ഇക്കൊല്ലം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടു? അറിയാം പുതിയ 'യൂട്യൂബ് റീക്യാപ്പ്' ഫീച്ചറിലൂടെ
ഉപയോക്താക്കളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാനലുകൾ, താത്പ്പര്യങ്ങൾ, വർഷംതോറും കാണുന്ന വീഡിയോകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ മാറ്റം എന്നിവ എടുത്തുകാണിക്കുന്നതാണ് യൂട്യൂബ് റീക്യാപ്പ് ഫീച്ചർ. നിലവിൽ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ മാത്രം ലഭ്യമാക്കിയ ഫീച്ചർ ആഗോളതലത്തിൽ ഈ ആഴ്ചയോടെ പുറത്തിറങ്ങും.
Published : December 3, 2025 at 4:46 PM IST
ഈ വർഷം അവസാനിക്കാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷത്തെ പല ട്രെൻഡിങ് വീഡിയോകളും നിങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ചതിൽ ഒരു പങ്ക് ജനപ്രിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ യൂട്യൂബിന് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. പാട്ടുകൾ, കോമഡി വീഡിയോകൾ, ട്രോളുകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടന്റുകളായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനകം യൂട്യൂബ് വഴി നിങ്ങളിലേക്കെത്തിയത്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തെടുക്കാനും കാണാനും അവസരമൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് യൂട്യൂബ് ഇപ്പോൾ.
'യൂട്യൂബ് റീക്യാപ്പ്' എന്ന പേരിലാണ് ഈ ഫീച്ചർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക് നിരവധി വർഷങ്ങളായി റീക്യാപ്പ് അനുഭവം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പ്രാഥമിക സേവനത്തിൽ കണ്ട വീഡിയോകൾക്കായി വർഷാവസാനത്തിൽ പ്രത്യേകമായി വ്യക്തിഗതമാക്കിയ സംഗ്രഹം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കുന്നതായാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സ്പോട്ടിഫൈ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ലഭ്യമായ സംഗ്രഹങ്ങളടങ്ങുന്ന സ്പോട്ടിഫൈ റാപ്പഡിൽ നിന്ന് പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ടാണ് യൂട്യൂബും ഈ ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഉപയോക്താവിന്റെ വാച്ച് ഹിസ്റ്ററി (watch history), താൽപ്പര്യങ്ങൾ, ആഴത്തിലുള്ള സെർച്ചുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഈ വർഷം യൂട്യബിൽ കണ്ടതോ തിരഞ്ഞെതോ ആയ വിവരങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ റീക്യാപ്പ് ഫീച്ചറിലൂടെ നൽകുമെന്ന് കമ്പനി ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ യൂട്യൂബ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ റീക്യാപ്പ് ലഭ്യമാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ ഈ ആഴ്ചയോടെ പുറത്തിറങ്ങും. ഒമ്പത് റൗണ്ട് ഫീഡ്ബാക്കുകൾക്കും 50-ലധികം വ്യത്യസ്ത ആശയ പരിശോധനകൾക്കും ശേഷമാണ് ഈ സവിശേഷത ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
യൂട്യൂബ് റീക്യാപ്പ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
- ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ യൂട്യൂബ് തുറക്കുക.
- യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക.
- ഹോംപേജിൽ, 'You' ടാബ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
- പ്രൊഫൈൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുതാഴെയായി, "Your Recap is here" എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബാനർ ബട്ടൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കാണാം.
- ബാനർ ദൃശ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് youtube.com/Recap എന്ന ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് റീക്യാപ്പ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
യൂട്യൂബ് റീക്യാപ്പിൽ എന്താണുള്ളത്?
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചാനലുകൾ, താത്പ്പര്യങ്ങൾ, വർഷം തോറും കാണുന്ന വീഡിയോകളുടെ ശീലങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിണാമം എന്നിവ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന 12 വ്യത്യസ്ത കാർഡുകളുടെ ഒരു സെറ്റ് വരെ ലഭിക്കും. വർഷം മുഴുവൻ കണ്ട വീഡിയോകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തീർത്തും അവരുടെ ഇഷ്ട്ട മേഖലകളുടെ സെറ്റ് ലഭിക്കും.
|വിഭാഗം
|നിങ്ങൾ എന്ത് കാണും?
|ടോപ്പ് ചാനലുകൾ
|നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീഡിയോ കാണുന്ന യൂട്യൂബറുടെ ചാനലുകൾ
|മുൻനിര താത്പ്പര്യങ്ങൾ
|നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീഡിയോ കാണുന്ന വിഷയങ്ങൾ
|വ്യക്തിത്വ തരം
|നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ വാച്ചിങ് ശീലത്തിമനുസരിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം
|മികച്ച സംഗീത
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
|നിങ്ങളുടെ ടോപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, ഗാനങ്ങൾ, വിഭാഗങ്ങൾ
|കാണുന്ന വീഡിയോകളുടെ പരിണാമം
|വർഷം തോറും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത്?
2025 റീക്യാപ്പ് ഫീച്ചറിൽ ഓരോ ഉപയോക്കാക്കളുടെയും വ്യക്തിത്വ തരം ഏതെന്ന് യൂട്യൂബ് നൽകും. ഇതുവരെ കണ്ട വീഡിയോയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാകും ഇത്. ഉഹാഹരണത്തിന്, സൺഷൈനർ, വണ്ടർ സീക്കർ, കണക്റ്റർ, തത്ത്വചിന്തകനും സ്വപ്നജീവി എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും വ്യക്തിത്വം.
ഈ വർഷം ഒരാൾ ധാരാളം പാട്ടുകൾ യൂട്യൂബിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് റീക്യാപ്പിന്റെ ഭാഗമായി മികച്ച കലാകാരന്മാരെയും 2025 വർഷത്തിലെ മികച്ച ഗാനങ്ങളും കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയും. റീക്യാപ്പിന്റെ ഭാഗമായി വർഷത്തിലെ മികച്ച കലാകാരന്മാരെയും, മികച്ച ഗാനങ്ങളും, പോഡ്കാസ്റ്റുകളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ട്രെൻഡ് ചാർട്ടുകളും യൂട്യൂബ് പുറത്തിറക്കി.
