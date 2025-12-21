YEAR ENDER 2025 അഭിമാനം വാനോളം: 'സ്പേഡെക്സ്' മുതൽ 'ഗഗൻയാൻ' മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വരെ, കുതിപ്പ് തുടർന്ന് ഐഎസ്ആർഒ; 2025ലെ സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ
സ്പേഡെക്സ് മുതൽ സിഎംഎസ്-03 ദൗത്യം വരെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഐഎസ്ആർഒയ്ക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ വർഷമായിരുന്നു 2025. ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് കുതിപ്പ് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐഎസ്ആർഒ. 2025ൽ ഇസ്രോ കൈവരിച്ച സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
Published : December 21, 2025 at 1:59 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തുമ്പയിലെ സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് ഗഗൻയാൻദൗത്യത്തിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിനിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഐഎസ്ആർഒയുടെ ജൈത്യയാത്ര. ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ആഗോളശക്തികൾക്കിടയിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ധൈര്യം പകർന്ന ഐഎസ്ആർഒയ്ക്ക് 2025 നേട്ടങ്ങളുടെ വർഷമായിരുന്നു. 2025 ജനുവരിയിൽ സ്പേഡെക്സ് ദൗത്യത്തിന്റെ ഡോക്കിങ് പ്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചത് മുതൽ ഡിസംബറിലെ സിഎംഎസ്-03 ദൗത്യവും ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിലേക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളും വരെ നീളുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ ഐഎസ്ആർഒയുടെ ഈ വർഷത്തെ സംഭാവനകൾ. 2025ൽ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ഐഎസ്ആർഒ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
ഇസ്രോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ വിവിധ ദൗത്യങ്ങളിലായി നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച ഒരു വർഷമാണ് 2025. വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നൂറാം വിക്ഷേപണം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു തുടക്കം. തുടക്കത്തിലെ ഊർജ്ജസ്വലത വർഷാവസാനം വരെ കെടാതെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1984ൽ റഷ്യയുടെ സോയൂസ് ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരനായ രാകേഷ് ശർമ്മ നടത്തിയ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ വർഷം കൂടിയാണിത്. ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ കൂടിയാണ് ശുക്ല.
2025ൽ ഐഎസ്ആർഒ കൈവരിച്ച സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ
സ്പേഡെക്സ് ഡോക്കിങ് (തീയതി: 2025 ജനുവരി 16)
ബഹിരാകാശ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇസ്രോയുടെ പുതുവർഷാരംഭം. 2024 ഡിസംബർ 30ന് വിക്ഷേപിച്ച 'സ്പേഡെക്സ്' സ്പേസ് ഡോക്കിങ് ദൗത്യത്തിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഡോക്കിങ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത് 2026 ജനുവരി 16നാണ്. ബഹിരാകാശത്ത് വെച്ച് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുകയും വേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സുപ്രധാന പരീക്ഷണമായിരുന്നു ഇത്. ഡോക്കിങ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമെന്ന പദവിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.
വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ പരീക്ഷണമാണ് ഡോക്കിങ്. മണിക്കൂറിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പേടകങ്ങൾ പരസ്പരം അടുക്കുന്നതിനും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനും അവയുടെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂട്ടിയിടി സാധ്യത വരെ ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായാൽ മാത്രമേ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാനാവൂ. ഇത് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനായി എന്നത് ഇസ്രോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാന നേട്ടമാണ്.
2024 ഡിസംബർ 30ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് സ്പേഡെക്സ് വിക്ഷേപിച്ചത്. പിഎസ്എൽവി സി60 (PSLV C60) റോക്കറ്റിലായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. 24 പേലോഡുകൾ വഹിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൽ 'ചേസർ', 'ടാർഗെറ്റ്' എന്നീ രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്. ഉപഗ്രഹങ്ങൾ രണ്ടായി വിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാണ് ഡോക്കിങ്. 470 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള സർക്കുലർ ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിൽ വെച്ച് രണ്ട് പേടകങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാണ് ഡോക്കിങ് പരീക്ഷണം.
ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് നിർണായകമാണ് സ്പേഡെക്സ് ദൗത്യം. ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ബഹിരാകാശ നിലയമെന്ന (ഭാരതീയ അന്തരീക്ഷ സ്റ്റേഷൻ) സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിലും ഭാവി ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളിലും ഈ പരീക്ഷണം നിർണായകമായിരിക്കും. കൂടാതെ ഭ്രമണപഥത്തിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനും നവീകരിക്കുന്നതിനും ഡോക്കിങ് പ്രയോജനപ്പെടും.
ജിഎസ്എൽവി-എഫ്15 (തീയതി: 2025 ജനുവരി 29)
ഐഎസ്ആർഒയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ല് കൈവരിച്ച ദിവസമാണ് 2026 ജനുവരി 29. എൻവിഎസ്-2 (NVS-02) രണ്ടാംതലമുറ ഗതിനിർണയ ഉപഗ്രഹവുമായി ജിഎസ്എൽവി-എഫ് 15 (GSLV-F15) റോക്കറ്റ് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചത് ജനുവരി 29നാണ്. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്രോയുടെ 100-ാമത്തെ വിക്ഷേപണമാണ് ഇത്. വിക്ഷേപണം നടന്ന് 19 മിനിറ്റിൽ ഉപഗ്രഹത്തെ നിർണായക ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ചതായി ഈ വർഷം (2025 ജനുവരി 13ന്) ഐഎസ്ആർഒയുടെ പുതിയ ചെയർമാനായി ചുമതലയേറ്റ ഡോ. വി. നാരായണൻ പറഞ്ഞു.
ജിപിഎസിന് ബദലായി ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവരുന്ന നാവിക് സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്. സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ രണ്ടാം ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം നടന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ ജിഎസ്എൽവിയുടെ 17-ാമത്തെ വിക്ഷേപണവും, തദ്ദേശീയ ക്രയോസ്റ്റേജുള്ള 11-ാമത്തെ വിക്ഷേപണവും, തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജുള്ള ജിഎസ്എൽവിയുടെ എട്ടാമത്തെ പ്രവർത്തന വിക്ഷേപണവുമാണ് ഇത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രാദേശിക നാവിഗേഷൻ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് എൻവിഎസ്-2 വിക്ഷേപിച്ചത്.
സ്പേഡെക്സ് അൺഡോക്കിങ് (തീയതി: 2025 മാർച്ച് 13)
സ്പേഡെക്സ് ദൗത്യത്തിലെ അൺഡോക്കിങ് പ്രക്രിയ ഐഎസ്ആർഒ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത് 2025 മാർച്ച് 13നാണ്. ദൗത്യത്തിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും വേർപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അൺഡോക്കിങ്. സ്പേഡെക്സ് ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ SDX-01, SDX-02 എന്നീ രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളെയാണ് അൺഡോക്കിങിൽ വേർതിരിച്ചത്. SDX-2 ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ വിപുലീകരണം, ക്യാപ്ചർ ലിവർ 3യുടെ റിലീസ്, SDX-2 ലെ ക്യാപ്ചർ ലിവർ വിച്ഛേദിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു അൺഡോക്കിങ് പ്രക്രിയ. ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നിർണായകമായ ഡോക്കിങ്. അൺഡോക്കിങ് പ്രക്രിയകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഐഎസ്ആർഒയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാന നേട്ടമാണ്. സ്പേസ് ഡോക്കിങ്, അൺഡോക്കിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിവുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യമാണ് സ്പേഡെക്സ് ദൗത്യത്തിൽ കണ്ടത്.
Spadex undocking captured from both SDX-1 & SDX-2! 🛰️🛰️🎥— ISRO (@isro) March 13, 2025
Watch the spectacular views of this successful separation in orbit.
Congratulations to India on this milestone! 🇮🇳✨ #Spadex #ISRO #SpaceTech pic.twitter.com/7u158tgKSG
സെമി-ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ ഹോട്ട് ടെസ്റ്റ് (തീയതി: 2025 മാർച്ച് 28)
2025 മാർച്ച് 28നാണ് ഐഎസ്ആർഒ 2000 kN സെമി-ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ (SE2000) പവർഹെഡിന്റെ ആദ്യത്തെ ഹോട്ട് ടെസ്റ്റ് വിജയകരമായി നടത്തിയത്. ഐഎസ്ആർഒയുടെ മഹേന്ദ്രഗിരിയിലെ പ്രൊപ്പൽഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ വെച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷണം. ഇന്ത്യയുടെ വിക്ഷേപണ വാഹന സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഇത്.
