പേരില്ലാത്ത ഹോട്ടല്, വിലാസം പൊതുവാളച്ഛന് തന്നെ; ചെറുപുഴയിലെ ഒരൊറ്റ മുറിക്കടയുടെ രുചിക്കഥ
1952 ൽ ഓലമേഞ്ഞ നാലുമുറി പീടികയിൽ നിന്നായിരുന്നു തുടക്കം. 96-ാം വയസിലും ആവേശം മങ്ങാതെ ചായയും പലഹാരങ്ങളും ഊണും ഒരുക്കുകയാണ് പൊതുവാളച്ഛൻ. ഒപ്പം മക്കളും കൂട്ടിനുണ്ട്.
Published : November 6, 2026 at 4:44 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ. പി
കണ്ണൂർ: മുറിയൻ വെള്ള കുപ്പായവും ഒറ്റമുണ്ടും. ഊണ് മേശയ്ക്ക് അരികിൽ നിന്ന് അരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഈ മനുഷ്യന് പ്രായം 96 കഴിഞ്ഞു. കണ്ണൂരിലെ മലയോര ഗ്രാമമായ ചെറുപുഴയിൽ പ്രഭാതം ഉണരുന്നത് പൊതുവാളച്ഛൻ എന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ചായയിലൂടെയാണ്. രാമനാഥ് നാരായണ പൊതുവാൾ എന്ന പൊതുവാളച്ഛൻ 75 വർഷം മുൻപ് തുടങ്ങിയ പതിവാണ് ഇന്നും 96-ാം വയസിലും തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത്.
ചെറുപുഴയുടെ പൊതുവാളച്ഛൻ
1952 ൽ ഓലമേഞ്ഞ നാലുമുറി പീടികയാണ് ചെറുപുഴയെ ഒരു അങ്ങാടി ആക്കിയിരുന്നത്. അന്ന് അവിടെ ഒരു ചായ പീടികയുടെ കുറവുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കിയാണ് പൊതുവാൾ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് ഹോട്ടൽ പണി മതിയാക്കി ഈ ദേശത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ചായക്കടക്കാരൻ ആയത്.
കർണാടക അതിർത്തിയിൽ നിന്നും മലയോരത്ത് നിന്നും കാട്ടിൽ ഈറ്റവെട്ടാനും മൈസൂർ കാട്ടിൽ മരം മുറിക്കാനും കുടകിൽ കൃഷിപ്പണിക്ക് പോകുന്നവരും പൊതുവാളച്ഛൻ്റെ ചായമാഹാത്മ്യം അറിഞ്ഞു. ഒപ്പം നാടൻ ഊണിൻ്റെ സ്വാദും. പിന്നെ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരും ചെറുപുഴയിലെത്തി. അവരോടൊപ്പം വന്ന റബ്ബറും കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എന്ന പോലെ വന്ന ഗൾഫ് പണവും ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മാറ്റിമറിച്ചു. കാലം പൊതുവാളിനെ പൊതുവാളച്ഛൻ ആക്കി. ചെറുപുഴയുടെ രുചിയാക്കി.
രാവിലെ ചായയ്ക്ക് ഇഡലിയും ദോശയുമാണ് വിളമ്പുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിന് ആർഭാടമായി മത്തി പൊരിച്ചതോ അയല പൊരിച്ചതോ മാത്രം. ഉപ്പേരിക്കും തൊട്ടുകൂട്ടാനും ഹോംലി ടച്ച്. വൈകിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാകും. എല്ലാത്തിനും ഈ 96 വയസിലും പൊതുവാളച്ഛൻ്റെ കൈ തന്നെ ചെല്ലണം. വിശ്രമമില്ലാത്ത ജീവിതം 96-ാം വയസിലും പൊതുവാളച്ഛനെ ചെറുപ്പമാക്കുന്നു. എന്നും രാവിലെ നാലുമണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും. പിന്നീട് ഹോട്ടലിലേക്ക്. സമോവർ ചൂടാക്കി ചായ തിളപ്പിച്ച് ആദ്യ ബസ് പിടിക്കാനെത്തുന്നവർക്ക് നൽകുന്നു. അതോടെ കച്ചവടം തുടങ്ങുകയായി.
താൻ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ ബസില്ലെന്ന് പൊതുവാളച്ഛൻ പറയുന്നു. അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാറി പാടിച്ചാൽ മാത്രമേ ബസ് എത്തുകയുള്ളൂ. അതും രണ്ടു ബസ് മാത്രം. ഇന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ടാണ് ബസാണെന്നും പൊതുവാളച്ഛൻ പറയുന്നു. വർഷങ്ങളായി ചെറുപുഴ നഗരത്തിൽ ലോട്ടറി വിൽക്കുന്ന ജോസിന് പൊതുവാളച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഏറെയുണ്ട്.
