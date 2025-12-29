ETV Bharat / travel-and-food

representational image (getty image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 29, 2025 at 3:37 PM IST

പുതുവത്സരം പടിവാതില്‍ക്കലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ചിന്തകള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് കൊണ്ടാവാം പുതിയ വര്‍ഷത്തെ വരവേല്‍ക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പുതുവത്സര പദ്ധതികള്‍ പ്ലാന്‍ ചെയ്‌തോ?

ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ആദ്യം മനസിലേക്ക് വരുന്നത് നല്ല ന്യൂഇയര്‍ സ്‌പോട്ടുകളാണ്. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോകാന്‍ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരും ഏറെയാണ്. പാര്‍ട്ടി വൈബ് ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹമുള്ളവര്‍ക്കായി നല്ല കിടിലന്‍ സ്‌പോട്ടുകള്‍ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്.

പാര്‍ട്ടികളുടെ ശബ്‌ദമില്ലാതെ ശാന്തമായി ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷിക്കാന്‍ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്. പോണ്ടിച്ചേരിയും കൊല്‍ക്കത്തയും ഉദയ്‌പൂരുമൊക്കെ ഇതിനുദാഹരണമാണ്. ഇത്തവണത്തെ ന്യൂഇയര്‍ കുറച്ച് വ്യത്യസ്‌തമായി മഞ്ഞില്‍ ആഘോഷിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നവരുണ്ടോ? 2026 അടിപൊളിയാക്കാനായുള്ള ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ച് ന്യൂഇയര്‍ സ്‌പോട്ടുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാം...

കളര്‍ഫുള്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കായി

1. ഗോവ

goa (canva)

പുതുവത്സരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യം മനസിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗോവ. കളര്‍ഫുള്‍ ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ വേണ്ടവര്‍ക്ക് ഗോവ ബെസ്റ്റ് ഓപ്‌ഷനാണ്. ന്യൂഇയറിന് സൗത്ത് ഗോവയിലും നോര്‍ത്ത് ഗോവയിലും ന്യൂഇയര്‍ പാർട്ടികളും ഡിജെകളും നിരവധിയുണ്ട്.

goa (getty image)

പഴയ പോർച്ചുഗീസ് കോളനിയായ ഗോവ ഡിസംബര്‍ മുതല്‍ ആഘോഷങ്ങളില്‍ മുഴുകും. ന്യൂഇയര്‍ ആകാറാവുമ്പോള്‍ പറയുകയും വേണ്ട ഡിജെകളുടെ പെരുമഴയാണ്. അവയില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ബീച്ച് പാര്‍ട്ടികളാണ്. ഇത്തവണത്തെ ന്യൂഇയര്‍ ഗോവയില്‍ പ്ലാന്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ വേഗം തന്നെ ബെസ്റ്റ് പാക്കേജുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഗോവയിലേക്ക് വിട്ടോ.....

2. പോണ്ടിച്ചേരി

ശാന്തമായി ന്യൂഇയര്‍ പാര്‍ട്ടി ആഘോഷിക്കാന്‍ താത്‌പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് പോണ്ടിച്ചേരി നല്ല ഓപ്‌ഷനാണ്. ഡിജെ പാര്‍ട്ടികളും വൈബ് ആഘോഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷിക്കുന്നവർ പോണ്ടിച്ചേരിക്ക് വിട്ടോ... തിരക്കുകളില്ലാത്ത പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ മനോഹാരിതയില്‍ ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷിക്കാം.

Puducherry (getty image)

ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ് പോണ്ടിച്ചേരി. ശാന്തത നിറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ പുതുവത്സര ആഘോഷം നിങ്ങളുടെ മനസിനേയും കുളിരണിയിക്കും. ഫ്രഞ്ച് വാസ്‌തു വിദ്യയില്‍ പണി കഴിപ്പിച്ച കോട്ടകളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. ഫ്രഞ്ച് വിഭവങ്ങളും ബേക്കറികളും കഴിക്കാനും മറക്കരുത്.

