മലബാറിൻ്റെ തനത് രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ തേടി ഇനിയെങ്ങും പോകണ്ട; ഫറോക്കിലിപ്പോള്‍ 'അവേറ ബിസ്ട്രോ'ഫുഡ് കോർട്ടുണ്ടല്ലോ!

പാനീയങ്ങളും അറേബ്യൻ രുചി വൈവിധ്യങ്ങളും പോലെ തനി നാടൻ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണശാലകളിൽ വിളമ്പും.

അവേറ ബിസ്ട്രോ ഫുഡ് കോർട്ട് ചാലിയാർ ഫറോക്ക് ഫുഡ് കോർട്ട്
avera bistro food court (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 4, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
കോഴിക്കോട്: ചാലിയാർ പുഴ ഒഴുകി ഫറോക്കിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇനി മൊഞ്ച് അൽപം കൂടും. ഇരു കരകളിലെയും ഓട്ടു കമ്പനികള്‍, കടലിൽ നിന്ന് മത്സ്യം പിടിച്ച ശേഷം ചാലിയാറിൻ്റെ ഇരു ഭാഗങ്ങളിലും നങ്കൂരമിടുന്ന ബോട്ടുകള്‍ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം മുൻപ് സ്ഥാപിച്ച ഫറോക്കിലെ പാലവും തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള റെയിൽവേ പാലവും കൂടിയുള്ള കാഴ്‌ച അൽപം വേറിട്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ ഇവയ്‌ക്കെല്ലാം പുറമെ മറ്റൊരും പ്രത്യേകതകൂടി ഇവിടെയുണ്ട്.

മലബാറിൻ്റെ തനത് രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ വിളമ്പുന്ന 'അവേറ ബിസ്ട്രോ' ഫുഡ് കോർട്ട് ഫറോക്ക്. രാത്രിയായാൽ പാലത്തിന് മുകളിൽ പല വർണത്തിൽ ലൈറ്റുകൾ തെളിയും. ചാലിയാറിലേക്കുള്ള ലൈറ്റുകളുടെ പ്രതിഫലനവും പാലത്തിനടുത്തായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മലബാറിൻ്റെ തനത് രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ വിളമ്പുന്ന 'അവേറ ബിസ്ട്രോ' ഫുഡ് കോർട്ട് ഫറോക്കും കൂടിയാകുമ്പോള്‍ യാത്ര അൽപം വ്യത്യസ്‌തമാകും.

ഇതെല്ലാം കാണാൻ നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും നിരവധി പേരാണ് ഓരോ ദിവസവും ഫറോക്കിൽ എത്തിയിരുന്നത്. യൂത്ത് എംപവർമെൻ്റ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ മൾട്ടി പർപ്പസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഫറോക്ക് പഴയ പാലത്തിന് സമീപത്ത് ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് കോഴിക്കോട് ഡിടിപിസിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഫുഡ് കോർട്ട് ആരംഭിച്ചത്.

ഏതൊരാൾക്കും ഇഷ്‌ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും അത് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് പാലത്തിനു താഴെ ഫുഡ് കോർട്ട് സജ്ജീകരിച്ചത്. ആധുനിക രീതിയിലുള്ള അഞ്ച് ഭക്ഷണശാലകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഒരുക്കിയത്. പാനീയങ്ങളും അറേബ്യൻ രുചി വൈവിധ്യങ്ങളും പോലെ
തനി നാടൻ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണശാലകളിൽ വിളമ്പും.

ഫുഡ് കോർട്ട് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി (ETV Bharat)

കൂടാതെ ഒരേസമയം നാൽപ്പത് പേർക്ക് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളും പന്തലും ഫുഡ് കോർട്ടിൽ തയാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. രാത്രിയായാൽ ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന മനോഹരമായ ലൈറ്റുകളും വിസ്‌മയ കാഴ്‌ചയാണ്. ഫുഡ് കോർട്ടിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസാണ് നിർവഹിച്ചത്. ധാരാളം ചരിത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഫറോക്ക് എന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ റെയിൽ ഗതാഗതം മുറിച്ചുമാറ്റി തടസപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഫറോക്ക് എന്നും മന്ത്രി റിയാസ് പറഞ്ഞു.

പൊതു ഇടങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഒത്തുകൂടുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇടമാക്കി മാറ്റുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ പാലത്തിന് സമീപത്തായും പാലത്തിൻ്റെ അടിയിലായാലും ഫുഡ് കോർട്ടുകൾ ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഫറോക്കിൽ ഫുഡ് കോർട്ട് ഒരുക്കിയതെന്നും മന്ത്രി റിയാസ് പറഞ്ഞു. അറ്റകുറ്റപണികൾക്കും പാലം ദീപാലങ്കൃതമാക്കാനും ഒരുപാട് ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ കാടുപിടിച്ചു കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലം എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് ടൂറിസം വകുപ്പ് ആലോചിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവന്നതെന്നും ടൂറിസം വകുപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഡിസൈൻ പോളിസി കൊണ്ടുവന്നത് കേരളത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിരവധി പേരാണ് ഫറോക്കിലെ ഫുഡ് കോർട്ടിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തിയത്. ചാലിയാറിൻ്റെ കാഴ്‌ചകൾ കണ്ടു പാലത്തിലെ വർണ ലൈറ്റുകളുടെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചും ഫുഡ് കോർട്ടിലെ ഭക്ഷണ വൈവിധ്യങ്ങൾ രുചിച്ചു നോക്കിയും ഉദ്ഘാടന ദിവസം തന്നെ ഫുഡ് കോർട്ട് ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുത്തു.

ഏറെ ശുചിത്വം പാലിച്ചും ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തിയും ഉള്ളതായിരിക്കും ഫുഡ് കോർട്ടിലെ ഓരോ ഭക്ഷണശാലകളിലെയും ഭക്ഷണം എന്ന് ഫുഡ് കോർട്ടിലെ കച്ചവടക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. 'ശാസ്ത്രീയമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് കസ്റ്റമേഴ്‌സിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്ത് നിലവിൽ അഞ്ച് ഫുഡ് സ്പോട്ടുകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാക്കിയുള്ളവ തുറക്കും. ഫുഡ് ഗ്രേഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്‌ത് അത് വിതരണം ചെയ്യണം. കസ്റ്റമേഴ്‌സിന് വലിയ തുക നൽകാതെ നല്ല ഭക്ഷണം നൽകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്' ഫുഡ് കോർട്ട് ജീവനക്കാരനായ അഭിനവ് പറഞ്ഞു.

ഇനി ഫറോക്ക് പാലത്തിലേയും തൊട്ടടുത്ത പാർക്കിലേയും ചാലിയാറിലേയും കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് നാവിന് രുചിയേറുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടി കഴിക്കാം എന്നത് ഫറോക്കിലെ അവേറ ബിസ്ട്രൊ ഫുഡ് കോർട്ടിനെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു.

