ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കാലത്തെ തനിനാടൻ രുചി; കണ്ണൂരിലെ ഭാരത് റെസ്റ്റോറൻ്റിന് 75 വയസ്സ്
കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിലാണ് പഴയകാല പലഹാരങ്ങളുടെ വലിയൊരു കലവറയായ ഈ ഹോട്ടൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്
Published : October 7, 2026 at 12:35 PM IST
കണ്ണൂർ: ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും ന്യൂജെൻ ഭക്ഷണശാലകളും നാടെങ്ങും അരങ്ങുതകർക്കുമ്പോൾ, ആവിയിൽ വെന്ത തനിനാടൻ പലഹാരങ്ങളുടെ ഗൃഹാതുരമായ രുചിയുമായി ഒരു ഭക്ഷണശാല തലയെടുപ്പോടെ നിൽപ്പുണ്ട്. കൃത്രിമത്വമില്ലാത്ത രുചിക്കൂട്ടുകളിലൂടെ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി ജനമനസ്സുകളിൽ ഇടംനേടിയ കണ്ണൂരിലെ ഭാരത് റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് 75-ാം വർഷത്തിലേക്ക് പാദമൂന്നുന്നത്.
കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിലാണ് പഴയകാല പലഹാരങ്ങളുടെ വലിയൊരു കലവറയായ ഈ ഹോട്ടൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഗോതമ്പുപുട്ട്, റാഗിപുട്ട്, ഗോതമ്പ് അട, അവിൽ കുഴച്ചത്, ഗോതമ്പ് റവ ഉപ്പുമാവ്, കൊഴക്കട്ട, അരിയട തുടങ്ങി മലയാളികൾ മറന്നുതുടങ്ങിയ നാടൻ പലഹാരങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും നൽകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളമായി. വൈകിട്ട് 3.30ഓടെ പലഹാരപ്രിയർ രുചി തേടി ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും.
കണ്ണൂരപ്പം, കലത്തപ്പം, പഴം റോസ്റ്റ്, കുഴിപ്പണിയാരം, കപ്പ ഉടച്ചത് തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. 3.30 മുതൽ 4 മണി വരെയാണ് പലഹാരം തേടി ആളുകൾ സീറ്റുകളിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിക്കുന്നത്. 5 മണിക്കുള്ളിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടവിഭവങ്ങൾ തീർന്നുപോകുമെന്നതാണ് അവസ്ഥ. അത്രകണ്ട് പ്രിയങ്കരമാവുകയാണ് ഭാരതിലെ പലഹാരങ്ങൾ.
ദിവസവും വൈകുന്നേരം 3.30 മുതൽ വ്യത്യസ്ത പലഹാരങ്ങൾ നൽകിപ്പോരുന്നുണ്ടെന്ന് റെസ്റ്റോറൻ്റിലെ സപ്ലെയർ ശ്രീധരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇലയട, ഗോതമ്പ് അട, കുഴിപ്പണിയാരം, ഉണ്ടക്കായ്, കൊഴക്കട്ട, ഗോതമ്പ് ഉപ്പുമാവ്, അവിൽ ഉപ്പുമാവ്, ഗോതമ്പ് ഹൽവ, റവ ഹൽവ എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
30 വർഷമായി ഇവിടെ സ്ഥിരമായി എത്തുന്ന രാജീവൻ എന്ന ഉപഭോക്താവിനും പറയാനുള്ളത് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ്. കിണറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ടെടുക്കുന്ന ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും മികച്ച വൃത്തിയാണ് മറ്റ് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് ഭാരതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പണ്ടുകാലത്ത് കഴിച്ചിരുന്ന ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയ പലഹാരങ്ങൾ ഇവിടെ ധാരാളമുണ്ടെന്നും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ടെന്നും രാജീവൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഭക്ഷണം വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാമെന്നും ഇതുവരെ ആർക്കും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മറ്റൊരു ഉപഭോക്താവായ ശ്രീനിവാസൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാസവസ്തുക്കളോ കൃത്രിമ നിറങ്ങളോ എണ്ണയുടെ അതിപ്രസരമോ ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ ഈ മാതൃകാ ഹോട്ടൽ കീർത്തി തുടരുകയാണ്. സ്റ്റേഷൻ റോഡിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കും മുൻപ് കാണുന്ന പച്ചപ്പിൻ്റെ അനുഭൂതി ഏറെപ്പേരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ശുചിമുറിയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ പോലും ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭക്ഷണപ്രേമികളുടെ മനസ്സ് നിറയ്ക്കുന്നതാണ്.
