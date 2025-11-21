ETV Bharat / travel-and-food

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ തൂക്കിയ ഐറ്റം; മസ്‌ക ബണ്ണും മസാല ചായയും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം, റെസിപ്പിയിതാ...

റീലുകളില്‍ വൈറലായ മസ്‌ക ബണ്ണും മസാല ചായയും ഇനി വീട്ടില്‍ തയ്യാറാക്കാം. സിമ്പിള്‍ റെസിപ്പിയിതാ...

Muska bun and masala chai (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 21, 2025 at 5:31 PM IST

റീലുകളിലെ പുതിയ ട്രെന്‍ഡിങ് ഐറ്റമാണ് മസ്‌ക ബണ്ണും മസാല ചായയും. യുവാക്കൾക്കിടയില്‍ ഹിറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണിപ്പോള്‍ ഈ ചായ, ബൺ കോംബോ. രുചികരവും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാവുന്നതുമായ ഈ ഐറ്റം ഇപ്പോൾ മലയാളികളും പരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങി. 'ചായ് കപ്പിൾ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീലക്ഷ്‌മി - ശരൺ ദമ്പതികളാണ് കേരളത്തിൽ ഈ ക്ലാസിക്ക് കോംമ്പോയ്‌ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ നഗര വീഥികളിൽ വളരെ സജീവമാണ് മസ്‌ക ബണ്ണും മസാല ചായയും. മസ്‌ക ബണ്ണും ചായയും ലഭിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ ധാരാളം ചായക്കടകളും ഇവിടെ കാണാം. എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ ചായ കുടിച്ച് മടുത്തവർക്ക് ഇത് ഒരു പുതിയ അനുഭവം ആയിരിക്കും. ഇനി മസ്‌ക ബണ്ണും മസാല ചായയും തയാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകളും എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നും നോക്കാം.

മസാല ചായ തയ്യാറാക്കാൻ അവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • ചായപ്പൊടി – 1 ടീസ്‌പൂൺ
  • പാൽ - 1 കപ്പ്
  • വെള്ളം - അര കപ്പ്
  • ഇഞ്ചി – ചെറുത് ഒന്ന്
  • ഏലക്ക – 2
  • കറുവപ്പട്ട – ചെറിയ കഷണം
  • ഗ്രാമ്പു - 2 എണ്ണം
  • കുരുമുളക് - 2 എണ്ണം
  • പഞ്ചസാര – ആവശ്യത്തിന്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ഏലയ്‌ക്ക, കറുവപ്പട്ട, ഇഞ്ചി, കുരുമുളക്, ഗ്രാമ്പു എന്നിവ മിക്‌സിയിൽ ഒന്നിച്ചിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക. ശേഷം അര കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക. തിളച്ച വെള്ളത്തിലേയ്‌ക്ക് പൊടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മിക്‌സും ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി പാൽ ഒഴിച്ച് വീണ്ടും തിളപ്പിക്കുക. നന്നായി തിളച്ച ശേഷം ചായ അരിച്ചെടുക്കാം. ഇതോടെ മസാല ചായ റെഡി. ഇനി ചെറു ചൂടോടെ മസ്‌ക ബണ്ണിനൊപ്പം കഴിക്കാം.

മസ്‌ക ബൺ തയ്യാറാക്കാൻ അവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • സോഫ്‌റ്റ ബൺ
  • ബട്ടർ
  • മിൽക്ക് മെയ്‌ഡ്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: തവയിലോ ചട്ടിയിലോ ഒരു സ്‌പൂൺ നെയ്യ് പുരട്ടിയ ശേഷം ബണ്ണുകൾ ചെറുതായി ചൂടാക്കുക. ബണ്ണുകൾ പലതവണ മറിച്ചിട്ട് വേണം ചൂടാക്കാൻ. ശേഷം മിൽക്ക് മെയ്‌ഡും ബട്ടറും സംയോജിപ്പിച്ച് ക്രീം രൂപത്തിലാക്കുക. ഇനി ബൺ രണ്ടായി മുറിച്ച് ഈ ക്രീം ബണ്ണിനുള്ളിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാം. ശേഷം മുറിച്ച രണ്ട് ബണ്ണുകൾ ഒന്നിച്ചാക്കി ചായയുടെ ഒപ്പം കഴിക്കാം.