3.കൊല്‍ക്കത്ത

representational image (getty image)

പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് തലസ്ഥാനമായ കൊൽക്കത്തയിൽ ആകട്ടെ ഇത്തവണത്തെ ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷം. കൊല്‍ക്കത്തയിലെ മഞ്ഞ ടാക്‌സിയില്‍ പോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരുമുണ്ടാകില്ല. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വാസ്‌തു വിദ്യയും മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളും നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് കൊല്‍ക്കത്ത. പാർട്ടി വൈബ് ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കും ശാന്തത നിറഞ്ഞ ആഘോഷങ്ങളുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത.

kolkata (getty image)

ന്യൂഇയറിന് പാര്‍ക്കുകളും സ്‌ട്രീറ്റുകളും ദീപാലങ്കാരങ്ങളാല്‍ മനോഹരമാകും. കൊല്‍ക്കത്ത സംബന്ധിച്ച് ന്യൂഇയര്‍ രാത്രി ഏയ്‌സ്‌തെറ്റിക്ക് വൈബ് ആണ്. സെൻ്റ് പോൾസ് കത്തീഡ്രലിലെ പാതിരാ ആഘോഷം കാണാനും മറക്കരുത്. കൊല്‍ക്കത്ത നഗരം പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ നല്ല ഓര്‍മകള്‍ നല്‍കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്.

kolkata (ETV Bharat)

4. മുംബൈ

ഈ ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷം മുംബൈ സിറ്റിയില്‍ ആയിക്കോട്ടെ. ന്യൂയര്‍ അടിച്ച് പൊളിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള ബെസ്റ്റ് ഓപ്‌ഷനാണ് മുംബൈ. പാര്‍ട്ടികളും ഡിജെ നൈറ്റും ഇവിടെ സജ്ജമാണ്.

mumbai (ETV Bharat)

ജീവിതത്തില്‍ എന്നും ഓര്‍മിച്ച് വയ്‌ക്കാനുള്ള നല്ല ഓര്‍മകള്‍ മുംബൈ നഗരം സമ്മാനിക്കും. ഫോർസ്റ്റാര്‍ ആഘോഷവും ത്രീസ്റ്റാര്‍ ആഘോഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും മുംബൈ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ക്ലബ് ഇല്ല്യൂഷനും നോവോടെലിലെ പൂള്‍ പാര്‍ട്ടിയും വ്യത്യസ്‌ത അനുഭവം സമ്മാനിക്കും.

mumbai (getty image)

മൂടല്‍ മഞ്ഞിലെ ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍

പാർട്ടികളും വൈബ് ബീച്ച് പാർട്ടികളിലും പോകാതെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്‌തമായ ന്യൂഇയര്‍ പ്ലാന്‍ സെറ്റ് ചെയ്യാം. മൂടല്‍ മഞ്ഞില്‍ തണുത്ത് വിറച്ച് ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷിക്കാം. അത് പൊളിക്കും. മണാലിയും കുളുവും സീസണില്‍ പോകുന്നവരുണ്ട്. എന്നാല്‍ ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷിക്കാന്‍ ഇവിടേക്ക് വിട്ടാലോ?

1. ജമ്മു കശ്‌മീര്‍

kashmir (PTI)

മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും ഒരുമിച്ച് ചേര്‍ന്ന സ്വപ്‌ന ഭൂമികയാണ് ജമ്മു കശ്‌മീര്‍. മൂടല്‍ മഞ്ഞും ശാന്തതയും ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇവിടം അനുയോജ്യമാണ്. ‌പ്രകൃതി സ്നേഹികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്‌ടമുള്ള ഇവിടം പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് നല്ലതാണ്.

2. മണാലി

kulu manali (getty image)

എപ്പോഴും വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് മണാലി. പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് മണാലി കിടിലന്‍ സ്‌പോട്ടാണ്. മഞ്ഞില്‍ കൗണ്ടൗണ്‍ എണ്ണാം. തണുത്തുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം ആനന്ദത്തിൻ്റെ തോത് കൂട്ടും. സോളാങ് വാലിയിലേക്കും കുഫ്രി പോലുള്ള പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റോഡ് യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാം.

