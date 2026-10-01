വിമാന ഇന്ധന വില കുത്തനെ കൂട്ടി എണ്ണക്കമ്പനികൾ; ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഉയർന്നേക്കും
ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾക്കുള്ള ഇന്ധന വില ലിറ്ററിന് 121 രൂപയിൽനിന്ന് 137 രൂപയായാണ് ഉയർന്നത്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മാസമാണ് വിമാന ഇന്ധന വിലയിൽ വർധനയുണ്ടാകുന്നത്
Published : October 1, 2026 at 11:22 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിലവർധനവിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് വിമാന ഇന്ധനത്തിനും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പാചകവാതകത്തിനും വില കൂട്ടി. വിമാന ഇന്ധനത്തിന് ലിറ്ററിന് 16 രൂപയും 19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 62.50 രൂപയുമാണ് എണ്ണക്കമ്പനികൾ വർധിപ്പിച്ചത്. പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.
വിമാന ഇന്ധന വിലയിൽ വൻ വർധന
ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾക്കുള്ള ഇന്ധന വില ലിറ്ററിന് 121 രൂപയിൽനിന്ന് 137 രൂപയായാണ് ഉയർന്നത്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മാസമാണ് വിമാന ഇന്ധന വിലയിൽ വർധനയുണ്ടാകുന്നത്. ഓഗസ്റ്റിൽ ലിറ്ററിന് അഞ്ച് രൂപയും സെപ്റ്റംബറിൽ 6.28 രൂപയും (5.46 ശതമാനം) വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിമാനക്കമ്പനികളുടെ മൊത്തം പ്രവർത്തന ചെലവിൻ്റെ 40 ശതമാനത്തോളം ഇന്ധനത്തിനായാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പുതിയ നിരക്ക് വർധനവ് വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുത്തനെ ഉയരാൻ കാരണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവ സീസണുകളിൽ യാത്രക്കാരെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം.
ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിന് വിലയേറും
വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള 19 കിലോഗ്രാം എൽപിജി സിലിണ്ടറിന് 62.50 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കൂട്ടിയത്. ഇതോടെ ഹോട്ടലുകൾ, ബേക്കറികൾ, കാറ്ററിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തന ചെലവ് ഗണ്യമായി വർധിക്കും. ഇത് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണ വില ഉയരുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. സെപ്റ്റംബറിൽ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 9.50 രൂപ കൂട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ജൂലൈയിൽ 183.50 രൂപയും ഓഗസ്റ്റിൽ 192 രൂപയും കുറച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഈ വർധന. ആഗോള ഊർജ വിതരണത്തിലുണ്ടായ തടസ്സങ്ങളെ തുടർന്ന് ജൂണിൽ വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വില റെക്കോഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയിരുന്നു.
ഫെബ്രുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 19 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിന് 1,373 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. 1,740.50 രൂപയിൽനിന്ന് 3,113.50 രൂപയായാണ് അന്ന് വില ഉയർന്നത്. പിന്നീട് ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ വില കുറയുകയായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കിനെയും പുതിയ ഇന്ധന വില വർധനവ് സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്താൽ പൊറുതിമുട്ടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വില വർധനവ് ഇരുട്ടടിയായി മാറും. ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിന് പുറമെ മറ്റ് അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിരക്ക് ഉയർന്നേക്കാം. വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധിക്കുന്നത് പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കും.
ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾക്ക് മാറ്റമില്ല
അതേസമയം സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള 14.2 കിലോഗ്രാം പാചകവാതക സിലിണ്ടർ വിലയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിലെ 942 രൂപ തന്നെ തുടരും. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ആഗോള വിപണിയിൽ ഊർജ വില ഉയർന്നതിനാൽ മാർച്ച് മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് 89 രൂപ കൂട്ടിയിരുന്നു. മെയ് മാസത്തിൽ ലിറ്ററിന് 7.50 രൂപ വീതം വർധിപ്പിച്ച പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിലും നിലവിൽ മാറ്റമില്ല.
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രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വില വ്യതിയാനങ്ങളും രൂപയും ഡോളറും തമ്മിലുള്ള വിനിമയ നിരക്കും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ. എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതിയാണ് വിമാന ഇന്ധനത്തിൻ്റെയും പാചകവാതകത്തിൻ്റെയും വില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. മൂല്യവർധിത നികുതി (വാറ്റ്) പോലുള്ള പ്രാദേശിക നികുതികൾ കാരണം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിലയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും.
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