യൂട്യൂബിലെ ഡീപ്‌ഫേക്ക് വീഡിയോകൾക്ക് പൂട്ട്‌ വീഴുന്നു: കണ്ടുപിടിക്കാൻ എഐ അധിഷ്‌ഠിത ടൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗൂഗിൾ

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 18, 2026 at 4:17 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് അധിഷ്‌ഠിത ഡീപ്‌ഫേക്ക് തട്ടിപ്പുകൾ വർധിച്ച് വരുകയാണ്. പലപ്പോഴും യൂട്യൂബിലെ കണ്ടന്‍റ് ക്രിയറ്റർമാർ വരെ ഇരയാകാറുണ്ട്. ഇതിന് തടയിടാൻ യൂട്യൂബ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പുതിയ എഐ ഡീപ്‌ഫേക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ ടൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ.

18 വയസ്സ് മുതൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് (AI) അധിഷ്‌ഠിത എഐ ലൈക്‌നെസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ടൂളിന്‍റെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കുമെന്നാണ് ഗൂഗിൾ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ യൂട്യൂബ് പാർട്‌ണർ പ്രോഗ്രാമിൽ (YPP) രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് മാത്രമേ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. യൂട്യൂബിന്‍റെ ക്രിയേറ്റർ ഫോറത്തിലാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പുതിയ ഫീച്ചർ എന്താണെന്നും, ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

എന്താണ് എഐ ലൈക്‌നെസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ടൂൾ?
ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖമോ, ശബ്‌ദമോ അനുവാദം കൂടെ ക്ലോൺ ചെയ്യുന്ന എഐ-ജനറേറ്റഡ് ഉള്ളടക്കം പുതിയ ടൂൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നീക്കം ചെയ്യും. ഇത് യൂട്യൂബിലെ കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ ഐഡന്‍റിറ്റി സംരക്ഷിക്കാനും ഡീപ്ഫേക്കുകൾ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാനും സഹായിക്കും.

പുതിയ എഐ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സെൽഫി-സ്റ്റൈലിൽ മുഖം സ്‌കാൻ ചെയ്‌താണ് ഉപയോക്താവിന്‍റെ മുഖം വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് ഓരോ വീഡിയോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും യൂട്യൂബിലെ സിസ്റ്റം തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. റെക്കോർഡ് ചെയ്‌ത ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചറുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഡീപ്‌ഫേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഉടനടി ഉപയോക്താവിന് അലേർട്ട് ലഭിക്കും. ഫ്ലാഗ് ചെയ്‌ത ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ലഭിക്കും. യൂട്യൂബിന്‍റെ നിലവിലുള്ള Content ID സിസ്റ്റത്തിന് സമാനമായി ഇതും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

പുതിയ സവിശേഷത പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതെങ്ങനെ?

സ്റ്റെപ്പ് 1: യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ തുറക്കുക.

സ്റ്റെപ്പ് 2: ഇടതുവശത്തുള്ള മെനുവിൽ പോയി Content detection > Likeness > Start now ഓപ്‌ഷനുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

സ്റ്റെപ്പ് 3: വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തിരയാൻ യൂട്യൂബിന്‍റെ ബയോമെട്രിക് സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അംഗീകാരം നൽകുക.

സ്റ്റെപ്പ് 4: സർക്കാർ വെരിഫൈ ചെയ്‌ത ഐഡന്‍റിറ്റി കാർഡിന്‍റെ വ്യക്തമായ ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

സ്റ്റെപ്പ് 5: വെരിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന്‍റെ ചെറിയ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക.

സ്റ്റെപ്പ് 6: പൂർത്തിയായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ലഭിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയുള്ള ഐഡി പ്രൂഫും വീഡിയോ സെൽഫിയും സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫീച്ചർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ 5 ദിവസം വരെ സമയമെടുത്തേക്കാം.

ഡീപ്‌ഫേക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതെങ്ങനെ?

സ്റ്റെപ്പ് 1: യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ തുറക്കുക.

സ്റ്റെപ്പ് 2: ഇടതുവശത്തുള്ള മെനുവിൽ പോയി Content detection > Likeness > For review തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

സ്റ്റെപ്പ് 3: എഐ നിർമ്മിതമോ, മാറ്റം വരുത്തിയതോ ആയ കണ്ടന്‍റുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാവുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും യൂട്യൂബ് അവലോകനം ചെയ്യുക. മൊത്തം വ്യൂസ് എത്രയെന്നതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ, ചാനൽ സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാരുടെ എണ്ണത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോകൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

സ്റ്റെപ്പ് 4: വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ കാണാൻ Review ഓപ്‌ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

സ്റ്റെപ്പ് 5: അവലോകനത്തിൽ വീഡിയോ എഐ- സൃഷ്‌ടിച്ചതാണോ എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക

പുതിയ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഉള്ളടക്കം എഐ നിർമ്മിതമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തുടർ നടപടി എടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാം. യൂട്യൂബിന്‍റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വകാര്യതാ പരാതി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. അല്ലാത്തപക്ഷം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടി വരും.

അതായത് അവരുടെ യഥാർത്ഥ ഫൂട്ടേജാണോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖമല്ല എന്നോ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡീപ്‌ഫേക്ക് അല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചോ, നടപടിയെടുക്കാതെയോ ഈ വീഡിയോകൾ ആർക്കൈവ് ചെയ്യാനും കഴിയും. തുടർന്ന് വീഡിയോകൾ സ്വയമേവ ആർക്കൈവ് ചെയ്‌ത ടാബിലേക്ക് മാറ്റാം.