ഏയ്‌സ്തെറ്റിക് ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍

1. ഡല്‍ഹി

TAJMAHAL (ETV Bharat)

രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡല്‍ഹിയില്‍ പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങള്‍ കിടിലമാണ്. വൈബ് പാര്‍ട്ടികളും ഡിജെ നൈറ്റുകളും ആഘോഷിക്കാം. ഒപ്പം മുഗള്‍ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കൊത്തുപണികള്‍ നിറഞ്ഞ കോട്ടകളും കാണാം. പ്രണായാര്‍ദ്രമാകാന്‍ താജ്‌മഹലും സന്ദര്‍ശിക്കാം. അതിശയകരമായ ലോഞ്ചുകളിലോ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് നൈറ്റ് ക്ലബ്ബുകളിലോ സമയം ചെലവഴിക്കാം. കൂടാതെ ചരിത്രം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സന്ദര്‍ശിക്കാം.

2. ഉദയ്‌പൂര്‍

udaipur (getty image)

പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്കൊപ്പം ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷിക്കാന്‍ പറ്റിയ സ്‌പോട്ടാണ് ഉദയ്‌പൂര്‍. പഴയ കൊട്ടാരങ്ങളും മാര്‍ക്കറ്റുകളും സന്ദര്‍ശിച്ച് ആഘോഷങ്ങള്‍ ഗംഭീരമാക്കാം. കൊത്തുപണികളുടെ മനോഹാരിതയും ചരിത്രവും നിറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ രാത്രി കാഴ്‌ചകളും കിടിലമാണ്. രാജകീയമായ കാഴ്‌ചകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഉദയ്‌പൂർ മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവം സമ്മാനിക്കും.

udaipur (getty image)

ന്യൂഇയര്‍ കേരളത്തില്‍ ആഘോഷിക്കാം:

പുതുവര്‍ഷത്തിലേക്ക് കടക്കാന്‍ ഇനി ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രമാണുള്ളത്. ഇത്തവണയും കേരളത്തില്‍ ഗംഭീര ആഘോഷങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിലും വര്‍ക്കലിലും തലസ്ഥാന നഗരിയിലും വമ്പന്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.

1.കൊച്ചി

പുതുവർഷം അറബിക്കടലിൻ്റെ റാണിയുടെ മണ്ണില്‍ ആഘോഷിക്കാം. വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങളാണ് ഇത്തവണ കൊച്ചിയിലുള്ളത്. പുരാതന കോട്ടകളും വിസ്‌മയമൊരുക്കുന്ന ബീച്ചുകളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

kochi (getty image)

കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ രുചികള്‍ അറിയാം, ജല കായിക വിനോദത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാം. കൂടാതെ ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചി, ചെറായി ബീച്ച്, വൈപ്പിന്‍ ദ്വീപ്, കേരള കഥകളി കേന്ദ്രം, മറൈന്‍ ഡ്രൈവ് എന്നിവയും സന്ദര്‍ശിക്കാം. നിരവധി നൈറ്റ് പാര്‍ട്ടികളും ഡിജെകളും ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷം പൊടി പൊടിക്കും.

2.വര്‍ക്കല

varkala beach (getty image)

അടിപൊളി നൈറ്റ് വൈബ് പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും ഡിജെകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കില്‍ വര്‍ക്കലയിലേക്ക് വിട്ടോളൂ. ക്ലിഫില്‍ നിരവധി പാര്‍ട്ടികളുണ്ട്. ഒരു അടിപൊളി ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷത്തിലൂടെ ഈ വര്‍ഷത്തെ വരവേല്‍ക്കാം. ക്ലബ് പാർട്ടികള്‍ വേണ്ടെങ്കില്‍ ബീച്ചിലിരുന്ന് പുതുവത്സരത്തെ വരവേല്‍ക്കാം. ബീച്ച് പാര്‍ട്ടി ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കും ഇവിടം തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

