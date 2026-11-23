അയോധ്യയിൽ നിന്ന് സീതാദേവിയുടെ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ട്രെയിൻ; ജനക്പൂർ സർവീസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും, മലയാളികൾക്കും നേട്ടം
കേരളത്തിൽ നിന്ന് നേപ്പാളിലേക്ക് നേരിട്ട് ട്രെയിൻ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ സർവീസ് (Ayodhya Janakpur Direct Train) മലയാളി യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകും
Published : November 23, 2026 at 8:09 AM IST
ലഖ്നൗ: ഇന്ത്യയെയും നേപ്പാളിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള അയോധ്യ - ജനക്പൂർ ട്രെയിൻ സർവീസ് തിങ്കളാഴ്ച (നവംബർ 23) ആരംഭിക്കുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ അയോധ്യയെയും നേപ്പാളിലെ ജനക്പൂർ ധാമിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് ഏകദേശം 604 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് പുതിയ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുക. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബാലേന്ദ്ര ഷായും ചേർന്ന് വെർച്വലായി സർവീസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും.
ഉദ്ഘാടന സ്പെഷൽ സർവീസുകൾ
പതിവ് പ്രതിവാര സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി നവംബർ 23 മുതൽ 25 വരെ ഉദ്ഘാടന സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ ഓടും. 04295 നമ്പർ ആദ്യ സ്പെഷൽ ട്രെയിൻ നവംബർ 23ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ന് അയോധ്യ ധാമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് 24ന് രാവിലെ 10ന് ജനക്പൂർ ധാമിൽ എത്തും. മടക്കയാത്രയായ 04296 നമ്പർ സ്പെഷൽ ട്രെയിൻ നവംബർ 24ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിന് ജനക്പൂർ ധാമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് 25ന് രാവിലെ 8.10ന് അയോധ്യ ധാമിൽ എത്തിച്ചേരും. ലഖ്നൗവിലാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക.
പ്രതിവാര സമയക്രമം
ഇരുദിശകളിലേക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് പതിവ് സർവീസ് (15595, 15596) ഉണ്ടാവുക. ശനിയാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.10ന് ജനക്പൂർ ധാമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8.10ന് അയോധ്യ കാൻ്റിൽ എത്തും. ജയനഗർ (ഉച്ചയ്ക്ക് 2.10), സീതാമഢി (വൈകിട്ട് ഏഴ്), നർക്കട്ടിയാഗഞ്ച് (രാത്രി 10.50), ഗോരഖ്പൂർ (പുലർച്ചെ 3.55) എന്നിവയാണ് പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളിലെ സമയം.
മടക്കയാത്രയിൽ തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ വൈകിട്ട് 5.50ന് അയോധ്യ കാൻ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.40ന് ജനക്പൂർ ധാമിൽ എത്തും. ഗോരഖ്പൂർ (രാത്രി 10.13), നർക്കട്ടിയാഗഞ്ച് (പുലർച്ചെ 1.50), സീതാമഢി (പുലർച്ചെ 4.42), ജയനഗർ (രാവിലെ 8.30) എന്നിങ്ങനെയാണ് സമയക്രമം. 17 കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിനാണ് സർവീസ് നടത്തുകയെന്ന് റെയിൽവെ ബോർഡ് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പതിവ് സർവീസിൻ്റെ പൂർണ സമയക്രമം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടാത്തതിനാൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് യാത്രക്കാർ സമയക്രമം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
സ്റ്റോപ്പുകളും സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും
നവംബർ 14നാണ് റെയിൽവെ മന്ത്രാലയം പുതിയ പാത പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബിഹാറിലും ഉത്തർപ്രദേശിലുമായി 10 ഇടക്കാല വാണിജ്യ സ്റ്റോപ്പുകളാണ് മന്ത്രാലയം പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ജയനഗർ, മധുബനി, ശിഷോ, സീതാമഢി, റക്സോൾ, നർക്കട്ടിയാഗഞ്ച്, ഗോരഖ്പൂർ, ബസ്തി, മങ്കാപൂർ, അയോധ്യ ധാം എന്നിവയാണവ. ജയനഗറിന് ശേഷം ജയനഗർ കസ്റ്റംസ് യാർഡ് വഴിയാണ് ട്രെയിൻ നേപ്പാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക.
