ഗൾഫ് വിസ കിട്ടുന്നില്ലേ? ഒഴിവാക്കാം ഈ തെറ്റുകള്
റിപ്പോർട്ടുകള് പ്രകാരം ഗള്ഫ് കോപ്പറേഷന് കൗണ്സില് അപേക്ഷകരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് വിസ നിരസിക്കലുകള് നേരിടുന്നത്. എന്നാല് ഈ വര്ഷം അവസാനത്തോടെ വിസ നിരക്കുകള് ക്രമേണ വര്ധിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
Published : October 26, 2025 at 2:00 PM IST
ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിസ നിരസിക്കല് ഇപ്പോള് താരതമ്യേന വര്ധിച്ച് വരുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് യുഎഇ, ഖത്തർ, സൗദി എന്നിവിടങ്ങളിലെ അപേക്ഷകരെയാണ് ഇത് കൂടുതലും ബാധിക്കുന്നത്. തെറ്റായതോ അപൂർണമോ ആയ രേഖകളാണ് പലപ്പോഴും വിസകള് നിരസിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങള്.
റിപ്പോർട്ടുകള് പ്രകാരം ഗള്ഫ് കോപ്പറേഷന് കൗണ്സില് അപേക്ഷകരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് വിസ നിരസിക്കലുകള് നേരിടുന്നത്. എന്നാല് ഈ വര്ഷം അവസാനത്തോടെ വിസ നിരക്കുകള് ക്രമേണ വര്ധിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
യുഎഇ വിസ നിരസിക്കൽ നിലവില് 5–6% ആയി ഉയരുന്നുവെന്ന് ട്രാവല് ഏജൻ്റ്മാര് അഭിപ്രായപെടുന്നു. അതേസമയം മുമ്പ് ഇത് വെറും 1–2% മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തൊഴില് വിസയില് പോകുന്നവര് കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് മടങ്ങി വരുന്നത് അടുത്ത വിസ അപേക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്ന് മലപ്പുറത്തെ അല്ഹിദ ടൂര്സ് ആന്ഡ് ട്രാവല്സ് ഏജൻ്റ് ആസിഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"സന്ദര്ശക വിസയില് വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയും നാട്ടിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളില് വീണ്ടും വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതും നിരസിക്കലിന് കാരണമാകും. രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയ പരിധിക്ക് ശേഷം മാത്രമെ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാന് പാടുള്ളൂ. ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തൊഴില് വിസയില് പോകുന്നവര് കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് മടങ്ങി വരുന്നത് അടുത്ത വിസ അപേക്ഷക്കുമ്പോള് പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. അടുത്ത വിസ അപേക്ഷിക്കുമ്പോള് പഴയ വിസ ആക്ടീവായി കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം," ആസിഫ് പറഞ്ഞു. ഫോട്ടോയിലും, സമര്പ്പിച്ച രേഖകളില് വന്ന പിശകും വിസ നിരസിക്കലിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിസ നിരസിക്കലിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങള്
തെറ്റായ രേഖകള് പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കാലാവധി പ്രശ്നങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക അപര്യാപ്തത, മുൻ വിസയിലെ ലംഘനങ്ങൾ, സ്പോൺസർ/തൊഴിലുടമയുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നല്കാത്തത് എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങൾ.
എന്നാല് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ പരിശോധനകളിലൂടെ ഈ പിഴവുകള് തടയാനാകും. വിസ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പലപ്പോഴും ഫോമുകളുടെ ആവര്ത്തിച്ചുള്ള പരിശോധന നല്ലതാണ്. രേഖകളുടെ കൃത്യമായ അതോറിറ്റി പരിശോധിക്കുന്നതും എംബസി മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതും അപേക്ഷകർക്ക് നിരസിക്കലിന് നിന്ന് ഒഴിവാകാനാകും.
ഖത്തറും സൗദിയുമൊക്കെ കർശനമായ പ്രവേശന മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെറ്റായി ടൈപ്പ് ചെയ്ത പേരുകൾ മുതൽ വിസയുടെ പൈസ വരെ ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു. ഈ സാധാരണ പിശകുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാല് ഭാവി യാത്രകൾ സുഗമമായി നടത്താന് കഴിയും.
തെറ്റായ ഫോമുകള്
നിങ്ങളുടെ പേരിലോ ജനനത്തീയതിയിലോ പാസ്പോർട്ട് നമ്പറിലോ ഉള്ള ചെറിയ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ പോലും ഓട്ടോമാറ്റിക് നിരസിക്കലിന് കാരണമാകും. വിസയിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളാണ് നിരസിക്കാനുള്ള സാധാരണ കാരണങ്ങൾ.
യുഎഇ: അക്ഷരത്തെറ്റുകളോ പൊരുത്തക്കേടുകളോ ആണ് ഖത്തറിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ വിസ നിരസിക്കലിനുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്ന് ഒരു ട്രാവൽ-ടെക് സൈറ്റ് പറയുന്നു.
ഖത്തർ: അപൂർണമായ അപേക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ രേഖകളാണ് ഖത്തറിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ വിസ നിരസിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം.
എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ഔദ്യോഗിക രേഖകളും പരിശോധിക്കുക. ഉയർന്ന റെസല്യൂഷൻ സ്കാനുകളും ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പ് ബാക്കപ്പുകളും ഉപയോഗിക്കുക.
പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കാലാവധി പരിശോധിക്കുക
ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള്ക്ക് യാത്രാ തീയതികൾക്കപ്പുറം കുറഞ്ഞത് ആറ് മാസത്തേക്ക് കാലാവധിയുളള പാസ്പോർട്ടുകളാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. യുഎഇയും ഖത്തറും സാധാരണയായി ആറ് മാസത്തിൽ താഴെ സാധുതയുള്ള അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കുന്നു. കാലാവധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിരസിക്കലുകളാണ് ഇപ്പോള് കൂടുതലുള്ളത്. ഇതിനായി നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് നേരത്തെ പുതുക്കുക. പുതിയ തീയതി നേരിട്ടും ഡിജിറ്റൽ രേഖകളിലും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
സാമ്പത്തിക തെളിവുകളുടെ അഭാവം
അപേക്ഷകർക്ക് താമസ സമയത്ത് സ്വയം പണം നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അധികാരികൾ പരിശോധിക്കുന്നു. ടൂറിസ്റ്റ്, ബിസിനസ്, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ സന്ദർശന വിസകളിലും പരിശോധനകള് നടത്തുന്നു. സമീപകാലത്തായി ഖത്തർ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റുകൾ, ശമ്പളത്തിൻ്റെ തെളിവ് എന്നിവ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
താമസിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കുറഞ്ഞത് 5,000 ദിർഹം (~USD 1,360) ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് യുഎഇ നിർദേശിക്കുന്നു. മൂന്ന് മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റുകള്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്നിവയും ഒപ്പം സമര്പ്പിക്കുക.
മുൻകാല വിസ ലംഘനങ്ങളും ക്രിമിനൽ രേഖകളും
മുന്കാലത്ത് നിങ്ങള് നടത്തിയ ലംഘനങ്ങള് ഓട്ടോമാറ്റിക് വിസ നിരസിക്കലിന് കാരണമാകുന്നു. മുൻകാല ഓവർസ്റ്റേകൾ, നാടുകടത്തലുകൾ, ക്രിമിനൽ കേസുകൾ, വിസ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നിവ ഇമിഗ്രേഷൻ സമയത്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
പലപ്പോഴും മുൻകാല ഓവർസ്റ്റേകൾ കാരണം യുഎഇ വിസ നിഷേധ നിരക്കുകൾ 5–6% ആയി ഉയർന്നു. ഖത്തർ സാധാരണയായി വിസ നിഷേധിക്കുന്നത് ഓവർസ്റ്റേകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം കണക്കിലെടുത്താണ്. ഒരുപാട് കാലം ജിസിസിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നിട്ടും പല കാരണങ്ങളാല് വിസ നിരസിക്കപ്പെടുന്നു.
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുൻകാല വിസയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് വിസ നിരസിക്കിലില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന് കഴിയും. പിഴകൾ തീർക്കുക, പഴയ പെർമിറ്റുകൾ റദ്ദാക്കുക എന്നിവയും ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.
സ്പോൺസറുടെയോ തൊഴിലുടമയുടെയോ വിവരങ്ങളിലെ പിശകുകൾ
ജോലി, താമസം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് വിസകൾക്ക് സ്പോൺസറുടെ ശരിയായ വിശദാംശങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതില് പിശക് വരുത്തിയാലും വിസ നിരസിക്കുന്നതിനിടയാകും. എമിറേറ്റ്സ് ഐഡി ഇല്ലാത്തതോ സ്പോൺസർ വിശദാംശങ്ങളുടെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ മൂലമോ യുഎഇയില് വിസ നിരസിക്കലുകള് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
കോർപ്പറേറ്റ് ഘടനയിലെ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സോൺ സ്പോൺസർമാരിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ പ്രശ്നങ്ങളും സാധാരണ കാരണങ്ങളാണ്. സ്പോൺസർ ഡോക്യുമെൻ്റേ ഷൻ പൂർണ്ണമായും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്വയം ഉറപ്പാക്കുക. വാണിജ്യ ലൈസൻസ്, വാടകക്കാരൻ്റെ വിവരങ്ങൾ, സ്പോൺസർഷിപ്പ് കത്തുകൾ, സ്പോൺസർ ഫോമുകൾ എന്നിവ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം സമര്പ്പിക്കുക.
ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് തുടര്ച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങള്
- ജിസിസി വിസ നിരസിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ?
അപേക്ഷിക്കാന് കഴിയും. വിസ നിരസിച്ചതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി അവ പരിഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങള്ക്ക് ഉടൻ തന്നെ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാം.
- നിരസിക്കാനുള്ള കാരണം എങ്ങനെ എനിക്ക് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും?
യുഎഇയുടെ ഐസിപി, ഖത്തറിൻ്റെ എംഒഐ ഇ-സർവീസസ്, സൗദിയുടെ അബ്ഷർ പോലുള്ള ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലുകൾ വഴി അറിയാന് സാധിക്കും.
- എനിക്ക് എത്ര വേഗത്തിൽ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും?
നിരോധനമോ തടഞ്ഞുവയ്ക്കലോ ബാധകമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പിശക് പരിഹരിച്ച ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാം.
Also Read:എഐയും ഹണി ട്രാപ്പും; ഇന്ത്യന് യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യം വച്ച് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ്, നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നത് സിറിയന് ഹാൻഡ്ലര്