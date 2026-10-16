ടിക്കറ്റ് തുക പൂർണമായും തിരികെ നൽകും; സൗദി സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതിൽ വിശദീകരണവുമായി എയർ ഇന്ത്യ
ടിക്കറ്റ് തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് യാത്ര മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനോ യാത്രക്കാർക്ക് അവസരമുണ്ട്
Published : October 16, 2026 at 2:05 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സൗദി അറേബ്യയിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് തുക പൂർണമായും തിരികെ നൽകുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ സൗദിയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും വ്യോമയാന മേഖലകൾക്കും നേരെ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒക്ടോബർ 20 വരെ സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചത്. യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും സാഹചര്യം അനുകൂലമായ ശേഷം മാത്രമേ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
ടിക്കറ്റ് തുക തിരികെ ലഭിക്കാൻ
ടിക്കറ്റ് തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് യാത്ര മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനോ യാത്രക്കാർക്ക് അവസരമുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ഏജൻസികൾ വഴിയോ എയർ ഇന്ത്യയുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ വഴിയോ റീഫണ്ടിനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വിമാനങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയാൻ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കാനും യാത്രക്കാരോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
In view of the evolving situation in Saudi Arabia, all Air India flights to and from Riyadh, Dammam and Jeddah stand cancelled until 20 October 2026. We are closely monitoring developments and continuously assessing the situation to ensure the safe resumption of operations. Passengers affected by these cancellations are being offered a full refund. At Air India, the safety and security of our passengers and crew remain the highest priority. #TravelAdvisory— Air India Newsroom (@AirIndia_News) October 16, 2026
റിയാദ്, ദമ്മാം, ജിദ്ദ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള എയർ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളുമാണ് റദ്ദാക്കിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തെ തുടർന്നാണ് എയർ ഇന്ത്യ ന്യൂസ് റൂം എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിപ്പ് നൽകിയത്. യാത്ര മുടങ്ങിയതുമൂലം പ്രവാസികൾക്ക് ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ടിക്കറ്റ് തുക വേഗത്തിൽ തിരികെ നൽകാൻ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചത്.
സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ച് മറ്റ് കമ്പനികളും
എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റ് പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികളും സൗദിയിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡിഗോ തങ്ങളുടെ സർവീസുകൾ ഒക്ടോബർ 24 വരെ റദ്ദാക്കിയതായി അറിയിച്ചു. ആകാശ എയർ റിയാദിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 24 വരെയും ജിദ്ദയിലേക്കുള്ളവ ഒക്ടോബർ 21 വരെയുമാണ് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യോമപാതയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിൽ സമീപകാലത്തുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളും നിലവിലുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥയുമാണ് വിമാനക്കമ്പനികളെ ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗദിയിലേക്ക് പ്രതിദിനം നിരവധി സർവീസുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇവ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കിയത് അവധി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരെയാണ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കിയ വിവരം യാത്രക്കാരെ എസ്എംഎസ് വഴിയും ഇമെയിൽ വഴിയും വിമാനക്കമ്പനികൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്.
തുടരുന്ന ഹൂതി ആക്രമണങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളിലായി സൗദി അറേബ്യയിലെ സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഹൂതികൾ ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. റിയാദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയും ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സൗദിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യൻ എംബസി ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് എംബസി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം നൽകുന്ന സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും വ്യോമാക്രമണ സമയങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിൽ തുടരണമെന്നും എംബസി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് വിമാന സർവീസുകൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമയാന സംഘടനയും സൗദിക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രവാസികൾ. യെമനിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ സൗദി സഖ്യസേന ഇടപെടുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഹൂതികൾ സൗദിക്ക് നേരെ നിരന്തരം ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്നത്.
Also Read: ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് തെലങ്കാനയിലേക്ക് വൻ സ്ഫോടകവസ്തു കടത്ത്; ആദിലാബാദിൽ 7 പേർ പിടിയിൽ