ഇതുവഴി വിലകുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതുമായ ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ (LOX), മണ്ണെണ്ണ പോലുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് LVM3നായി കൂടുതൽ പേലോഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനാവും. പ്രധാന എഞ്ചിൻ ഉപസിസ്റ്റങ്ങളുടെ ജ്വലനത്തെയും പ്രവർത്തനത്തെയും സാധൂകരിക്കുന്ന ഒരു നിർണായക പരീക്ഷണമായിരുന്നു ഇത്. നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ (NGLV) പോലുള്ള കൂടുതൽ ഭാരം താങ്ങാവുന്ന റോക്കറ്റുകൾക്ക് ഇത് വഴിയൊരുക്കി.
പിഎസ്എൽവി-സി61/EOS-09 ദൗത്യം (തീയതി: 2025 മെയ് 18)
ഇസ്രോയുടെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയില് നിന്നുള്ള 101ാം വിക്ഷേപണമായിരുന്നു ഇത്. 2025 മെയ് 18നാണ് വിക്ഷേപണം നടന്നത്. ഈ വർഷം ഐഎസ്ആർഒയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു തിരിച്ചടിയായി വേണമെങ്കിൽ ഈ ദൗത്യത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. കാരണം വിക്ഷേപണത്തിന് പിന്നാലെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത പ്രശ്നങ്ങൾ ദൗത്യത്തിന്റെ പരാജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ടം വരെ PSLV-C61 പ്രകടനം സാധാരണമായിരുന്നു.
നൂതന ഇമേജിങ് സംവിധാനങ്ങളാണ് ഉപഗ്രഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതിര്ത്തികളിലെ നിരീക്ഷണം, കൃഷി, വനം, വെള്ളപ്പൊക്കം, മണ്ണിന്റെ ഈര്പ്പം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിക്കാനായി സജ്ജമാക്കിയ ഉപഗ്രഹമായിരുന്നു EOS-09. എങ്കിലും ദൗത്യം ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹത്തെ ഭ്രമണപഥത്തില് എത്തിക്കാനും സാധിച്ചില്ല. പിഎസ്എല്വിയുടെ കരുത്തുറ്റ വകഭേദമായ എസ്എല് ആണ് വിക്ഷേപണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത്.
ആക്സിയോം-4 ദൗത്യം (തീയതി: 2025 ജൂണ് 26)
ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ശുഭാൻശു ശുക്ല ഉൾപ്പെട്ട ആക്സിയോം-4 ദൗത്യം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാന നേട്ടമാണ്. നാല് രാജ്യങ്ങൾ കൈകോർത്ത സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമാണ് ഇത്. അമേരിക്ക, ഇന്ത്യ, പോളണ്ട്, ഹംഗറി എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായത്. ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ സഹകരണത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ദൗത്യം, ആഗോള ശക്തിയായി ഇന്ത്യ മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന്റെ വലിയ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ്. 2025 ജൂണ് 26ന് നാസയുടെ ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിലെ ലോഞ്ച് കോംപ്ലക്സ് 39എയില് നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. സ്പേസ്എക്സിന്റെ ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിലാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്.
'ആക്സിയം സ്പേസ്' എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനി നടത്തുന്ന ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ള നാലാമത്തെ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശയാത്ര ദൗത്യമാണിത്. നാസ, സ്പേസ് ഐഎസ്ആർഒ, യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ചാണ് ആക്സിയം സ്പേസ് സർക്കാർ പിന്തുണയോടെ ദൗത്യം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയില് നിന്നുള്ള ശുഭാംശു ശുക്ലക്കൊപ്പം നാസയുടെ മുതിർന്ന ആസ്ട്രോനോട്ട് പെഗ്ഗി വിറ്റ്സൺ, ഹംഗറി സ്വദേശി ടിബോർ കാപു, പോളണ്ടില് നിന്നുള്ള സ്ലാവോസ് ഉസ്നാൻസ്കി എന്നിവരാണ് യാത്രികർ. ജൂണ് 26ന് പേടകം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയിലെത്തി. പിന്നീട് 18 ദിവസമാണ് സംഘം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശനിലയത്തില് ചെലവഴിച്ചത്. ജൂലൈ 15നാണ് സംഘം ഭൂമിയിൽ സുരക്ഷിതമായി തിരികെയെത്തിയത്.
