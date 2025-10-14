ഇതാണ് മക്കളെ മത്തിക്കറി... മൺചട്ടിയിൽ വറ്റിച്ചെടുത്ത നല്ല നാടൻ മീൻ കറി
കപ്പയ്ക്കും ചോറിനുമൊപ്പം കൂട്ടിയടിക്കാൻ തനി നാടൻ രുചിയിൽ മത്തിക്കറി തയാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. സിമ്പിള് റെസിപ്പിയിതാ...
Published : October 14, 2025 at 5:46 PM IST
മൺചട്ടിയിൽ വറ്റിച്ചെടുത്ത നല്ല നാടൻ കുഞ്ഞൻ മത്തിക്കറി... കേള്ക്കുമ്പോള് തന്നെ നാവിൽ വെള്ളമൂറുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഒറ്റത്തവണ ഇതുപോലെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ.. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല കിടിലൻ രുചിയിൽ തയാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഇത്. കപ്പയും ചോറും ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ കിടിലൻ കോംബോ ആയ ഈ നാടൻ മത്തിക്കറി തയാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- കുഞ്ഞൻ മത്തി - അര കിലോ
- ഉലുവ - 1/4 ടീ സ്പൂൺ
- ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്
- ചെറിയ ഉള്ളി - 10 എണ്ണം
- പച്ചമുളക് - 3 എണ്ണം
- തക്കാളി - 1 എണ്ണം
- കുടംപുളി - 3 എണ്ണം
- കറിവേപ്പില, ഉപ്പ് – ആവശ്യത്തിന്
- മുളക് പൊടി - രണ്ട് ടീ സ്പൂണ്
- മഞ്ഞള് പൊടി - കാൽ ടീ സ്പൂണ്
- മല്ലിപ്പൊടി - ഒന്നര ടീ സ്പൂണ്
- കുരുമുളക് പൊടി - അര ടീ സ്പൂണ്
തയാറാക്കുന്ന വിധം
മത്തി നന്നായി വൃത്തിയാക്കി കഴുകി എടുത്തു വരഞ്ഞെടുക്കാം. മീനിൽ മസാല പിടിക്കാനാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ചു കുടംപുളി ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക. ഇനി മത്തിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം.
ഒരു മൺചട്ടി അടുപ്പത്തു വച്ച് നന്നായി ചൂടാക്കുക. മൺചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉലുവ, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പച്ചമുളക് കീറിയത്, കറിവേപ്പില, തക്കാളി എന്നിവ ചേർത്തു നന്നായി ഇളക്കി എടുക്കുക. എണ്ണയിൽ നന്നായി വഴറ്റി പാകമായി വരുന്നത് വരെ കൂട്ട് തയാറാക്കുക.
ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞള് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർക്കണം. മസാലകളെല്ലാം ചട്ടിയിൽ കൂട്ടിനൊപ്പം മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. മസാലയും കൂട്ടും ചേർന്ന് മെറൂണ് കളർ ആകുന്നത് വരെ ഇളക്കണം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇതിലേക്ക് കുടംപുളി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർന്ന് കറി തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു തിള വന്ന ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ചേർക്കണം. ചെറു തീയിയിൽ 20 മിനിട്ട് നേരം കറി വേവിക്കണം. സ്പൂണ് ഇട്ട് ഇളക്കാതെ വേണം കറി വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ. നല്ല പാകമായ മത്തിയുടെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന മണം മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ച് കേറുമ്പോള് അൽപം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി തൂകി കറി അടുപ്പിൽ നിന്ന വാങ്ങി വയ്ക്കണം.
Also Read: അടിപൊളി നാലുമണി പലഹാരം; കൊതിപ്പിക്കുന്ന സ്വാദും മണവുമുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബോണ്ട - റെസിപ്പി