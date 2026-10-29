യാത്രാ പ്ലാനിങ് ഇനി എഐ നോക്കിക്കൊള്ളും; വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ എഐ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ എഡിത്ത് കോവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി 400 ലധികം ഓസ്ട്രേലിയൻ യാത്രക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പഠനം നടത്തി.
Published : October 29, 2026 at 9:43 AM IST
നിങ്ങൾ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു വിനോദസഞ്ചാരിയായാലും പുതിയതായി യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന ആളായാലും, യാത്രാ പ്ലാനിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) ഏജൻ്റുകളെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നത് പല യാത്രികർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പതിവായി മാറുകയാണ്. യാത്രാ പ്ലാനിങ് എഐയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പരിധി എന്താണെന്നും കണ്ടെത്താൻ 400ലധികം ഓസ്ട്രേലിയൻ യാത്രികരിൽ എഡിത്ത് കോവൻ സർവകലാശാല (ഇസിയു) പുതിയ പഠനം നടത്തി.
മികച്ച അനുഭവങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമല്ല, കാര്യങ്ങൾ തകിടം മറിയുമ്പോൾ യാത്രികർ തയ്യാറാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള എഐയുടെ ഉപയോഗം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഇസിയുവിൻ്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ലോയിലെ മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് സർവീസ് സയൻസ് പ്രൊഫസർ സഞ്ജിത് റോയ് പറഞ്ഞു.
വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ പങ്ക്
എഐയുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയുള്ള ഉപയോഗം യാത്രകൾ സുഗമമാകുമെന്നതിന് കൂടുതൽ ഉറപ്പ് നൽകുക മാത്രമല്ല, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നും പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രൊഫസർ റോയ് വ്യക്തമാക്കി.
ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച യാത്ര ഒരു ദുരിതയാത്രയായി മാറാതിരിക്കാൻ യാത്രികർ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരാകാൻ തയ്യാറാകണം എന്നാണ് ഇതിനർഥം. മറുവശത്ത്, എഐ ഉപയോക്താവിനോട് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണം.
ട്രാവൽ ചാറ്റ്ബോട്ട്
ജനറേറ്റീവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (ജെൻഎഐ) യാത്രാ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്ലാനിങ് സിസ്റ്റങ്ങളിലൂടെ യാത്രകളിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യാത്രാവിവരണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എഐ ഏജൻ്റുകളെ സുഖമായി ഏൽപ്പിക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയണം.
മുതിർന്ന യാത്രികർക്കിടയിൽ അടുത്തിടെ നടത്തിയ സർവെ പ്രകാരം 28.8 ശതമാനം ഓസ്ട്രേലിയക്കാരും മികച്ച ഡീലുകൾ കണ്ടെത്താനും ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും സ്വന്തമായി യാത്രാവിവരണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനും ജെൻഎഐ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജെൻ ഇസെഡ് യാത്രികർക്കിടയിൽ ഈ കണക്ക് 30 ശതമാനമാണെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻ്റ് ഗവേഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം യാത്രാ തീരുമാനങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ നിർവചനം തന്നെ മാറ്റുകയാണ്.
ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പ്രധാനം
421 ഓസ്ട്രേലിയൻ യാത്രികരിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത ഇസിയു പഠനം, ജെൻഎഐ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ യാത്രികർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ച് പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്ത എഐ സവിശേഷതകൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. വിശ്വാസ്യത, ഉത്തരവാദിത്തം, വിശ്വസ്തത, നീതി, സുതാര്യത എന്നീ അഞ്ച് സവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യാത്രികർ യാത്രാ പ്ലാനിങ്ങിനായി ജെൻഎഐ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതായി പ്രൊഫസർ റോയ് വിശദീകരിച്ചു. ഇതിൽ വിശ്വാസ്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും യാത്രാ അനുഭവങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
എഐ വിശ്വസനീയമാണെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും, അതിൻ്റെ ശുപാർശകൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ ദാതാക്കളെ ഉത്തരവാദികളാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും യാത്രികർ എഐ ഉപയോഗിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. യാത്രികർക്കിടയിൽ വിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിൽ എഐയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
സുതാര്യതയിലെ വൈരുധ്യം
രസകരമായ കാര്യം, അമിതമായ വിവരങ്ങൾ ജെൻഎഐ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് യാത്രികരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ്. അമിതമായ സുതാര്യത യാത്രാ പ്ലാനിങ് ജെൻഎഐയെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സന്നദ്ധത കുറയ്ക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി പ്രൊഫസർ റോയ് പറഞ്ഞു. വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിനും പരിശോധിക്കുന്നതിനും വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള മാനസിക ഭാരം ഇതിന് വിലപ്പെട്ടതല്ല എന്നാണ് ഇതിനർഥം.
കാലഹരണപ്പെട്ട ഗതാഗത സമയക്രമങ്ങൾ, തെറ്റായ വിസ വിവരങ്ങൾ, അടച്ചുപൂട്ടിയ ഹോട്ടലുകൾക്കുള്ള ശുപാർശകൾ എന്നിവ എഐ നൽകിയേക്കാമെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ സ്മാർട്ട്ട്രാവലർ വെബ്സൈറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. തെറ്റായ വിവരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന യാത്രയുടെ ഒരു ഭാഗം നശിപ്പിച്ചേക്കാം.
നിങ്ങൾ ചാറ്റ്ജിപിടി, ക്ലോഡ്, ജെമിനി, മൈൻഡ്ട്രിപ്പ്, ലെയ്ല, വാൻഡർലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാലും, യാത്രാവിവരണങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒരു ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപകരണമായി എഐയെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ തള്ളിക്കളയരുതെന്ന് പ്രൊഫസർ റോയ് പറഞ്ഞു. എഐ വിശ്വസനീയവും സത്യസന്ധവും അനാവശ്യ വിവരങ്ങൾ നൽകി യാത്രികരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്തതുമാകുമ്പോൾ, യാത്രാ പ്ലാനിങ് തീരുമാനങ്ങൾ എഐ ഏജൻ്റുകളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ അവർ കൂടുതൽ തയ്യാറാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വിദേശ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, യാത്രികർ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ആരാണ് ഉത്തരവാദിയെന്ന് അറിയുകയും, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നതിനർഥം ഉറവിടം വളരെ വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതാതിരിക്കുകയും വേണം.
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അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവരെല്ലാം വഴിതെറ്റിയവരല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ അടുത്ത യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വഴിതെറ്റില്ല. ജെൻഎഐയുടെ സഹായത്തോടെ അവിശ്വസനീയമായ ഒരു യാത്രാ അനുഭവം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ട സമയം ലാഭിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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