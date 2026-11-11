രഥോത്സവം കണ്ട് മടങ്ങുംമുന്പ് പാലക്കാടിൻ്റെ ഗ്രാമീണ ഭംഗി കൂടി ആസ്വദിക്കാം; ഇതാ ചില മനോഹര ഇടങ്ങള്
കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം കാണാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പാലക്കാടിൻ്റെ ഗ്രാമീണ ഭംഗിയും കൂടി കണ്ട് മടങ്ങാം. ഗ്രാമീണ ഭംഗി വിളിച്ചോതുന്ന ചില ക്ഷേത്രങ്ങളെയും മറ്റ് ഇടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കാം.
Published : November 11, 2026 at 7:56 PM IST
നെല്ലറകളുടെയും കരിമ്പനകളുടെയും നാടായ പാലക്കാട് ഉത്സവക്കാലത്തിൻ്റെ തിമിർപ്പിലാണ്. ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും അതിനായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതിലപ്പുറം ഭക്തിയും പുണ്യവും നിറഞ്ഞ കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവവും ഇതാ അടുത്തെത്തി. പാലക്കാടിൻ്റെ ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യവും മനോഹാരിതയുമെല്ലാം ആവാഹിക്കുന്നൊരിടം. അതാണ് കാശിയിൽ പാതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കൽപ്പാത്തി. അഗ്രഹാര ഗ്രാമത്തിലെ രഥോത്സവം കാണാൻ മലയാളികൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. നവംബർ 14, 15, 16 തീയതികളിൽ രഥോത്സവം കാണാൻ നാനാ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എത്തിച്ചേരും. എന്നാൽ ഗ്രാമീണ ഉത്സവം കാണാൻ കൽപ്പാത്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ രഥോത്സവം മാത്രമല്ല പാലക്കാടിൻ്റെ ഗ്രാമ ഭംഗിയും കൂടി കണ്ടുമടങ്ങാം.
കൊല്ലങ്കോട്, പാലക്കാട് കോട്ട, വാമല മുരുകൻ ക്ഷേത്രം, മുതലമട, കവ അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു സ്ഥലങ്ങൾ. എന്നിട്ടും സമയം ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ വള്ളുവനാട്ടിലെ മലമൽക്കാവ് അയ്യപ്പക്ഷേത്രവും കാവിനടുത്തെ നീലത്താമരക്കുളവും മനകളും പൂതനും തിറയും തോൽപ്പാവ കൂത്തും കണാം. എന്താണ് ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്നല്ലേ.. ആദ്യം വള്ളുവനാട്ടിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം. പഴയകാല കേരളീയ വാസ്തുവിദ്യയും പാരമ്പര്യവും വിളിച്ചോതുന്ന തറവാടുകളും വള്ളൂർ മന പോലുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഇടങ്ങളുമാണ് വള്ളുവനാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത. വള്ളുവനാടൻ ഗ്രാമ ഭംഗിയും നിളയും എംടി വാസുദേവൻ നായരുടെ കൃതികളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാറുണ്ട്.
ഭാഗ്യം വിരിയിക്കുന്ന നീലത്താമര
എംടി വാസുദേവൻ നായർ തൻ്റെ രചനയിൽ നീലത്താമരയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു പൂവുണ്ട്. മലമൽക്കാവ് അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിലെ കുളത്തിലാണ് ഈ പ്രസിദ്ധമായ പൂവ് വിരിയുന്നത്. ചെങ്ങഴിനീർ പൂവ് എന്നാണ് ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത്. തൃപ്പടിയിൽ പണം വച്ചു പ്രാർഥിച്ചാൽ, വിശ്വാസം സത്യമെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര കുളത്തിൽ പൂവ് വിരിയും എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അപൂർവം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പൂവ് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കുളക്കടവിൽ പോയാൽ പ്രത്യേകം കല്ലിട്ട് തിരിച്ച നീലത്താമര കുളവും അതിൻ്റെ ഇലകളും കാണാം. കാര്യസിദ്ധിക്കായി ക്ഷേത്രമൂർത്തിയെ തൊഴുത് പടിയിൽ പണം വച്ച് പ്രാർഥിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം ക്ഷേത്രകുളത്തിൽ പൂവ് വിടർന്ന് നിൽപ്പുണ്ടാകും.
തൃപ്പടിയിൽ പണം വച്ച് പ്രാർഥിച്ചവര്ക്കെല്ലാം പൂവ് വിടർന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചെങ്ങഴിനീർ പൂവും കാണാം. ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് തൃത്താലയ്ക്കടുത്താണ് മലമൽക്കാവ് അയ്യപ്പക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലെ 108 അയ്യപ്പക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. പഴമയും ഗൃഹാതുരത്വവുമുണർത്തുന്ന ക്ഷേത്രാങ്കാണമാണ് മലമൽക്കാവിലുള്ളത്. മലമൽക്കാവിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയായ തായമ്പകയും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പൗരാണികത വിളിച്ചോതുന്നവയാണ്. മലമൽക്കാവ് തായമ്പക ശൈലി വേറിട്ടതാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് തായമ്പക ഉണ്ടായതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇവിടുത്തെ ശീവേലിയും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളിലൊന്നാണ്.
