പല്ലുകളുള്ള പുതിയ മത്സ്യം; ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ അപൂർവ കണ്ടെത്തൽ
അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രശാസ്ത്ര മാസികയായ 'ബുള്ളറ്റിൻ ഓഫ് മറൈൻ സയൻസി'ൻ്റെ ഈ മാസം 24ന് പുറത്തിറങ്ങിയ പതിപ്പിലാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്
Published : September 30, 2026 at 11:42 AM IST
ഭുവനേശ്വർ: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിന്ന് പുതിയ ഇനം മത്സ്യത്തെ കണ്ടെത്തി സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെഡ്.എസ്.ഐ). ഒഡിഷയിലെ ഗോപാൽപൂരിലുള്ള സെഡ്.എസ്.ഐ കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് 'ബാത്തിമൈറസ് പെർപ്ലെക്സസ്' (Bathymyrus perplexus) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ഇനം മത്സ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഈൽ (Eel) വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പുതിയ മത്സ്യം.
അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രശാസ്ത്ര മാസികയായ 'ബുള്ളറ്റിൻ ഓഫ് മറൈൻ സയൻസി'ൻ്റെ ഈ മാസം 24ന് പുറത്തിറങ്ങിയ പതിപ്പിലാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമുദ്രത്തിലെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിൽ വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടമായാണ് ഈ കണ്ടെത്തലിനെ ശാസ്ത്രലോകം വിലയിരുത്തുന്നത്.
തുടക്കം 2021ൽ
2021ൽ ഒഡിഷയിലെ പാരദ്വീപ് തീരത്തുനിന്നാണ് ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യത്തെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത്. തുടർന്ന് ഗോപാൽപൂരിലെ സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വിവിധ പരിശോധനകൾക്കും ഡി.എൻ.എ ടെസ്റ്റിനും വിധേയമാക്കി. 2021 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പശ്ചിമബംഗാളിലെ പേട്ടുവാഘട്ട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗോദാവരി, കാക്കിനാഡ, ഒഡിഷയിലെ പാരദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇതേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 32 മത്സ്യങ്ങളെ കൂടി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഇവയെ ഗോപാൽപൂരിലെ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ച് വിശദമായ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി. വിദഗ്ധ സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഡി.എൻ.എ പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇതൊരു പുതിയ ഇനം മത്സ്യമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് പഠന വിവരങ്ങൾ അമേരിക്കയിലെ ബുള്ളറ്റിൻ ഓഫ് മറൈൻ സയൻസിലേക്ക് അയച്ചു. അവിടെയുള്ള പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും പുതിയ ഇനമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ഗവേഷക സംഘം
സെഡ്.എസ്.ഐ ഗോപാൽപൂർ കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ. അനിൽ മഹാപാത്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പുതിയ മത്സ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. ഡോ. സ്മൃതിരേഖ ആചാര്യ, ഡോ. ദീപാഞ്ജൻ റേ, ഡോ. സ്വരൂപ് രഞ്ജൻ മൊഹന്തി, ശുഭേന്ദു ശേഖർ മിശ്ര, ഡോ. ജിതേന്ദ്ര കുമാർ സുന്ദരറായ് എന്നിവരാണ് ഗവേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.
പ്രത്യേകതകൾ
തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ 50 മുതൽ 100 മീറ്റർ വരെ ആഴമുള്ള കടലിലാണ് ഈ മത്സ്യങ്ങളെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്. പാമ്പിനെപ്പോലെ നീളമുള്ളതും സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ളതുമായ ശരീരപ്രകൃതിയാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. തലയുടെയും മൂക്കിൻ്റെയും മുൻഭാഗത്തിന് പ്രത്യേക ഘടനയുണ്ട്. ഇളം പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ശരീരമാണ് ഇവയുടേത്. തലയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കറുപ്പ് നിറം കൂടുതലായി കാണാം. കൂടാതെ കണ്ണുകൾ മുതൽ മൂക്ക് വരെ കറുത്ത പാടുകളുമുണ്ട്. ഡോർസൽ, ആനൽ ചിറകുകളുടെ പുറംഭാഗത്തായി നേർത്ത കറുത്ത വരകളുമുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേകതകളാണ് സമാനമായ മറ്റ് മത്സ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.
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മുകളിലെയും താഴെയും താടിയെല്ലുകൾക്ക് പുറമെ തലയുടെ ഭാഗത്തും (അണ്ണാക്കിൽ) ഇവയ്ക്ക് പല്ലുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മത്സ്യങ്ങൾ വിഷമുള്ളവയല്ല. ഇവയെ ലബോറട്ടറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും ഡോ. അനിൽ മഹാപാത്ര ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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