ടും നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക.
ആവിയിൽ വേവിക്കുക: ഈ മിശ്രിതം കാരമൽ ഒഴിച്ചു വെച്ച മോൾഡിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കുക. ഒരു ഇഡലി പാത്രത്തിലോ കുക്കറിലോ വെള്ളം വെച്ച്, ഈ മോൾഡ് അതിനുള്ളിൽ വെച്ച് 25-30 മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വേവിക്കുക.
തണുപ്പിക്കുക: വെന്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തെടുത്ത് തണുത്ത ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറഞ്ഞത് നാല് മണിക്കൂർ വെക്കുക. തണുത്ത പുഡിങിൻ്റെ അരികുകൾ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കി, ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കമിഴ്ത്തി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാം.
എളുപ്പത്തിൽ കോള്ഡ് കോഫി ഉണ്ടാക്കാം
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
ഇൻസ്റ്റൻ്റ് കോഫി പൗഡർ - രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ
തണുത്ത പാൽ - ഒരു ഗ്ലാസ് (250 മില്ലി)
പഞ്ചസാര - നാല് ചെറിയ സ്പൂൺ (ആവശ്യാനുസരണം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം)
ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളം - നാല് വലിയ സ്പൂൺ
ഐസ്ക്യൂബുകൾ - ആവശ്യത്തിന്
വാനില ഐസ്ക്രീം - ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ക്കൂപ്പ് (രുചി വർധിപ്പിക്കാൻ - ഓപ്ഷണൽ)
ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് - ഗ്ലാസ് അലങ്കരിക്കാൻ
തയാറാക്കുന്ന വിധം
കോഫി മിശ്രിതം തയാറാക്കുക: ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലോ ബ്ലെൻഡറിലോ രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് കോഫി പൗഡറും പഞ്ചസാരയും എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നാല് വലിയ സ്പൂൺ ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കുക. ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അൽപം അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാരയും കോഫിയും പൂർണമായി അലിഞ്ഞ് നല്ല പതഞ്ഞുവരും. ഇതിലേക്ക് തണുപ്പിച്ച പാലും ആവശ്യത്തിന് ഐസ്ക്യൂബുകളും ചേർക്കുക. വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്കൂപ്പ് വാനില ഐസ്ക്രീം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. മിക്സി നന്നായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് പാനീയം ക്രീമും പതയുള്ളതുമാകുന്ന വരെ അടിച്ചെടുക്കുക.
ശേഷം സേവിങ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് അലങ്കരിക്കാം. തയാറാക്കിയ കോൾഡ് കോഫി അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ അൽപം കോഫി പൊടിയോ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സോ വാനില ഐസ്ക്രീമോ വെച്ച് തണുപ്പോടെ വിളമ്പാം.
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