ഉപഭോക്താക്കളുമായി എളുപ്പത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താം; ബിസിനസുകാർക്കായി സോഹോയുടെ 'അരട്ടൈ ഫോർ ബിസിനസ്' ആപ്പ്
'അരട്ടൈ' മെസേജിങ് ആപ്പിന്റെ ബിസിനസ് പതിപ്പാണ് സോഹോ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയത്. 'അരട്ടൈ ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം' എന്ന മറ്റൊരു സംവിധാനവും കൂടെ കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : October 3, 2026 at 5:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ ടെക് കമ്പനിയായ സോഹോ "അരട്ടൈ ഫോർ ബിസിനസ്" എന്ന പുതിയ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ചെറുകിട ബിസിനസുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു സൗജന്യ ആപ്പാണിത്. ബിസിനസുകാരെ ഉപഭോക്താക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ആപ്പ് നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഓട്ടോമേഷൻ സംവിധാനങ്ങളും അരട്ടൈയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി അരട്ടൈ ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അവതരിപ്പിക്കുന്നതായും, ഉപഭോക്താക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഈ ആപ്പ് ബിസിനസുകളെ സഹായിക്കുമെന്നും സോഹോ ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് ശ്രീധർ വെംബു പറഞ്ഞു. റെയിൽവേ പോലുള്ള സർക്കാർ, പൊതുസേവന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകും.
The Arattai-for-Business app is live. This app allows businesses to communicate with customers.— Sridhar Vembu (@svembu) October 2, 2026
Along with it, we are also launching the Arattai Business Platform to integrate your business software and automation systems with Arattai. The Arattai Business Platform is free for…
'അരട്ടൈ ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം' എന്ന മറ്റൊരു സംവിധാനവും കൂടെ കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആപ്പിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ആപ്പ് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടും?
ചെറുകിട ബിസിനസുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു സൗജന്യ ആപ്പാണിത്. സാങ്കേതികപരമായി വലിയ അറിവ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൽ ഒരു ബിസിനസ് പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കാം. വാട്ട്സ്ആപ്പിലെ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു പോലെ ഒരു ഉപയോക്താവ് സംശയനിവാരണത്തിനായോ, സേവനത്തിനായോ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ബിസിനസ് ഉടമ തിരക്കിലാണെങ്കിൽ പോലും പ്രീ-സെറ്റ് ചെയ്ത സംഭാഷണങ്ങൾ വഴി ഓട്ടോമാറ്റിക് സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. സംഭാഷണങ്ങളെ ലേബൽ ചെയ്യാനും പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മറുപടി നൽകാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ആപ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വലിയ ടീമോ, സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതിക സജ്ജീകരണങ്ങളോ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകൾക്ക് വരെ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
അരട്ടൈ ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രയോജനപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ
സാധാരണ ആപ്പിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഇത്. ഇത് API-യെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമായി അരട്ടൈയെ സംയോജിപ്പിക്കാനും, ഓട്ടോമേഷൻ വഴി ഒരേസമയം ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സേവനം നൽകാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
വൻതോതിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്കോ കമ്പനികൾക്കോ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഒരേസമയം ഉപഭോക്താക്കളുടെ വലിയ ശൃംഖലയിലേക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാൻ ആപ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഡെവലപ്പർമാർക്കോ, വളർന്നുവരുന്ന കമ്പനികൾക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന കമ്പനികൾക്കോ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
ആപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും ഉപയോക്താവിന്റെ കൈകളിലായിരിക്കും. ഇതിന് സാങ്കേതിക അറിവ് ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് API-യെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സുരക്ഷിതമാണോ?
ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തിയാണ് അരട്ടൈ ഫോർ ബിസിനസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭാഷണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സ്വകാര്യമായിരിക്കും. നേരിട്ടുള്ള ചാറ്റുകളും കോളുകളും എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ, മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് അവ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സംരംഭങ്ങൾക്കായി ആശയവിനിമയ, സഹകരണ ആപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ സോഹോയ്ക്ക് 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയസമ്പത്തുണ്ട്.
സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, ടാബ്ലെറ്റുകൾ, ഡെസ്ക്ടോപ്പുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ഉപകരണങ്ങളിൽ അരട്ടൈ ഫോർ ബിസിനസ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരേസമയം 5 ഉപകരണങ്ങളിൽ വരെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും കോൺടാക്റ്റുകളും ക്രമീകരണങ്ങളും സിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ ഏത് ഉപകരണത്തിലും തടസ്സമില്ലാതെ സന്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനാകും.
'അരട്ടൈ'യെ കുറിച്ച്
ജനപ്രിയ മെസ്സേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ വാട്സ്ആപ്പിന് എതിരാളിയായി 'സോഹോ കോർപ്പറേഷൻ' വികസിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ആപ്പാണ് 'അരട്ടൈ'. 2021 ജനുവരിയിൽ ഇത് പ്ലേസ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാക്കി. പിന്നീട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചതോടെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നിരവധി പേർ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. വാട്സ്ആപ്പിനെ മറികടന്ന് ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താനും അരട്ടൈയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു.
തമിഴ് ഭാഷയിലെ 'അരട്ടൈ' എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് ഉടലെടുത്തത്. ലളിതമായ സംഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ 'ചാറ്റ്' എന്നാണ് ഈ പേര് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം 'അരട്ടൈ ഫോർ ബിസിനസ്' ആപ്പും 'അരട്ടൈ ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും' നിലവിലുണ്ട്.
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