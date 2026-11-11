ചായക്കൊപ്പം സ്നാക്സുകള് പോഷക സമൃദ്ധമാക്കാം; ഈ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം.
രുചികരവും പോഷകസമൃദ്ധവുമായ ഈ വിഭവങ്ങൾ ലളിതമായ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാം.
Published : November 11, 2026 at 4:12 PM IST
കാപ്പിക്കും ചായക്കുമൊപ്പം ചെറുകടിയായി എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ആരോഗ്യകരമായ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ തിരയുകയാണോ നിങ്ങൾ? പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ മുതൽ പോഷകഗുണമുള്ള ബേക്ക് ചെയ്ത പലഹാരങ്ങൾ വരെ, വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ചില വിഭവങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ..
രുചികരവും പോഷകസമൃദ്ധവുമായ ഈ വിഭവങ്ങൾ ലളിതമായ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാം. ഇവയിൽ ഫൈബർ, പ്രോട്ടീൻ, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമായ ആ വിഭവങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം..
ബനാന ഓട്സ് കുക്കീസ്
കാപ്പിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാന് പറ്റിയ മധുരമുള്ള വിഭവമാണ് ബനാന ഓട്സ് കുക്കീസ്. പഞ്ചസാര ചേർത്ത ബിസ്ക്കറ്റുകൾക്ക് പകരം വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ വിഭവം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായി 2 പഴുത്ത വാഴപ്പഴം ഉടച്ചതിന് ശേഷം 1 കപ്പ് റോൾഡ് ഓട്സ്, കറുവപ്പട്ട, അരിഞ്ഞ വാൽനട്ട് എന്നിവയുമായി കലർത്തുക. ശേഷം കുക്കീസുകളുടെ ആകൃതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തി 180°C യിൽ 12-15 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുക. കുക്കീസ് റെഡി. മൃദുവായതും എളുപ്പത്തിൽ ചവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഈ കുക്കീസുകൾ മധുരവും രുചിയും നൽകുന്നു.
ഗ്രീക്ക് യോഗർട്ട് ബെറി പാർഫെയ്റ്റ് (Greek Yoghurt and Berry Parfait)
കാപ്പിക്കും ചായക്കുമൊപ്പം കഴിക്കാന് പറ്റുന്ന ഉന്മേഷം നൽകുന്നതും പ്രോട്ടീൻ സമ്പ ഒരു വിഭവമാണ് ഗ്രീക്ക് യോഗർട്ട് ബെറി പാർഫെയ്റ്റ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന, ക്രീം പോലെയുള്ള ഈ യോഗർട്ട് പാർഫെയ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. അര കപ്പ് ഗ്രീക്ക് യോഗർട്ട്, കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ബെറികൾ, 2 ടേബിൾസ്പൂൾ ഗ്രനോള, 1 ടീസ്പൂൺ ചിയ വിത്തുകൾ എന്നിവ ലെയറായി വക്കുക. വേണമെങ്കിൽ അല്പം തേനും ചേർക്കാം. യോഗർട്ട് പാർഫെയ്റ്റ് റെഡിയായി. ഫൈബറും ആൻ്റി ഓക്സിഡൻ്റുകളും ധാരാളമടങ്ങിയ, പ്രോട്ടീൻ നിറഞ്ഞ ഈ ലഘുഭക്ഷണം തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
റോസ്റ്റ് ചെയ്ത മഖാന (ഫോക്സ് നട്ട്സ്)
ആരോഗ്യകരമായ ഗുണങ്ങളുള്ള മൊരിഞ്ഞ ഇന്ത്യന് ഭക്ഷണമാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത മഖാന. കാപ്പി കുടിക്കുന്ന നേരത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ, ലഘുവായതും മൊരിഞ്ഞതുമായ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കിയാലോ...ആദ്യം ഒരു പാനിൽ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യോ ഒലിവ് ഓയിലോ ചൂടാക്കുക. ശേഷം അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് മഖാന ചേർത്ത്, കുറഞ്ഞ തീയിൽ മൊരിയുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, കല്ലുപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. റോസ്റ്റ് ചെയ്ത മഖാന റെഡി. ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഈ ലഘുഭക്ഷണം, എണ്ണയിൽ വറുത്ത പലഹാരങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രുചികരമായ ഒരു വിഭവമാണ്.
പീനട്ട് ബട്ടർ എനർജി ബോൾസ്
കാപ്പിക്കൊപ്പം മധുരമുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതും, വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ ഈ 'എനർജി ബോൾസ്' പരീക്ഷിച്ചുനോക്കൂ. അര കപ്പ് റോൾഡ് ഓട്സ്, 2 ടേബിൾസ്പൂൺ പീനട്ട് ബട്ടർ, 1 ടേബിൾസ്പൂൺ ചിയ വിത്തുകൾ, 2 ടേബിൾസ്പൂൺ ഈന്തപ്പഴ പേസ്റ്റ്, എന്നിവയിലേക്ക് അരിഞ്ഞ ബദാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. ശേഷം ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റി, 20-30 മിനിറ്റ് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വക്കുക. എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാന് പറ്റുന്ന ഈ വിഭവം ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ, ഫൈബർ, സസ്യ അധിഷ്ഠിത പ്രോട്ടീൻ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ്.
അവക്കാഡോ ഹോൾ-വീറ്റ് ടോസ്റ്റ്
ലളിതമായ ഈ അവക്കാഡോ ടോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കോഫി ബ്രേക്ക് വയറുനിറയുന്ന ഒന്നാക്കി മാറ്റാം. രുചികരമായ ഈ വിഭവം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഹോൾ-വീറ്റ് ബ്രെഡിൻ്റെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പഴുത്ത അവക്കാഡോയുടെ പകുതി ഭാഗം എടുത്ത്, അതിൽ നാരങ്ങാനീര്, കുരുമുളക് പൊടി, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, അല്പം ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ഇവ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബ്രെഡിന് മുകളിൽ പുരട്ടി കഴിക്കാം. ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകളും ഫൈബറുകളും ധാരാളമടങ്ങിയ ഒരു മികച്ച ലഘുഭക്ഷണമാണിത്.
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