ഉദ്ഘാടന സർവീസിൻ്റെ പട്ടികയിൽ പനിയഹവ സ്റ്റേഷനും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജയനഗറിലാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുക. നർക്കട്ടിയാഗഞ്ച്, ഗോരഖ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാകും. വിവിധ പട്ടികകളിൽ സ്റ്റോപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ബോർഡിങ് സ്റ്റേഷൻ മുൻകൂട്ടി ഉറപ്പാക്കണം. സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നേപ്പാൾ സായുധ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനക്പൂർ മുതൽ ജയനഗർ വരെയുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി.
യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
രാമായണ തീർഥാടന സർക്യൂട്ടിലെ രണ്ട് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളായ ശ്രീരാമൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ അയോധ്യയെയും സീതാദേവിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ ജനക്പൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പാത. ഇതുവരെ ഇരുനഗരങ്ങൾക്കുമിടയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിർത്തി കടക്കാൻ ട്രെയിനുകളും ബസുകളും ടാക്സികളും മാറിക്കയറേണ്ട സാഹചര്യമായിരുന്നു.
ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകളും അതിർത്തിയിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങളും ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെ വഴി നിരക്കുകളും നടപടിക്രമങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ഇന്ത്യ - നേപ്പാൾ അതിർത്തി കടക്കാൻ ആവശ്യമായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ കൈവശം വയ്ക്കുകയും വേണം.
ആഴ്ചയിൽ ഒരു സർവീസ് മാത്രമുള്ളതിനാൽ ശനി, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിലെ യാത്രാസമയം കണക്കിലെടുത്ത് താമസം ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. രാത്രികാല യാത്രയായതിനാൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബെർത്തുകൾ നേരത്തെ ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഇരുനഗരങ്ങളിലെയും ക്ഷേത്രദർശനം പൂർത്തിയാക്കാൻ മടക്കയാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് കുറഞ്ഞത് ഒരു മുഴുവൻ ദിവസമെങ്കിലും കരുതിവയ്ക്കണം.
കേരളത്തിലെ യാത്രക്കാർക്കുള്ള പ്രയോജനം
കേരളത്തിൽ നിന്ന് നേപ്പാളിലേക്ക് നേരിട്ട് ട്രെയിൻ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ സർവീസ് മലയാളി യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകും. കേരളത്തിൽ നിന്ന് അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായി പോകുന്നവർക്ക് രാമായണ സർക്യൂട്ട് തീർഥാടനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി സീതാദേവിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ ജനക്പൂർ കൂടി സന്ദർശിക്കാം. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് അയോധ്യയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ജനക്പൂരിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലായതിനാൽ തീർഥാടകർക്ക് സമയം കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കാനാകും.
കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗോരഖ്പൂർ, ബസ്തി, മങ്കാപൂർ എന്നിവ വഴി കടന്നുപോകുന്ന തിരുവനന്തപുരം - ഗോരഖ്പൂർ രപ്തിസാഗർ എക്സ്പ്രസ്, എറണാകുളം - ബറൗണി എക്സ്പ്രസ് തുടങ്ങിയ കണക്ടിങ് ട്രെയിനുകളിൽ എത്തുന്നവർക്ക് അവിടെ നിന്നോ അയോധ്യയിൽ നിന്നോ ട്രെയിൻ മാറിക്കയറി എളുപ്പത്തിൽ നേപ്പാളിൽ എത്താം.
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മുൻപ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ബിഹാറിലെ റക്സോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജയനഗർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇറങ്ങി ബസുകളിലോ ടാക്സികളിലോ അതിർത്തി കടന്നാണ് ജനക്പൂരിലേക്ക് പോയിരുന്നത്. പുതിയ ട്രെയിൻ വരുന്നതോടെ അതിർത്തിയിലെ ഈ യാത്രാക്ലേശം ഒഴിവാകും. വിമാനയാത്രയെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നേപ്പാളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധാരണക്കാരെ ഇത് സഹായിക്കും.
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