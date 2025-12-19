ETV Bharat / travel-and-food

മഴയും മഞ്ഞും മേഘവും; ഈ ക്രിസ്‌മസ്‌ക്കാലം വൈബാക്കാൻ ഇതാണ് പറ്റിയ ഇടം, യാത്ര ഇപ്പോള്‍ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യൂ

ഈ ക്രിസ്‌മസ് അവധിക്കാലം അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ ഇതിലും ബെസ്‌റ്റ് വേറെയില്ല. അപ്പോ എങ്ങനെയാ.. വണ്ടി വിട്ടാലോ?

TOURISM MUNNAR GAVI BEST PLACE TO VISIT IN KERALA
Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 19, 2025 at 4:30 PM IST

4 Min Read
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്‌ണൻ

തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി, മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന രാത്രികളും പച്ചവിരിച്ച മലനിരകളും തേടി ഒരു യാത്ര പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? എങ്കിൽ അതിനു പറ്റിയ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. സംസ്ഥാനത്ത് ശൈത്യകാലം കനത്തതോടെ സഞ്ചാരികളെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഹൈറേഞ്ച്.

ഈ ക്രിസ്‌മസ്‌ അവധിക്കാലം അവിസ്‌മരണീയമാക്കാൻ മനോഹരമായ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഉത്തരേന്ത്യ തണുത്ത് വിറക്കുന്നതിനാൽ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. കേരളത്തിൽ ഈ സമയത്ത് പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നു നോക്കാം.

മഞ്ഞുപുതച്ച മൂന്നാർ

തണുപ്പെന്നു കേട്ടാൽ മലയാളികളുടെ മനസിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് മൂന്നാർ ആണ്. പലരും മൂന്നാർ യാത്രക്കായുള്ള പെട്ടി തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഡിസംബർ- ജനുവരി മാസം അത്രയും മനോഹരമാണ് മൂന്നാറും ഇടുക്കിയും. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ താപനില 3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തി. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളും തണുത്ത് വിറക്കും എന്നുറപ്പ്. തണുത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഗ്യാപ് റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര ആരെയും കൊതിപ്പിക്കും. കാക്കാക്കട പുൽമേടും പോതമേട് വ്യൂ പോയിൻ്റും ചൊക്കനാടും ലാക്കാട് എസ്‌റ്റേറ്റും സുഖശീതളം തേക്കടിയും എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്‌റ്റ് പോയിൻ്റുകളാണ്. മറയൂ‍ർ, കാന്തല്ലൂർ മേഖല സഞ്ചാരികളെ തണുപ്പിക്കുകയാണ്. പകൽ പോലും കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ പ്രദേശത്ത്.

സൂന്ദരിയായി മൂന്നാർ (ETV Bharat)
മൂന്നാർ (ETV Bharat)

വട്ടവടയും വാഗമണ്ണും

ഇടുക്കിയിൽ എത്തിയാൽ വട്ടവടയും വാഗമണ്ണും പോയില്ലെങ്കിൽ വലിയ നഷ്‌ടമാകും. നല്ല സ്ട്രോബെറിയും കാരറ്റും ഓറഞ്ചും അവിടെ നിന്നു തന്നെ പറിച്ചു കഴിക്കാം. ഒപ്പം വട്ടവടയിലെ സാധാരണ കർഷകരുടെ ജീവിത രീതിയും കാണാം. വ്യത്യസ്‌തമായ ഗ്രാമ ഭംഗിയും ആസ്വദിക്കാം.

വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ വാഗമൺ എന്നും സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്‌ട കേന്ദ്രമാണ്. ഇടുക്കി-കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം. പൈന്‍മരങ്ങളുടെ മനോഹാരിതയും, തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ ഊഷ്‌മളതയും വാഗമണില്‍ എത്തുന്ന ഏതൊരു സഞ്ചാരിയുടെയും ഹൃദയം കവരും. കരിമ്പാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഓരം ചേർന്ന്, വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന റോഡുകളിലൂടെയാണ് വാഗമണിലേക്കുള്ള യാത്ര. സിനിമാക്കാരുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ കൂടിയാണ് ഇവിടം.

വട്ടവടയിലെ കായ്‌ച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്‌ട്രോബറി (ETV Bharat)

ഗവിയും തണുക്കുന്നു

കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ബിജു മേനോനും തകർത്ത് അഭിനയിച്ച ഓർഡിനറി എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ഗവി ടൂറിസം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. സിനിമ കണ്ടവരൊക്കെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഗവിയിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഗവി കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ടൂറിസ്‌റ്റ് കേന്ദ്രമാണ്. സഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതി സൗഹൃദ വിനോദ സഞ്ചാര പദ്ധതിയാണ് ഗവിയിലേത്. ഇവിടെ എത്തുന്ന സന്ദര്‍ശകരില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും പ്രകൃതി സ്‌നേഹികളാണ്, അല്ലെങ്കില്‍ സാഹസപ്രിയര്‍.