നേതാക്കളുടെ പ്രിയ ഇടം
ഒരു കാലത്ത് ജനനേതാക്കളായ ഇ കെ നായനാർ, രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി, സി കെ ചന്ദ്രപ്പൻ, ഒ ഭരതൻ, സി കണ്ണൻ, കെ പി ആർ ഗോപാലൻ, കെ പി ആർ രയരപ്പൻ, പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണശാലയായിരുന്നു ഇത്. സിപിഐ നേതാവ് സി കെ ചന്ദ്രപ്പൻ കണ്ണൂർ ലോക്സഭ അംഗമായിരുന്ന കാലത്ത് ഹോട്ടലിന് മുകളിലെ മുറിയിൽ താമസിച്ച് പതിവായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. കെ പി ആർ രയരപ്പൻ്റെ അന്ത്യകാലത്ത് ഭാരത് റെസ്റ്റോറൻ്റിലെ ചോറും സാമ്പാറും വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അത് എത്തിച്ചു നൽകിയ ചരിത്രവുമുണ്ട്.
ചരിത്രവഴികളിലൂടെ
1946ൽ കണ്ണൂരിലെ പൗരപ്രമുഖർ ഒരു സസ്യഭക്ഷണശാല ആരംഭിക്കാൻ സ്പെൻസർ ആൻ്റ് കമ്പനിയുടെ മുൻ റഫ്രഷ്മെൻ്റ് റൂം മാനേജരായ എം കെ ഗോപാലനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇതിന് തുടക്കമായത്. അങ്ങനെ മഹാലക്ഷ്മി ഹോട്ടൽ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് 1952ലാണ് പുഴാതി സ്വദേശി വി വി ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ ഭാരത് റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന പേരിൽ ഈ ഹോട്ടലിന് തുടക്കമിട്ടത്. അദ്ദേഹം ഹോട്ടൽ വിപുലീകരിച്ച് വിശാലമായ അടുക്കളയും ഡൈനിങ് ഹാളും ഒരുക്കുകയും ശുചിമുറി ദൂരെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഊട്ടിയിൽ ഹോട്ടൽ ഉടമയായിരുന്ന പിതാവ് എ പി കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പാരമ്പര്യ അറിവാണ് ഭാരതിൻ്റെ കൈപ്പുണ്യമായി മാറിയത്.
സസ്യ ഭക്ഷണക്കാരുടെ മികച്ച കേന്ദ്രമായി പേരുകേട്ട ഭാരതിൽ ഓരോ വിഭവത്തിൻ്റെയും രുചിയും രുചികേടുമൊക്കെ നമ്പ്യാർക്ക് കാണാപ്പാഠമായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും വിഭവത്തിൽ രുചികേടുണ്ടായാൽ അത് നശിപ്പിച്ച് മാറ്റി പാചകം ചെയ്ത് നൽകണമെന്ന കർക്കശ നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരം നിലപാട് മൂലം പാചകക്കാർ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ജോലികൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തന സമയത്ത് വിശ്രമമില്ലാതെ നമ്പ്യാർ അടുക്കളയിലും ഡൈനിങ് ഹാളിലുമൊക്കെ മാറിമാറിയെത്തും. തൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും സംതൃപ്തി നേടിപ്പോകുന്നവരാണ് തൻ്റെ സമ്പത്തെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയം. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തുന്നവരോട് കുശലം പറയുന്നതും രാഷ്ട്രീയക്കാരായ നേതാക്കളോടും സാധാരണക്കാരോടും സൗഹൃദം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിലും നമ്പ്യാർക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു.
25 വർഷം മുൻപ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചെങ്കിലും മകൻ അഡ്വ. എം വി സുരേഷും നമ്പ്യാരുടെ ഭാര്യാസഹോദരനും മാനേജരുമായ എം വി രാധാകൃഷ്ണനും ആ രുചിപ്പെരുമ നിലനിർത്തുന്നതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്ഥാപകൻ്റെ ആത്മാർഥതയും സത്യസന്ധതയും അർപ്പണബോധവുമാണ് ഹോട്ടലിനെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചതെന്നും സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് എത്രത്തോളം നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിന് തെളിവാണ് ഈ സ്ഥാപനമെന്നും മാനേജർ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇതൊരു ബിസിനസ് എന്നതിലുപരി സേവനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പുഴുക്കലരിയിലും പച്ചരിയിലും ലഭിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഉച്ചയൂണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. സാമ്പാറുൾപ്പെടെ 3 കറികളും തോരൻ, രസം, മോര്, പായസം എന്നിവയും ഊണിനൊപ്പം നൽകുന്നുണ്ട്.
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