യൂട്യൂബ് ഷോർട്സ് അഡിക്ഷൻ മാറ്റാം; സമയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കിടിലൻ ഫീച്ചറുമായി കമ്പനി
Published : April 17, 2026 at 12:26 PM IST
യൂട്യൂബ് ഷോർട്സ് കാണുന്ന സമയം നിയന്ത്രിക്കാനും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാനും ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ ഫീച്ചർ കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചു. സ്ക്രീൻ ടൈം അഥവാ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ഈ സുപ്രധാന മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.
യൂട്യൂബ് മൊബൈൽ ആപ്പിലെ ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് സെറ്റിങ്സിലാണ് ഈ പുതിയ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആപ്പ് തുറന്ന് പ്രൊഫൈൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റിങ്സ് വഴി ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇവിടെ ഷോർട്സ് കാണുന്നതിന് കൃത്യമായ സമയം നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയും.
ഗൂഗിൾ സപ്പോർട്ട് പേജിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രതിദിനം 15 മിനിറ്റ് മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഇങ്ങനെ സമയം ക്രമീകരിക്കാം. ഷോർട്സ് പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയം പൂജ്യം എന്ന് നൽകാൻ സാധിക്കും. ഇതോടെ ഷോർട്സ് ടാബിലെ വീഡിയോകൾ പൂർണമായി അപ്രത്യക്ഷമാകും. ഇതിന് ശേഷം ഷോർട്സ് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പ്രതിദിന സമയം അവസാനിച്ചു എന്ന സന്ദേശമാകും സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുക.
നിലവിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഫീച്ചർ കമ്പനി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഇത്തരം നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ നിലവിൽ സാധിക്കില്ല. ഇതിനായി തേർഡ് പാർട്ടി ബ്രൗസർ എക്സ്റ്റൻഷനുകളെ തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും.
മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും വ്യത്യസ്തം
മുതിർന്നവരുടെ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഈ നിയന്ത്രണം കർശനമല്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. നിശ്ചയിച്ച സമയം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കേവലം ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് വരിക. എന്നാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കി വീണ്ടും വീഡിയോ കാണാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും.
അമിതമായി സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു ഓർമപ്പെടുത്തൽ നൽകുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ കമ്പനി ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഈ നിയന്ത്രണം കർശനമായി തന്നെ പാലിക്കപ്പെടും. ഗൂഗിൾ ഫാമിലി ലിങ്ക് വഴി രക്ഷിതാക്കൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയും കൗമാരക്കാരുടെയും അക്കൗണ്ടുകളിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കി വീഡിയോ കാണാൻ ഒരു കാരണവശാലും സാധിക്കില്ല.
സമയം പൂജ്യം എന്ന് നൽകിയാൽ കുട്ടികൾ ഷോർട്സ് കാണുന്നത് പൂർണമായി നിരോധിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. കുട്ടികളുടെ കാഴ്ചാശീലങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വലിയ സഹായമാകുന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ.
ഡിജിറ്റൽ വെൽബീയിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകമെങ്ങും വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുകളുമില്ലാതെ യൂട്യൂബ് ഈ മാറ്റം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2020ലാണ് യൂട്യൂബ് ഷോർട്സ് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്.
ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് വലിയ പ്രചാരം നേടാൻ ഷോർട്സിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. യൂട്യൂബിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ഇത്തരം ചെറിയ വീഡിയോകൾ വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ വീഡിയോകളുടെ ദൈർഘ്യം മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെയാക്കി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അഥവാ എഐ അധിഷ്ഠിതമായ പുതിയ ടൂളുകളും ഷോർട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗം അമിതമായി വർധിക്കുന്നതിനെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള പുതിയ തീരുമാനം യൂട്യൂബ് ഔദ്യോഗികമായി നടപ്പിലാക്കിയത്. പുതിയ ഫീച്ചർ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതോടെ അമിതമായി വീഡിയോ കാണുന്ന ശീലം വലിയ തോതിൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ALSO READ: 7,000mAh ബാറ്ററി, 50MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ; ഓപ്പോ F33 സീരീസ് 5G ഇന്ത്യയിൽ, വില അറിയണ്ടേ?