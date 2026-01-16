ETV Bharat / travel-and-food

ഒരു യാത്ര പോവാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ഇവിടം മിസ് ആക്കല്ലേ...

പല യാത്രകളും പല അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. പല വേഷങ്ങൾ, ഭക്ഷണങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതും പുതുതായി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നു.

TOP INDIAN DESTINATIONS 5 TOURISM SPOT BEST TRAVEL DESTINATION IN INDIA KERALA TOURISM
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 16, 2026 at 7:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും ഇഷ്‌ടമായിരിക്കും അല്ലേ? പല യാത്രകളും പല അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. പല വേഷങ്ങൾ, ഭക്ഷണങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതും പുതുതായി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നു.

തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മനസിനെ ശാന്തമാക്കാനും ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് യാത്ര തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോവാനുള്ള ഒരു തയാറെടുപ്പിലാണോ? എങ്കിൽ അതിനു പറ്റിയ കുറച്ച് സ്ഥളങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടാലോ? വേനൽ കടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് പോയി വരാൻ പറ്റിയ ഇന്ത്യയിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിതാ...

ഗോവ

TOP INDIAN DESTINATIONS 5 TOURISM SPOT BEST TRAVEL DESTINATION IN INDIA KERALA TOURISM
ഗോവ (Getty Images)

എല്ലാം മറന്ന് ഒരു അടിച്ചുപൊളി ട്രിപ്പാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗോവയാണ് ബെസ്‌റ്റ് ചോയിസ്. ബീച്ചും, പാർട്ടി നൈറ്റും ഡിജെയുമൊക്കെയായി അടിപൊളി അനുഭവം ആയിരിക്കും ഗോവ. ബസിലിക്ക ഓഫ് ബോം ജീസസ്, ഫോർട്ട് അഗുവ, മംഗേരി ക്ഷേത്രം എന്നിവയെല്ലാമാണ് ഇവിടുത്തെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ.

ഗോവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ധൈര്യത്തോടെ ഗോവയിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഓരോ കാലാവസ്ഥയിലും ഗോവ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കായി ഒരുക്കുന്നത് വർണാഭായ വിരുന്ന് തന്നെയാണ്.

മഹാബലിപുരം, തമിഴ്‌നാട്

TOP INDIAN DESTINATIONS 5 TOURISM SPOT BEST TRAVEL DESTINATION IN INDIA KERALA TOURISM
മഹാബലിപുരം (Getty Images)

പുണ്യപുരതാനമായ ക്ഷേത്രങ്ങളും ചരിത്രവുമൊക്കെ തേടിയുള്ള യാത്രയാണെങ്കിൽ എറ്റവും നല്ല ഒരു സ്ഥലമാണ് മഹാബലിപുരം. കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ശിൽപചാതുര്യത്തിൻ്റെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പട്ടണം കൂടിയാണിവിടം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വളരെ പഴക്കമേറിയ ഒരു തുറമുഖ നഗരമാണ് കാഞ്ചിപുരം എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന പഴയ മഹാബലിപുരം. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നു 12 മീറ്ററിലേറെ ഉയർന്ന തീര നഗരം എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഇതിന്. മഹാബലിപുരത്തെ മാമല്ലപുരം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

പോണ്ടിച്ചേരി

TOP INDIAN DESTINATIONS 5 TOURISM SPOT BEST TRAVEL DESTINATION IN INDIA KERALA TOURISM
പോണ്ടിച്ചേരി (Getty Images)

ഫ്രഞ്ച് സംസ്‌കാരവും തെന്നിന്ത്യൻ പാരമ്പര്യവും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു ബെസ്‌റ്റ് ടൂറിസ്‌റ്റ് സ്‌പോട്ടാണ് പോണ്ടിച്ചേരി. സോളോ ട്രിപ്പാണെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് വൈബ് അടിക്കാനാണെങ്കിലും പോണ്ടിച്ചേരി ഒരു ബെസ്‌റ്റ് ഓപ്‌ഷനാണ്.

പ്രോമനേഡ് ബീച്ച്, അരവിന്ദാശ്രമം, ഓറോവിൽ, പാരഡൈസ് ബീച്ച്, വൈറ്റ് ടൗൺ സ്‌പോട്ടുകളെല്ലാം പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ വന്നാൽ മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്.

ആലപ്പുഴ, കേരളം

TOP INDIAN DESTINATIONS 5 TOURISM SPOT BEST TRAVEL DESTINATION IN INDIA KERALA TOURISM
ആലപ്പുഴ (Getty Images)

കിഴക്കിൻ്റെ വെനീസ് എന്നാണ് ആലപ്പുഴ അറിയപ്പെടുന്നത്. കടലും കായലും മാത്രമല്ല ആലപ്പുഴയെ മനോഹരമാക്കുന്നത്. കുട്ടാനിടിനെ രുചിച്ച് ഹൗസ് ബോട്ടുകളിലും വള്ളങ്ങളിലും കറങ്ങി കായലിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നത് പ്രത്യേക വൈബ് തന്നെയാണ്.

എന്നാൽ ആളപ്പുഴയിൽ അധികം ആരും കാണാൻ ഇടയില്ലാത്ത കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട്. കൃഷ്‌ണപുരം കൊട്ടാരം, കുമാരകോടി, തോട്ടപ്പള്ളി ബീച്ച്, കരുമാടിക്കുട്ടൻ മണ്ഡപം,തകഴി മ്യൂസിയം എന്നിവയെല്ലാം ആലപ്പുഴയുടെ ഭംഗി എടുത്തു കാണിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്.

ഹൈദരാബാദ്

TOP INDIAN DESTINATIONS 5 TOURISM SPOT BEST TRAVEL DESTINATION IN INDIA KERALA TOURISM
ചാർമിനാർ (Getty Images)

ഹൈദരാബാദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസിലേക്ക് ഓടി എത്തുന്ന ഒന്നാണ് ചാർമിനാറും അതുപോലെ ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണിയും. ഇവിടെ വന്നാൽ ഒരിക്കലും ഒഴുവക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്. മറ്റൊരു സിറ്റി വൈബ് തരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹൈട്ടെക്ക് സിറ്റി. രാത്രിയിൽ സുന്ദരിയാക്കുന്ന ഹൈട്ടെക്ക് സിറ്റി ഒരിക്കലും മിസ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സ്‌പോട്ട് തന്നെയാണ്.

TOP INDIAN DESTINATIONS 5 TOURISM SPOT BEST TRAVEL DESTINATION IN INDIA KERALA TOURISM
ചാർമിനാർ (Getty Images)

മലയാള സിനിമയായ ഉദയനാണ് താരം മുതൽ പല സിനിമകളും ഷൂട്ട് ചെയ്‌ത റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയും ലിസ്‌റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്താൻ മറക്കേണ്ട. ഹുസൈൻ സാഗർ തടാകവും ഗോൽക്കൊണ്ട കോട്ടയും സ്‌നോ വേൾഡും എല്ലാം ഹൈദരാബാദിൻ്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ ടൂറിസം സ്‌പോട്ടാണ്.

Also Read: 'ഇത്രയും വിഭവങ്ങളോ'; ബീഫ് കൊണ്ട് തയാറാക്കാവുന്ന സ്‌പെഷ്യൽ റെസിപ്പികൾ ഇതാ

TAGGED:

TOP INDIAN DESTINATIONS
5 TOURISM SPOT
BEST TRAVEL DESTINATION IN INDIA
KERALA TOURISM
5 BEST TOURISM SPOT IN INDIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.