പച്ചപ്പണിഞ്ഞ മലനിരകൾ (ETV Bharat)

വിനോദ സഞ്ചാര സ്ഥാപനമായ അലിസ്‌റ്റെയര്‍ ഇൻ്റർനാഷണല്‍ ലോകത്തിലെ തന്നെ മുന്‍നിര പ്രകൃതി സൗഹൃദ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി ഗവിയെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതോടെ സന്ദര്‍ശകരുടെ വരവ് വര്‍ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഗവിയിലേക്കുള്ള പാതക്ക് ഇരുവശവും തേയില തോട്ടങ്ങളാണ്. മുണ്ടക്കയം, കുട്ടിക്കാനം, പീരുമേട്, വണ്ടിപ്പെരിയാര്‍ എന്നിങ്ങനെ ഗവിയിലേക്കുള്ള വഴിയിലും ആകര്‍ഷണീയമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. കുന്നുകളും, സമതലങ്ങളും, പുല്‍മേടുകളും, ചോലക്കാടുകളും, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും, ഏലത്തോട്ടങ്ങളും എന്നിങ്ങനെ വിവിധ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളാല്‍ സമൃദ്ധമാണ് ഇവിടം.

വംശനാശം നേരിടുന്ന സിംഹവാലന്‍ കുരങ്ങുകളേയും വരയാടുകളേയും ഇവിടെ കാണാനാകും. വേഴാമ്പല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ (ഇവയുടെ മൂന്നിനങ്ങള്‍ ഇവിടെ ഉണ്ട്) 260 -ഓളം പക്ഷി ഇനങ്ങളും ഗവി മേഖലയിലുണ്ട്. പക്ഷി നിരീക്ഷകര്‍ക്കും സ്വര്‍ഗമാണ് ഇവിടം.

മഞ്ഞുമൂടി കിടക്കുന്ന കുന്നിൻ പ്രദേശം (ETV Bharat)

പച്ച പുതച്ച വയനാട്

ഈ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു ജില്ലയാണ് വയനാട്. വടക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ വിനോദ സഞ്ചാര പറുദീസയാണ് വയനാട്. കാന്തൻപാറ വെള്ളചാട്ടവും പൂക്കോട് തടാകവും കർളാട് തടാകവും ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയവും ടൗൺ സ്‌ക്വയറും പഴശി പാർക്കും പഴശി രാജ മ്യൂസിയവും ചീങ്കേരി മലയും എടക്കൽ ഗുഹയും കുറുവ ദ്വീപും എൻ ഊരും തിരുനെല്ലിയും ബാണാസുരയും മുത്തങ്ങയും അങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

പച്ചപ്പണിഞ്ഞ മലനിരകൾ (ETV Bharat)

അവധിക്കാലത്തെ വരവേൽക്കാൻ വലിയ പദ്ധതികളും ഡിടിപിസി ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഏതു സമയത്തും ഇവിടെ കോട മഞ്ഞുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ കോച്ചിപിടിക്കുന്ന തണുപ്പാണ്. നീലഗിരി പർവതത്തോടു ചേർന്നുകിടക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ മുകൾ തട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മഞ്ഞു പുതഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ.

ചുരം കടന്നാൽ പിന്നെ തേയിലയുടെയും കാപ്പിയുടെയും മണമാണ്. വയനാടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത് വരെ ഈ മണമുണ്ടാകും. ചുരം കയറിയാൽ വയനാട് എന്ന സ്ഥലം തേടി പോകേണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമില്ല. മാനന്തവാടിയും കൽപ്പറ്റയും സുൽത്താൻ ബത്തേരിയുമൊക്കെ ചേർന്നതാണ് വയനാട്.

പാലക്കാടൻ ഗ്രാമങ്ങൾ

ഹൈ റേഞ്ച് ഇഷ്‌ടപ്പെടാത്തവർക്ക് ഗ്രാമ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഇടമാണ് പാലക്കാട്‌. പകൽ കടുത്ത ചൂട് ആണെങ്കിലും വൈകുന്നേരവും പുലർച്ചെയും പാലക്കാട്‌ ആസ്വദിക്കാം. ആനന്ദ് മഹീന്ദ്രയുടെ ലിസ്‌റ്റിൽ ഇടം നേടിയ മനോഹര ഗ്രാമമാണ് കൊല്ലങ്കോട്.

തേയിലത്തോട്ടം (ETV Bharat)

ചുറ്റിലും നെൽവയലുകളുടെ പച്ചപ്പും തെങ്ങുകളും കരിമ്പനയും ഓലമേഞ്ഞ ചെറു വീടുകളും. സ്വാദുള്ള ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും ചമ്മന്തിയും വിളമ്പുന്ന ഓലമേഞ്ഞ ചായക്കടകളും കൊല്ലങ്കോടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആണ്. കുഞ്ഞിരാമായണം സിനിമയിലെ വാമല ക്ഷേത്രവും വലിയ പാടങ്ങളിലെ ചെറിയ ഓലമേഞ്ഞ മാടങ്ങളായ കുടിലിടവും എല്ലാം വ്യത്യസ്‌ത അനുഭവമാണ്.

പാലക്കാട് കോട്ട, കൂടാതെ അട്ടപ്പാടി, കൽപ്പാത്തി ക്ഷേത്രങ്ങൾ, വരിക്കാശ്ശേരി മന, ഓട്ടപ്പാലം (ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം), മുതലമട റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷൻ
ഒ.വി. വിജയൻ സ്‌മാരകവും കരിമ്പനക്കാടുകളും തസ്രാക്ക് എന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയും ഇവിടെ കാണാം. ആനകളും കാട്ടുപോത്തും മ്ലാവും മുതലയും വരയാടും മാത്രമല്ല കടുവയും പുള്ളിപ്പുലികളും വരെ കാണുന്ന പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതവും സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 1585.08 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നെല്ലിയാമ്പതിയും മലമ്പുഴ ഡാമും പാലക്കാട് യാത്രയിൽ ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയരുത്.

കാരറ്റ് (ETV Bharat)

