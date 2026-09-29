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കോഴിക്കോട് കരയ്ക്കടിഞ്ഞ കടൽപ്പന്നി; ചുരുളഴിഞ്ഞ് നിർണായക ജനിതക രഹസ്യങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ കടൽപ്പന്നികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ വളരെ കുറവാണെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ സെഡ്എസ്ഐ വ്യക്തമാക്കി

ZSI STUDY ON MARINE MAMMAL ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA STUDY ട PUKYONG UNIVERSITY SOUTHKOREA Mammal study findings
Skelton of Indo Pacific finless porpoise (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 10:25 AM IST

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കൊൽക്കത്ത: കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് അടിഞ്ഞ കടൽപ്പന്നിയെ (finless porpoise) അടിസ്ഥാനമാക്കി സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും (സെഡ്എസ്ഐ) ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ പ്യുക്യോങ് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും നടത്തിയ പഠനത്തിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഇന്തോ-പസഫിക് സമുദ്രമേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കടൽപ്പന്നികളുടെ ജനിതക, ശരീരഘടനാ, പാരിസ്ഥിതിക സവിശേഷതകളാണ് ഗവേഷകർ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്.

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ കടൽപ്പന്നികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ വളരെ കുറവാണെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ സെഡ്എസ്ഐ വ്യക്തമാക്കി. കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് കരയ്ക്കടിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കടൽപ്പന്നിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത്. 'ഇക്കോളജി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ' എന്ന പ്രശസ്തമായ ജേണലിലാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി അഴുകാൻ അനുവദിച്ച കടൽപ്പന്നിയുടെ ജഡം പിന്നീട് പുറത്തെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി അസ്ഥികൂടം പൂർണരൂപത്തിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

ZSI STUDY ON MARINE MAMMAL ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA STUDY ട PUKYONG UNIVERSITY SOUTHKOREA Mammal study findings
Indo Pacific finless porpoise (Special Arrangement)

കോഴിക്കോട്ടെ സെഡ്എസ്ഐ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് റീജിയണൽ സെൻ്ററിലാണ് ഈ അസ്ഥികൂടം ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരീരഘടന, വർഗീകരണം, പരിണാമം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തുടർപഠനങ്ങൾക്കും പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുന്നതിനും ഇത് വലിയ രീതിയിൽ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

പാരിസ്ഥിതിക മാതൃകകളും ജനിതക പഠനവും

പാരിസ്ഥിതിക മാതൃകകൾ (Ecological niche modelling) ഉപയോഗിച്ച് ഈ സമുദ്രജീവികളുടെ വിതരണ സാധ്യതകളും പഠനസംഘം വിലയിരുത്തി. കടൽപ്പന്നികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ 23.4 ശതമാനം മാത്രമാണ് നിലവിൽ അംഗീകൃത സമുദ്ര സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളിൽ (എംപിഎ) അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന സമുദ്ര സസ്തനി പ്രദേശങ്ങളിൽ (ഐഎംഎംഎ) ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഇത് ഇവയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

ZSI STUDY ON MARINE MAMMAL ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA STUDY ട PUKYONG UNIVERSITY SOUTHKOREA Mammal study findings
Skelton of Indo Pacific finless porpoise (Special Arrangement)

കടൽപ്പന്നിയുടെ പൂർണമായ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ജീനോം വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഗവേഷകർ, പസഫിക് സമുദ്രത്തിലുള്ളവയുമായി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തു. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ കടൽപ്പന്നികളിൽ നിന്ന് ജനിതകപരമായി വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവയ്ക്കുണ്ടെന്ന് വിശകലനത്തിൽ വ്യക്തമായി. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഇവയുടെ പ്രത്യേക ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്കാണ് ഇത് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. അതിനാൽ കൂടുതൽ ജനിതക പഠനങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്നും ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തീരദേശങ്ങളിലെ വ്യാവസായിക വികസനം, മത്സ്യബന്ധന വലകളിൽ അബദ്ധത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നത്, കപ്പലുകളുമായുള്ള കൂട്ടിയിടി, വർധിച്ചുവരുന്ന സമുദ്ര മലിനീകരണം എന്നിവ ഈ ജീവിവർഗം നേരിടുന്ന പ്രധാന ഭീഷണികളാണെന്ന് ഗവേഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

അപൂർവ അവസരമെന്ന് ഗവേഷകർ

അറബിക്കടലിലെ കടൽപ്പന്നികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കോഴിക്കോട് ലഭിച്ച ഈ അവസരം വളരെ അപൂർവമാണെന്ന് അസ്ഥികൂടം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും നേതൃത്വം നൽകിയ സെഡ്എസ്ഐ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മനോകരൻ കമലക്കണ്ണൻ പറഞ്ഞു. അസ്ഥികൂടം പൂർണരൂപത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഭാവിയിൽ ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ZSI STUDY ON MARINE MAMMAL ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA STUDY ട PUKYONG UNIVERSITY SOUTHKOREA Mammal study findings
Zsi study finds IN Indo Pacific finless porpoise (Special Arrangement)

ഫീൽഡ് ടാക്സോണമിയിലും സ്പെസിമെൻ ശേഖരണത്തിലുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വൈദഗ്ധ്യവും ജീനോമിക്സ്, പാരിസ്ഥിതിക മോഡലിങ് എന്നിവയിലുള്ള ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കഴിവും ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി പ്യുക്യോങ് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ശാന്തനു കുണ്ടു പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര ജൈവവൈവിധ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ദേശീയ സുവോളജിക്കൽ ശേഖരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ സംരക്ഷണം തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് സെഡ്എസ്ഐ ഡയറക്ടർ ധൃതി ബാനർജി വ്യക്തമാക്കി.

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കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച അസ്ഥികൂടം വിദ്യാർഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും സന്ദർശകർക്കും സമുദ്ര സസ്തനികളുടെ ശരീരഘടന പഠിക്കാനും തീരദേശ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വർധിപ്പിക്കാനും അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് സെഡ്എസ്ഐ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് റീജിയണൽ സെൻ്റർ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഓഫിസർ ഇൻ ചാർജുമായ വിശ്വനാഥ് ഡി ഹെഗ്‌ഡെ പറഞ്ഞു. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന തീരദേശ സമുദ്രജീവികളുടെ സംരക്ഷണം ശക്തമാക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലുടനീളം ചിട്ടയായ സർവേകൾ നടത്തണമെന്നും ജനിതക നിരീക്ഷണം വർധിപ്പിക്കണമെന്നും സംരക്ഷിത സമുദ്ര ഇടനാഴികൾ വിപുലീകരിക്കണമെന്നും ഗവേഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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TAGGED:

ZSI STUDY ON MARINE MAMMAL
ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA STUDY ട
PUKYONG UNIVERSITY SOUTHKOREA
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