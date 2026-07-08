ഒരു കഷണം മാങ്ങ ഇഞ്ചി... രുചിയും ആരോഗ്യവും ഒരുമിച്ച് സമ്മാനിക്കുന്ന നാടൻ സമ്പത്ത്
പച്ചമാങ്ങയുടെ മണവും രുചിയും ഇഞ്ചിയുടെ രൂപവുമാണ് മാങ്ങ ഇഞ്ചിയുടെ പ്രത്യേകത. വെളുത്ത മഞ്ഞൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സസ്യം ഔഷധഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
Published : July 8, 2026 at 4:23 PM IST
മുറ്റത്തെ മഴത്തുള്ളികൾ വീണ് നനഞ്ഞ മണ്ണിൽ നിന്ന് അമ്മ മാങ്ങ ഇഞ്ചി പിഴുതെടുക്കുന്നു. അടുക്കളയിൽ അമ്മിക്കല്ലിൽ കാന്താരിയും തേങ്ങയും ചേർത്ത് അത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ പച്ചമാങ്ങയുടെ സുഗന്ധം വീടാകെ നിറയും. ഉച്ചയൂണിന് മീൻകറിയുടെ അരികിൽ ഒരു നുള്ള് മാങ്ങ ഇഞ്ചി ചമ്മന്തി... അത്രയേ വേണ്ടൂ, ഒരു സാധാരണ ഊണിനെ പോലും മറക്കാനാകാത്ത രുചിയാക്കി മാറ്റാൻ. എന്നാൽ കാലത്തിൻ്റെ തിരക്കിൽ ആ രുചിയും അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഔഷധസമ്പത്തും പതിയെ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി
കണ്ണൂർ: മാങ്ങ ഇഞ്ചി ചേർത്ത ചമ്മന്തിയും മീൻകറിയും അച്ചാറുമൊക്കെ മലയാളികളുടെ രുചിക്കൂട്ടിലെ പ്രധാന വിഭവങ്ങളാണ്. എന്നാൽ പല വീട്ടുപറമ്പുകളിലും കാര്യമായ പരിചരണമില്ലാതെ വളരുന്ന ഈ നാടൻ വിള, രുചിക്ക് പുറമെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങളിലും സമ്പന്നമാണെന്ന കാര്യം പലർക്കും അറിയില്ല.
പണ്ടത്തെ വീടുകളിൽ മരുന്ന് തേടി ദൂരെയൊന്നും പോകേണ്ടിവന്നിരുന്നില്ല. മുറ്റത്ത് വളർന്നിരുന്ന ഓരോ ചെടിയും ഓരോ ഔഷധമായിരുന്നു. ആ നിരയിൽ രുചിയും ആരോഗ്യവും ഒരുപോലെ സമ്മാനിച്ചിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞൻ അതിഥി... മാങ്ങ ഇഞ്ചി. കാലം മാറിയപ്പോൾ മുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് മറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇന്നും മങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല.
പച്ചമാങ്ങയുടെ മണവും രുചിയും ഇഞ്ചിയുടെ രൂപവുമാണ് മാങ്ങ ഇഞ്ചിയുടെ പ്രത്യേകത. വെളുത്ത മഞ്ഞൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സസ്യം ഔഷധഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ദഹനത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും ഗുണം; ആയുർവേദത്തിലും മാങ്ങ ഇഞ്ചി താരം
ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും വിശപ്പ് വർധിപ്പിക്കാനും ദഹനശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താനും മാങ്ങ ഇഞ്ചി സഹായിക്കുമെന്ന് പരമ്പരാഗതമായി കരുതപ്പെടുന്നു. ശരീരത്തിലെ നീരും വേദനയും കുറയ്ക്കാനും ആയുർവേദത്തിൽ ചർമ്മസംരക്ഷണത്തിനുമായി ഇത് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.
ഛർദ്ദി, അലർജി, ജലദോഷം, പനി തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾക്കും മാങ്ങ ഇഞ്ചി പരമ്പരാഗത ചികിത്സാരീതികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇല പൊടിയാക്കി ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിവുമുണ്ട്.
രുചിയുടെ അതിരുകൾക്കപ്പുറം; അച്ചാറിലും ചട്നിയിലും വേറിട്ട സ്വാദ്
കേരളത്തിന് പുറമെ തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും മാങ്ങ ഇഞ്ചി ഉപയോഗിച്ചുള്ള അച്ചാറുകൾക്ക് ഏറെ പ്രചാരമുണ്ട്. കാന്താരിയും തൈരും ചേർത്ത ചട്നിയിൽ മാങ്ങ ഇഞ്ചി ചേർത്താൽ രുചി ഇരട്ടിയാകുമെന്ന് ഭക്ഷണപ്രേമികൾ പറയുന്നു.
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കാൻസർ പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ, കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രണം, മുഖക്കുരു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾ, വയറിലെ അൾസർ, മലബന്ധം തുടങ്ങിയവയിൽ മാങ്ങ ഇഞ്ചിയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.
കൃഷിക്കും അനുയോജ്യം; ആറുമാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാം
കേരളത്തിലെ ഏത് പ്രദേശത്തും മാങ്ങ ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്യാം. ഒരു കഷണം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കും. വീട്ടാവശ്യത്തിന് രണ്ടോ മൂന്നോ ചുവട് നട്ടാൽ മതിയാകും.
വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മെയ് മാസത്തോടെ മണ്ണൊരുക്കി ചാണകപ്പൊടി, കമ്പോസ്റ്റ്, വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക് എന്നിവ ചേർത്ത് നടീൽ നടത്തണം. കുറഞ്ഞത് 15 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള കഷണങ്ങളാണ് നടാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നട്ടശേഷം പുതയിടുകയും ആവശ്യമായ നനവ് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഏകദേശം ആറുമാസത്തിന് ശേഷം ഇലകൾ ഉണങ്ങിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ വിളവെടുക്കാം. ഏത് മണ്ണിലും ഭേദപ്പെട്ട വിളവ് നൽകുമെന്നതാണ് മാങ്ങ ഇഞ്ചിയുടെ പ്രത്യേകത. ഒരുക്കല് മാങ്ങ ഇഞ്ചി ചേര്ത്ത വിഭവങ്ങള് കഴിച്ചാല് ആ രുചി നാവില്നിന്നും മറഞ്ഞു പോകില്ല.
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