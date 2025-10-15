ETV Bharat / travel-and-food

ആരും കൊതിക്കുന്ന രുചിയൂറും ബ്രഡ് ലഡു; ഞൊടിയിടയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ റെസിപ്പി ഇതാ...

ക്രിത്രിമമായ നിറമോ രുചിയോ ചേർക്കാതെ ഞൊടിയിടയിൽ ഇനി തയ്യാറാക്കാം സിമ്പിൾ ബ്രഡ് ലഡു. റെസിപ്പി ഇതാ..

BREAD LADDU how to make bread LADDU bread laddu snack EVENING SNACKS
Representational image (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

October 15, 2025

ലരുടെയും ഇഷ്‌ട ഭക്ഷണങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനിയാണ് ബ്രഡ്. ബ്രഡ് പുഡിങ്, ബ്രഡ് ഹൽവ, ബ്രഡ് സ്‌റ്റഫുകൾ തുടങ്ങി സ്ഥിരം കാണുന്ന ഏറെ വിഭവങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്‌തമായി നല്ല രുചിയൂറും ഒരു ലഡു പരീക്ഷിച്ചാലോ? സാധാരണയായി ബേക്കറി കടകളില്‍ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ലഡുവിനേക്കാള്‍ സ്വാദിഷ്‌ടമാണ് ബ്രഡ് ലഡു. മിനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ വീട്ടില്‍ ഇത് തയ്യാറാക്കാം. ഇതിന് വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകള്‍ മാത്രം മതി.

കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഏലക്കാപ്പൊടിയും പാലും നെയ്യും ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഈ വെറൈറ്റി വിഭവം ഞൊടിയിടയിൽ തയ്യാറാക്കാം. നാലു മണി ചായയ്‌ക്കൊപ്പവും, സല്‍ക്കാരങ്ങളിലും മറ്റ് വിശേഷ ദിനങ്ങളിലും നല്ലൊരു പലഹാരമായിട്ടും ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്.. ബ്രഡ് വെറുതെ വീട്ടില്‍ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അതെടുത്ത് നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് വിട്ടോളൂ... റെസിപ്പിയിതാ...

BREAD LADDU how to make bread LADDU bread laddu snack EVENING SNACKS
ബ്രഡ് (getty images)

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • ബ്രഡ്- 5 എണ്ണം പൊടിച്ചത്
  • പഞ്ചസാര- കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ചത്
  • ഏലക്ക- 2 എണ്ണം പൊടിച്ചത്
  • നെയ്യ്- 2 ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • പാൽ- കാൽക്കപ്പ്
  • അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഉണക്കമുന്തിരി,ബദാം- ആവശ്യത്തിന്
BREAD LADDU how to make bread LADDU bread laddu snack EVENING SNACKS
പാൽ (canva)

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

സ്വാദിഷ്‌ടമായ ബ്രഡ് ലഡു തയ്യാറാക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വച്ച് ചൂടിയതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്‌പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം. നെയ്യ് ചൂടായിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഡ് ചേർക്കാം. ബ്രഡ് നെയ്യിൽ കിടന്ന് നന്നായി മൊരിയണം. ബ്രഡിൻ്റെ നിറം മാറണ്ട ആവശ്യമില്ല.

BREAD LADDU how to make bread LADDU bread laddu snack EVENING SNACKS
ഏലക്ക (ETV Bharat)
BREAD LADDU how to make bread LADDU bread laddu snack EVENING SNACKS
നെയ്യ് (canva)

ബ്രഡ് നന്നായി മൊരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും ഇതിലേക്കിടാം. ഇനി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഉണക്കമുന്തിരി,ബദാം എന്നിവയും ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കാം. വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അവസാനം ഇതിലേക്ക് കാൽക്കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർക്കാം.

BREAD LADDU how to make bread LADDU bread laddu snack EVENING SNACKS
ബ്രഡ് ലഡു (getty images)

എല്ലാം നന്നായി യോജിപ്പിച്ചതിനുശേഷം അൽപ്പം തണുക്കുമ്പോൾ ലഡുവിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ ഉരുളകളായി ഉരുട്ടിയെടുക്കു. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരു പോലെ ഇഷ്‌ടമാകുന്ന നല്ല സ്വാദിഷ്‌ടമായ ബ്രഡ് ലഡു തയ്യാർ.

