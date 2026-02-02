ETV Bharat / travel-and-food

ബിരിയാണി പ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്.... ആമ്പൂർ ബിരിയാണി ഇനി നിങ്ങൾക്കും തയാറാക്കാം

തമിഴ്‌നാട്ടുകാരുടെ സ്വന്തം ആമ്പൂർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയാറാക്കമെന്ന് നോക്കാം.

AMBUR CHICKEN BIRIYANI BIRIYANI RECIPE TAMILNADU STYLE BIRIYANI CHICKEN RECIPE
Ambur Chicken Biriyani (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 2, 2026 at 5:43 PM IST

Updated : February 2, 2026 at 6:19 PM IST

ബിരിയാണി ഇഷ്‌ടമില്ലാത്തവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും അല്ലേ? മലബാർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി, ബീഫ് ബിരിയാണി, ദം ബിരിയാണി അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ബിരിയാണികൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ഇത്തവണ നാട് വിട്ട് അയൽ സംസ്ഥാനത്തെ ബിരിയാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്‌താലോ. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആമ്പൂർ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയെ കുറിച്ചാണ്.

മറ്റ് ബിരിയാണികളിൽ നിന്നും ആമ്പൂർ ബിരിയാണിയെ വ്യത്യസ്‌തമാക്കുന്നത് ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന മസാല കൂട്ടാണ്. തമിഴ്‌നാട്ടുകാരുടെ സ്വന്തം ആമ്പൂർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കമെന്ന് നോക്കാം.

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

കശ്‌മീരി ഉണക്ക മുളക് - 12 എണ്ണം

സീരഗ സാമ്പാ റൈസ്/ കയ്‌മ/ ബസുമതി - 1 കിലോ

ചിക്കൻ - 1 കിലോ

വെളിച്ചെണ്ണ - 1/2 കപ്പ്

നെയ്യ് - 1/4 കപ്പ്

ഏലക്ക - 10 എണ്ണം

കറുവപ്പട്ട - ആവശ്യത്തിന്

ഗ്രാമ്പൂ - 10 എണ്ണം

തക്കോലം - 4 എണ്ണം

സവാള - 4 എണ്ണം

ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്

ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്‌റ്റ് - ആവശ്യത്തിന്

തക്കാളി - 3 എണ്ണം

പുതിന ഇല - ആവശ്യത്തിന്

മല്ലി ഇല - ആവശ്യത്തിന്

നാരങ്ങ നിര് - 1/2 ടീസ്‌പൂൺ

തൈര് - 1/2 കപ്പ്

മുട്ട - ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം തന്നെ ആമ്പൂർ ചിക്കൻ ബിരായാണിക്ക് വേണ്ട സ്‌പെഷ്യൽ ചില്ലി പേസ്‌റ്റ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി കശ്‌മീരി ഉണക്ക മുളകിലേക്ക് അൽപം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരമണിക്കൂർ കുതിക്കാൻ വെക്കാം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം മികസ്‌യുടെ ജാറിലിട്ട് കുറച്ച് കുടെ വെള്ളം ചേർത്ത് ഈ മുളക് നല്ല പേസ്‌റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം.

ചില്ലി പേസ്‌റ്റ് മാറ്റിവെച്ച ശേഷം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കനായുള്ള അരി കുതിർക്കാം. ആമ്പൂർ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് പൊതുവേ സീരഗ സാമ്പാ റൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷെ ഈ അരി കേരളത്തിൽ ലഭിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ബസുമതി അരിയോ കയ്‌മ അരിയോ ഉപയോഗിക്കാം.

കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ അരിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരമണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വെക്കാം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം അരി ഒരു അരിപ്പയിലേക്കിട്ട് വെള്ളം മുഴുവൻ ഊറ്റി കളയാൻ വണ്ടി വയ്ക്കാം‌. ഈ സമയം ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം.

അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. അതോടെപ്പം തന്നെ അല്‍പം നെയ്യും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക, കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, തക്കോലം എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വച്ച സവാള ചേർത്ത് ഇളക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് സവാള ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം.

ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇഞ്ചി അരച്ചതും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി എടുക്കാം. ഇത് നന്നായി പാകമാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വച്ച ചില്ലി പേസ്‌റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ നന്നായി ഇളക്കി എടുക്കാം.

ശേഷം തക്കാളി അിഞ്ഞതും പുതീന ഇല, മല്ലി ഇല എന്നിവ ചേർത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം. തീ കൂട്ടി വച്ച ശേഷം മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീര്, തൈര് എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ചൂട് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം.

ഇനി ചിക്കൻ പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഈ സമയം തന്നെ അരിയും വേവിക്കാം. അതിനായി വെള്ളം ചൂടാക്കാം. ചൂടായി വന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കിയ ശേഷം നേരത്തെ കുതിർത്ത് വച്ച അരിയിടാം. തിളച്ച് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം അരി ഊറ്റയെടുക്കാം.

ഇനി നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വച്ച ചിക്കനിലേക്ക് അരി ചേർക്കാം. ചിക്കൻ്റെ മസാല അരിയിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി ചിക്കൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മാത്രം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ പീസ് അടി ഭാഗത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇളക്കാവുള്ളു.

ഇനി ഇത് 10 മിനിറ്റ് അടച്ച് വച്ച് വേവിക്കാം. നന്നായി വെന്ത് വന്ന ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് തുറക്കാവുള്ളു. ഇതോടെ ആമ്പൂർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡിയായി. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട കൂടി പുഴുങ്ങി വെക്കാം. ഇനി ഇത് സാലഡിൻ്റെയും അച്ചാറിൻ്റെയും കൂടെ ചെയ്‌ത് കഴിക്കാം.

AMBUR CHICKEN BIRIYANI
BIRIYANI RECIPE
TAMILNADU STYLE BIRIYANI
CHICKEN RECIPE
AMBUR CHICKEN BIRIYANI RECIPE

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