അദ്ഭുത കലാവെളിച്ചം തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്
വള്ളുവനാട്ടില് എത്തിയാൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും കാണേണ്ടതാണ് തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്. ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആചാരപരമായ ദൈവാരാധനയുടെ ഭാഗമായ കലാരൂപമാണിത്. മീശമാധവൻ പോലുള്ള മലയാള സിനിമകളിൽ കണ്ട പാവക്കൂത്ത് നേരിട്ട് കാണണമെന്നത് പലരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. മൃഗങ്ങളുടെ തോൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാവകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൂത്ത് ആയതിനാലാണ് തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് എന്ന പേര് വന്നത്. രാമായണമാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങളിലുള്ള പാവകളെ നേർത്ത തുകലിൽ നിന്ന് ശരിയായ ആകൃതിയിലും വലുപ്പത്തിലും മുറിച്ച് അവയുടെ നിഴലുകൾ വെളുത്ത സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചാണ് തോല്പ്പാവക്കൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
കാളീ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വാർഷിക ഉത്സവ വേളയിലാണ് സാധാരണയായി പാവക്കൂത്ത് നടത്തുന്നത്. തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ദേവി പ്രകടനം കാണുകയും അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ വിശ്വാസം ഒരു ഐതിഹ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ വഴിപാടിന്റെ ഭാഗമായി ഭക്തർ അവതരണത്തിന് പണം നൽകുന്നു. പ്രകടനം ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം പ്രത്യേക പൂജകളും സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം ദേവിക്ക് വഴിപാടുകളും നടത്തി ദേവിയുടെ പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ കത്തുന്ന എണ്ണവിളക്കിൽ നിന്ന് ഒരു തൂക്കുവിളക്ക് കത്തിച്ച് കൂത്തുമാടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. വാദ്യോപകരണത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി ഇത് കൂത്തുമാടത്തിന് മുന്നിൽ തൂക്കിയിട്ട ശേഷമാണ് കൂറയിടല്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് തോൽപ്പാവക്കൂത്തിന്റെ ഉത്ഭവം.
ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞ കൊല്ലങ്കോട്
നഗരത്തിലെ തിരക്കുകളിൽ നിന്നും അൽപ്പം മാറി ഗ്രാമ ഭംഗി ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ഒരടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കൊല്ലങ്കോട്. പാലക്കാട് എത്തുന്നവർ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണിത്. ഓല മേഞ്ഞ വീടുകൾ, പച്ചവിരിച്ച പാടങ്ങൾ, പാടവരമ്പുകളിലെ തെങ്ങുകളും കരിമ്പനകളും, ഇല്ലിയും പൂച്ചെടികളും കൊണ്ട് തീർത്ത വേലിക്കെട്ടുകൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഭംഗിയാണ് കൊല്ലങ്കോടിന്. ഇവിടെ എത്തിയാൽ വിശാലമായ പാടത്ത് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഓലമേഞ്ഞ മാടങ്ങൾ കാണാം. അതാണ് ഈ സ്ഥലത്തെ കുടിലിടം. വയലുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കൃഷിക്കാർ തങ്ങുന്ന ഇടമാണ് ഈ കുടിലുകൾ.
കളേഴ്സ് ഓഫ് ഭാരത് എന്ന സാമൂഹിക മാധ്യമ പേജ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ പത്തു ഗ്രാമങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ കൊല്ലങ്കോടും ഉണ്ടായിരുന്നു. തേക്കിൻചിറ റോഡിലെ കവലയിലാണ് ഗ്രാമീണതയിൽ രൂപം കൊണ്ട യുവതലമുറയെ ഏറെ ആകർഷിച്ച ‘ചെല്ലൻ ചേട്ടൻ്റെ ചായക്കട’. ഏതു സമയത്തും ചെല്ലൻ ചേട്ടൻ നല്ല തിരക്കിൽ ആയിരിക്കും. 45 വർഷമായി അവിടെ പഴയ രീതിയിൽ ചായക്കട നടത്തിപ്പോരുന്നു. ചായയും കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് ഇറങ്ങി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ ചിങ്ങൻ ചിറ പ്രകൃതിക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്താം. പേരാലുകൾ തണൽ വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുളിരിടമാണ് ഇത്. ഇതും ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഒരുപാട് ആകർഷിക്കാറുണ്ട്.
കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം കാണാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് എത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു കാഴ്ച വിരുന്നുകൂടിയാണ് ഈ ആഘോഷമെന്ന് പാലക്കാട് നിവാസിയായ രാധാകൃഷ്ണൻ മാന്നനൂർ പറയുന്നു. "പാലക്കാടിൻ്റെ മറ്റ് ഗ്രാമീണ ഇടങ്ങൾക്കൂടി കാണാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് രഥോത്സവം. കൊല്ലങ്കോട്, അട്ടപ്പാടി, ഒറ്റപ്പാലം, അനങ്ങൻ മല, നെല്ലിയാമ്പതി, മലമ്പുഴ, കവ അങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളാണ് കാണാനുള്ളത്. അങ്ങനെ പാലക്കാടിൻ്റെ ഗ്രാമീണതയും സൗന്ദര്യവും കാണാൻ കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം ഒരു വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയെത്തുന്നവർക്ക് പാലക്കാടിൻ്റെ ആനന്ദകരമായ പ്രകൃതി ഭംഗി കണ്ടാസ്വദിക്കാം", എന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ മാന്നനൂർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
വാമല മുരുകൻ ക്ഷേത്രം
ഈ വർഷത്തെ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പാറയുടെ മുകളിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന വാമല മുരുകൻ ക്ഷേത്രം ഉറപ്പായും കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. വെള്ളവിരിച്ച കൽമതിലിൽ വിലങ്ങനെ ചുവപ്പ് വരകളുള്ള മതിൽ ചേർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനിയാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. നൂറിലേറെ വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണത്രേ ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻപിൽ പാറപ്പുറത്ത് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ചെമ്പകമരം. റീലുകളിലും ഷോര്ട്സുകളിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് കാണാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാകില്ല. ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യമാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ച ആദ്യ ചലച്ചിത്രം. പിന്നീട് കുഞ്ഞിരാമായണം, ഹൃദയം, പ്രകാശൻ പറക്കട്ടെ അങ്ങനെ പല ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ‘കുഞ്ഞിരാമായണ’ത്തിൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ചിത്രീകരിച്ചത് ഈ മലമുകളിലായിരുന്നു. ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച് വാവുത്സവം കാണാൻ ഒട്ടനവധി ഭക്തരും സഞ്ചാരികളും മലയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു.
മുതലമട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ
കൊല്ലങ്കോട്ട് എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെയും സിനിമാ- സീരിയല് നിര്മാതാക്കളുടെയും ഇഷ്ട ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് മുതലമട റെയില്വേ സ്റ്റേഷന്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് 1898 ലാണ് മുതലമട റെയില്വേ സ്റ്റേഷന് പ്രവര്ത്തനമാരംഭിക്കുന്നത്. അന്ന് മധുര ഡിവിഷൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഈ സ്റ്റേഷന്. വാല്പ്പാറ, പറമ്പിക്കുളം, നെല്ലിയാമ്പതി തുടങ്ങിയ മലനിരകള് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായിരുന്ന കാലത്ത് തോട്ടം മേഖലയായ ഇവിടേക്ക് തൊഴിലാളികളെ എത്തിക്കാനും ചരക്കുകള് ചെന്നൈയിലേക്ക് എത്തിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യാനും പ്രധാനമായി ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ഈ റെയില്വേ സ്റ്റേഷനെയാണ്.
പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്ക്ക് നടുവിലായി പടര്ന്നു പന്തലിച്ചു നില്ക്കുന്ന അരയാലുകളുടെയും പേരാലുകളുടെയും നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യമാണ് ഇവിടത്തെ മുഖ്യ ആകര്ഷണം. മുതലമട കാമ്പ്രത്തുചള്ള നാല്ക്കവലയില് നിന്ന് വടക്കോട്ട് നാലുകിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചാല് ഈ സ്ഥലം കാണാം. മണിരത്നം, പ്രിയദര്ശന് തുടങ്ങിയ സംവിധായകരുടെ നിരവധി സിനിമകള് ചിത്രീകരിച്ച ലൊക്കേഷനാണ് മുതലമട റെയില്വേ സ്റ്റേഷന്. മോഹന്ലാലും ശിവാജി ഗണേഷനും അഭിനയിച്ച ഒരു യാത്രാമൊഴി എന്ന സിനിമയിലെ ക്ലൈമാക്സ് സീന് ഇവിടെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. അന്പേശിവം, പാണ്ടിപ്പട, മേഘം, വെട്ടം തുടങ്ങി ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം സിനിമകള് ഇവിടെ നിന്ന് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള പത്ത് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനുകളില് ഒന്നായും ഇത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇടക്കാലത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്ന് നിന്നിരുന്ന ചില മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പാലക്കാട് കാണാൻ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെയും വന്ന് പോകാവുന്നതാണ്.
പാലക്കാട് കോട്ട
ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പിതാവായ ഹൈദർ അലി 1766 ൽ പണികഴിപ്പിച്ച കോട്ടയായതിനാലാണ് പിന്നീട് ഇത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ കോട്ട എന്ന് വിളിച്ചുപോന്നത്. യൂറോപ്യൻ വാസ്തുവിദ്യ ശൈലിയിലാണ് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെടിയുണ്ടകളെയും പീരങ്കിയാക്രമണങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ തക്കവണ്ണം കട്ടിപ്പരുക്കൻ ഗ്രാനൈറ്റ് കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് മതിൽക്കെട്ടുകൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന സവിശേഷതയും ഇതിനുണ്ട്. നാല് വശങ്ങളുള്ള ചതുരാകൃതിയിലാണ് കോട്ട. സഞ്ചാരികൾ ധാരാളം എത്തുന്ന പാലക്കാട്ടെ പ്രധാന സ്പോട്ടുകളിലൊന്നാണ് ഇത്.
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