തന്നെക്കാൾ എത്രയോ വർഷം മുൻപ് ചെറുപുഴയിലേക്ക് എത്തിയതാണ് പൊതുവാളച്ഛൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോറ് വിളമ്പൽ രീതിക്ക് പോലും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അളവിനായി ഒരു തവിയിൽ എടുത്ത് മറ്റൊരു തവിയിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ചോറ് വിളമ്പുന്നത്. അതുതന്നെ ഒരു കൗതുകമാണെന്ന് ജോസ് പറയുന്നു. അതേസമയം, ചെറുപുഴയിലെത്തിയാൽ പൊതുവാളച്ഛൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളതെന്നും വയറു നിറയെ ഭക്ഷണം തരുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സവിശേഷതയെന്നും നിത്യസന്ദർശകരിൽ ഒരാളായ സന്തോഷും പറയുന്നു.
ചെറുപുഴയ്ക്കൊപ്പം നാരായണ പൊതുവാളും
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതിയുള്ള പഞ്ചായത്തായിരുന്ന പെരിങ്ങോം വയക്കര പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചു വാർഡുകൾ ചേർത്ത് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തായി. ടൗണിലെ ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സിൽ കളിപ്പാട്ടകടകൾ മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റ് കടകൾ വരെ വന്നു. ഈ ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സിൽ ഒരെണ്ണം പൊതുവാളിൻ്റേതാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോട്ടലിന് മാത്രം വലിയ മാറ്റമില്ല. ഒരൊറ്റ മുറി കട. അന്നും ഇന്നും ഹോട്ടലിന് പേരുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഹോട്ടൽ വിലാസം പൊതുവാളച്ഛൻ തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലാസത്തിൽ തന്നെ കട അറിയപ്പെടുന്നു.
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ചെറുപുഴ തേജസ്വിനി പുഴയുടെ ഭാഗമാണ്. ഈ പുഴ കടക്കാൻ ഇളം ചങ്ങാടമാണ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മഴയൊന്ന് കനത്തു പെയ്താൽ പിന്നെ ജനം ഇവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോകും. കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കുക. കുറച്ചു കുറച്ചായാണ് കൊണ്ടുപോകുക. ചങ്ങാടത്തിൽ തലയിൽ ഏറ്റി തന്നെ ചുമട്ടുകാരനും നിൽക്കും. പൊതുവാൾ തൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പറയുമ്പോൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് കെട്ടുകഥ പോലെ തോന്നിയേക്കാം. തേജസ്വിനി എന്ന ചെറുപുഴയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തേജസ്.
പുഴയിലെ കുളി, സസ്യാഹാരം, ലഹരി വിരുദ്ധ ജീവിതം എന്നിവയാണ് പൊതുവാളച്ഛൻ്റെ ആരോഗ്യ രഹസ്യം. വിശ്രമജീവിതം മനുഷ്യനെ വൃദ്ധനാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ മാത്രമേ അവധി എടുക്കാറുള്ളൂ. കച്ചവടം വളർന്നപ്പോൾ സഹായിക്കാൻ മക്കളും എത്തി തുടങ്ങി. ആര് ജോലിക്ക് വന്നാലും അന്നത്തെ കൂലി അന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് പൊതുവാളിൻ്റെ രീതി. പുറത്തുനിന്ന് പലരെയും ജോലിക്ക് വെച്ചെങ്കിലും ഒന്നും ഒത്തു പോകില്ല എന്ന് അനുഭവസാക്ഷ്യം. ചിലർ അരി കഴുകാതെ ഇട്ടു കളയും. വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല അത് നമുക്ക് ശരിയാവില്ല. നാട്ടുകാർ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളവരും ഈ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് പൊതുവാൾ പറയുന്നു.
67 വയസ് പിന്നിട്ട മകൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട്. ചായയും കടികളും ചോറിന് സാമ്പാറും തൊടുകറിയും രണ്ടിനം മീൻ പൊരിച്ചതും ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് ചന്ദ്രശേഖരൻ പറയുന്നു. കൃഷിയും പശു വളർത്തലും ഹോട്ടലും പരസ്പരപൂരകങ്ങളായാണ് പൊതുവാളച്ഛൻ കൊണ്ടു പോകുന്നത്. ഹോട്ടൽ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഊണിന് മൂന്ന് അണയായിരുന്നു ഇന്ന് 60 രൂപയായി. ചായയ്ക്ക് ഒരു മുക്കാലായിരുന്നത് 15 രൂപയായി. മൂത്തമകൻ ഭാസ്കരനും അച്ഛനൊപ്പം ഹോട്ടൽ പണിയിൽ കൂടുതൽ നേരം ചിലവഴിക്കുന്നു. രാമചന്ദ്രൻ, മോഹനൻ, സത്യഭാമ, ഗീത എന്നിവരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് മക്കൾ.
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