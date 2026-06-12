ഇരിക്കുംതോറും രുചിയേറും; വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം അവൽ മിക്സ്ചർ
അവലുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന വിഭവമാണ് അവൽ മിക്സ്ചർ. വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി. രുചികരമായ ഈ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചായയ്ക്ക് മറ്റ് പലഹാരങ്ങളൊന്നും വേണ്ട.
Published : June 12, 2026 at 12:42 PM IST
മഴ പെയ്യുന്ന വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ആവിപറക്കുന്ന ചായക്കൊപ്പം കൊറിക്കാൻ നാടൻ രുചിയുള്ളൊരു പലഹാരം കിട്ടിയാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത മലയാളികൾ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ഇലയടയും കൊഴുക്കട്ടയും സുഖിയനും അവൽ വിളയിച്ചതും ഓട്ടടയും ഉണ്ണിയപ്പവും കളിയടക്കയുമൊക്കെയായി വീടുകളിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾക്ക് എക്കാലവും പ്രത്യേക സ്വാദാണ്. ബേക്കറികളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന എണ്ണപ്പലഹാരങ്ങളെക്കാൾ ആരോഗ്യകരവും ഇത്തരം നാടൻ വിഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇരിക്കുംതോറും രുചിയേറുന്ന, ദീർഘകാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന കിടിലനൊരു പലഹാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്.
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്ത വിഭവമാണ് അവൽ മിക്സ്ചർ. ദീർഘകാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും പഠനത്തിനും ജോലിക്കുമായി വീടുവിട്ടു പോകുന്നവർക്ക് കൊടുത്തുവിടാനും ഇത് സാധിക്കും. സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മുട്ട പഫ്സും സമൂസയും കട്ട്ലറ്റുമൊക്കെ നൽകുന്നതിന് പകരം ഇത്തരം വിഭവങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അവലിൽ ധാരാളമായി ഇരുമ്പും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച ഊർജം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു. വായുകടക്കാത്ത പാത്രങ്ങളിൽ അടച്ചുവെച്ചാൽ ആഴ്ചകളോളം ഇതിൻ്റെ മൊരിമൊരിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.
മിക്സ്ചറിൽ നിലക്കടലയും പൊട്ടുകടലയും ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ മികച്ച രീതിയിൽ ലഭിക്കും. വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ചായപ്പലഹാരമായും രാവിലത്തെ പുട്ടിനൊപ്പവും ഈ മിക്സ്ചർ കഴിക്കാം. രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഗുണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഈ വിഭവം മുൻപന്തിയിലാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവൽ മിക്സ്ചർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. റെസിപ്പി ഇതാ.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
അവൽ- ഒന്നര കപ്പ് (വെള്ള അവൽ, മട്ടയരിയുടെ അവൽ എന്നിവയിൽ ഏതുവേണമെങ്കിലും താത്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കാം)
വെളിച്ചെണ്ണ- വറുക്കാൻ ആവശ്യമായത്
നിലക്കടല- അര കപ്പ്
മഞ്ഞൾപ്പൊടി- കാൽ ടീസ്പൂൺ
മുളകുപൊടി- ഒരു ടീസ്പൂൺ
കശുവണ്ടി- അര കപ്പ്
പൊട്ടുകടല അഥവാ പൊരിക്കടല- അര കപ്പ്
തേങ്ങാക്കൊത്ത്- അര കപ്പ്
കറിവേപ്പില- ആവശ്യത്തിന്
വെളുത്തുള്ളി- മൂന്ന് അല്ലി
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
അവൽ മിക്സ്ചർ തയ്യാറാക്കാൻ ആദ്യം ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നര കപ്പ് അവൽ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ വറുത്തുകോരുക. ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ പിരിയൻ മുളകുപൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്തിളക്കുക. ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അര കപ്പ് വീതം കശുവണ്ടി, നിലക്കടല, പൊട്ടുകടല അഥവാ പൊരിക്കടല എന്നിവ പാകത്തിന് മൊരിയിച്ചെടുക്കുക. പിന്നീട് അര കപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്ത്, അൽപം ഉപ്പ്, ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളകുപൊടി, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ കൂടിച്ചേർത്ത് മൂപ്പിക്കുക. ഇനി വറുത്തുകോരി വെച്ചിരിക്കുന്നവയെല്ലാം വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഈ സമയം ഉപ്പും മുളകും കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം. സ്വാദിഷ്ടമായ അവൽ മിക്സ്ചർ ഞൊടിയിടയിൽ തയ്യാർ. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വായുകടക്കാത്ത കുപ്പികളിലോ പാത്രങ്ങളിലോ അടച്ചുവെച്ച് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
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