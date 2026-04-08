പ്രവാസികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഇരുട്ടടി; എയർ ഇന്ത്യയും ഇൻഡിഗോയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമാനക്കമ്പനികൾ നിരക്ക് കൂട്ടി
ഇന്ധനവില ഇരട്ടിയായതും പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവുമാണ് വർധനവിന് കാരണം. ഏപ്രിൽ എട്ട് മുതൽ പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ദൂരത്തിനനുസരിച്ചാകും കമ്പനികൾ സർചാർജ് ഈടാക്കുക. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലയ്ക്കും ഇത് തിരിച്ചടിയാകും.
Published : April 8, 2026 at 8:46 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോളതലത്തിൽ വ്യോമയാന ഇന്ധന വില കുതിച്ചുയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിമാന യാത്രാ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ, ഇൻഡിഗോ, എമിറേറ്റ്സ്, ആകാശ എയർ കമ്പനികൾ. ഇന്ധന വിലയിലുണ്ടായ ഇരട്ടി വർധനവും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷവുമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുയർത്താൻ കാരണം. യുഎഇ, അമേരിക്ക, യുകെ തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരെയാണ് ഇത് സാരമായി ബാധിക്കുക.
2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ ബാരലിന് 99 ഡോളറായിരുന്ന വ്യോമയാന ഇന്ധന വില മാർച്ചിൽ 195 ഡോളറായി ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിമാനക്കമ്പനികൾ പുതിയ ഇന്ധന സർചാർജ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഏപ്രിൽ എട്ട് മുതലാണ് എയർ ഇന്ത്യയും ഇൻഡിഗോയും സർചാർജിൽ വർധന വരുത്തിയത്.
ഒരു വിമാനക്കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന ചെലവിൻ്റെ 25 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ ഇന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് വ്യോമാതിർത്തികൾ അടച്ചതിനാൽ വിമാനങ്ങൾക്ക് ദൈർഘ്യമേറിയ റൂട്ടുകൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ചെലവ് വർധിക്കാൻ കാരണമായി.
ദൂരത്തിനനുസരിച്ച് സർചാർജ്
ദൂരത്തിനനുസരിച്ച് ഇന്ധന സർചാർജ് ഈടാക്കുന്ന പുതിയ രീതിയാണ് എയർ ഇന്ത്യയും ഇൻഡിഗോയും നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ന്യൂയോർക്ക്, ലണ്ടൻ, ദുബായ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ദീർഘദൂര യാത്രക്കാരെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുക. ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രധാന യാത്രാ കേന്ദ്രങ്ങളായ ഇവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾക്ക് ഇനി വലിയ തുക ചെലവാകും.
ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങളിൽ ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും പുതിയ സർചാർജ് രീതി ഉയർന്ന നിരക്കുകൾ വരുത്തിവെക്കും. വിനോദ സഞ്ചാരികളെയും ബിസിനസ് യാത്രകൾ നടത്തുന്നവരെയും കുടുംബങ്ങളെയും പുതിയ നിരക്ക് ബാധിക്കും. അതിനാൽ യാത്രാ പദ്ധതികൾ പുനഃക്രമീകരിക്കാനും ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലയിലും ആശങ്ക
യാത്രാ നിരക്ക് വർധിക്കുന്നത് വിമാനക്കമ്പനികളെ മാത്രമല്ല, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. അമേരിക്ക, യുകെ, യുഎഇ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഹോട്ടലുകളിലും മറ്റ് താമസ സൗകര്യങ്ങളിലും ഈ മാറ്റം പ്രകടമാകും. ഉയർന്ന വിമാന യാത്രാ നിരക്ക് കാരണം യാത്രക്കാർ താമസിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കാം. അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന യാത്രകളുടെ ചെലവ് വർധിക്കുന്നതിനാൽ ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കുള്ള പാക്കേജുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാരും ട്രാവൽ ഏജൻസികളും നിർബന്ധിതരാകും.
ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ വഴികൾ
യാത്രാ തീയതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയോ ചെയ്താൽ യാത്രാച്ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനാകും. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വിമാനങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി കൂടുതൽ ചെലവ് വരും. അതിനാൽ തിരക്കില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചേക്കാം. പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം കണക്ടിങ് വിമാനങ്ങളോ ചെറിയ വിമാനത്താവളങ്ങളോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
യാത്രാ തീയതിക്ക് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ടിക്കറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പണം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മികച്ച മാർഗമാണ്. വിമാനക്കമ്പനികൾ നൽകുന്ന ഓഫറുകൾ പരിശോധിക്കണം. വിവിധ എയർലൈനുകളിലെ നിരക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഓൺലൈൻ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ടിക്കറ്റ് വില കുറയുമ്പോൾ അറിയാൻ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഫെയർ അലർട്ട് സജ്ജമാക്കുന്നതും മികച്ച ഓഫറുകൾ വേഗത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ സഹായിക്കും. യാത്രാച്ചെലവുകൾ വർധിക്കുന്നതിനാൽ യാത്രക്കാർക്ക് ബഡ്ജറ്റിലൊതുങ്ങുന്ന യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഇത്തരം കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