.#Ax4 Pilot Shubhanshu Shukla has made history as the first astronaut from India to conduct a mission aboard the International Space Station, inspiring the next generation of explorers. @isro pic.twitter.com/wCMZ3yD9WW— Axiom Space (@Axiom_Space) July 15, 2025
ഇന്ത്യക്കാരനായ ശുഭാംശു ശുക്ല ആയിരുന്നു ആക്സ്-4 ദൗത്യത്തിലെ പൈലറ്റ്. 2027ൽ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്താൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ പദ്ധതിയായ ഗഗൻയാനും, മറ്റ് ഭാവി ദൗത്യങ്ങൾക്കും വലിയ സംഭാവന നൽകാൻ ശുഭാംശു നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളും അനുഭവ സമ്പത്തും പ്രയോജനപ്പെടും. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ബഹിരാകാശ നിലയമെന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്കും ഇതൊരു സുപ്രധാന ചുവടുവെയ്പ്പാവും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിച്ചതിന്റെ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ മുൻ നാസ ബഹിരാകാശയാത്രിക പെഗ്ഗി വിറ്റ്സൺ ആണ് ആക്സിയോം-4ന്റെ മിഷൻ കമാൻഡർ. ഇത്തരത്തിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുമായി ചേർന്നുള്ള പരിചയ സമ്പത്തും, ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവ സമ്പത്തും ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിൽ ശുഭാംശുവിനെ സഹായിക്കും.
നൈസാർ (തീയതി: 2025 ജൂലൈ 30)
ഐഎസ്ആർഒയും നാസയും കൈകോർത്ത ദൗത്യമാണ് നൈസാർ അഥവാ നാസ ഇസ്രോ സിന്തറ്റിക് അപ്പർച്ചർ റഡാർ ദൗത്യം. റഡാർ ഇമേജിങ് സ്റ്റാറ്റലൈറ്റായ നൈസാറിന്റെ (NISAR) വിക്ഷേപണം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ജൂലൈ 30ന് 5:40ഓടെയാണ് നടന്നത്. 2,392 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള നൈസാർ ഉപഗ്രഹം GSLV-F16 (ജിയോസിൻക്രണസ് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ) റോക്കറ്റിലാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്. ഐഎസ്ആർഒയുടെ വിക്ഷേപണ വാഹനം നൈസാർ ഉപഗ്രഹത്തെ 743 കിലോമീറ്റർ അകലെ 98.40 ചരിവുള്ള സൂര്യ-സിൻക്രണസ് ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് (എസ്എസ്ഒ) കടത്തിവിട്ടു.
ഭൂമിയിലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പോലും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഉരുൾപൊട്ടൽ, കാട്ടുതീ, വെള്ളപ്പൊക്കം, ഭൂകമ്പം, മഞ്ഞുരുകൽ, അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനം എന്നിവ മുതൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ നൈസാർ ഉപഗ്രഹം വഴി സാധിക്കും. ഇതുവഴി പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ നിർണയിക്കാനും ദുരന്ത സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനും ഉപഗ്രഹത്തിന് കഴിയും.
12 ദിവസം കൊണ്ട് ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യാനാകുന്ന നൈസാർ ഉപഗ്രഹം, ഓരോ 12 ദിവസത്തിലും ഭൂമിയുടെ കരയുടെയും മഞ്ഞുപാളികളുടെയും വിവരങ്ങൾ തരും. പ്രകൃതി ദുരന്തം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ആവാസവ്യവസ്ഥ എന്നിവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. ഇസ്രോയും നാസയും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ദൗത്യം ചെലവേറിയതാണ്. 1.5 ബില്യൺ ഡോളറാണ് ഇതിന്റെ ചെലവ്. സെന്റീമീറ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഭൂമിയിലെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും അളക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.
ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എയർ ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ് (തീയതി: 2025 ഓഗസ്റ്റ് 24)
മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിലേക്കുള്ള നിർണായക പരീക്ഷണമാണ് IADT-01 അഥവാ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എയർ ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ്.ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന, ഇന്ത്യൻ നാവികസേന, ഡിആർഡിഒ, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ വച്ചായിരുന്നു ഐഎസ്ആർഒ ഇത് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്. ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന് ശേഷം മടങ്ങിയെത്തുന്ന ബഹിരാകാശയാത്രികരെ സ്പ്ലാഷ് ഡൗൺ സമയത്ത് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന പാരച്യൂട്ട് സംവിധാനം സുരക്ഷിതമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് ഈ ടെസ്റ്റ്. ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചുവരുന്ന യാത്രികരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാണ് പരീക്ഷണം.
പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചുവരുന്ന പേടകങ്ങൾ ലാൻഡിങ് നടത്തുക. ലാൻഡിങ് സമയത്തെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും, അതുവഴി ആഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമാണ് ഇത്. ഭൂമിയിലേക്ക് പുനഃപ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് പേടകത്തിന്റെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പാരച്യൂട്ട് ആണ്.പേടകം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ഉയരങ്ങളിൽ വെച്ച് ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന്റെ വേഗത പാരച്യൂട്ടുകൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇതിനായി എല്ലാ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളിലും പാരച്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. പാരച്യൂട്ടിന്റെ നിയന്ത്രണത്തോടെയായിരിക്കും പേടകം കടലിലേക്ക് പതിക്കുക. വേഗത നിയന്ത്രിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ആഘാതങ്ങൾ സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
പേടകത്തിന്റെ പുനഃപ്രവേശന സമയത്തും സ്പ്ലാഷ്ഡൗൺ സമയത്തും ക്രൂ മൊഡ്യൂളിന്റെ വേഗത കുറച്ച് പാരച്യൂട്ടുകളുടെ മുഴുവൻ സ്യൂട്ടും വിലയിരുത്തുന്നതിനാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എയർ ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റ്. പേടകത്തിന്റെ പ്രാരംഭ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി രണ്ട് ഡ്രോഗ് പാരച്യൂട്ടുകളും, തുടർന്ന് പൈലറ്റ് ച്യൂട്ടുകളും, സുരക്ഷിതമായ ലാൻഡിങിനായി മൂന്ന് പ്രധാന പാരച്യൂട്ടുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. 4000-4500 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള കാപ്സ്യൂളിലാണ് ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം. എയർ ഡ്രോപ്പ് ടെസ്റ്റിൽ കാപ്സ്യൂളിന് സമാനമായ ഭാരം വഹിക്കുകയും, ഏകദേശം 4,000 മീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും പിന്നീട് കടലിലേക്ക് തിരിച്ചിറക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സിഎംഎസ്-03 ദൗത്യം (തീയതി: 2025 നവംബർ 2)
ഐഎസ്ആർഒയുടെ ഈ വർഷത്തെ മറ്റൊരു വലിയ നേട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ദിവസമാണ് 2025 നവംബർ 2. ഐഎസ്ആർഒ വികസിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ CMS-03 നവംബർ 2ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരം 5.26ഓടെ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. ഏകദേശം 4,410 കിലോ ആണ് CMS 03 സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ഭാരം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഭാരമേറിയതും, ജിയോ സിൻക്രണസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതുമായ CMS 03 ഒരു മൾട്ടി-ബാൻഡ് സൈനിക ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ്.
'GSAT-7R' എന്നായിരുന്നു ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പേര്. വിശാലമായ സമുദ്രമേഖലയിലും ഇന്ത്യൻ കരയിലും സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു മൾട്ടി-ബാൻഡ് സൈനിക ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ് CMS-03. ഇത്രയും ഭാരമേറിയ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹം ഇന്ത്യയിൽ വികസിപ്പിച്ചത് ഇതാദ്യമായാണ്. ജിയോസ്റ്റേഷണറി ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റ് (GTO) ദൗത്യങ്ങൾക്കായുള്ള ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹ എഞ്ചിനീയറിങിന്റെ മികവിനെയാണ് ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.
'ബാഹുബലി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൽവിഎം3- എം5(LVM3-M5) റോക്കറ്റിലാണ് ഈ ഉപഗ്രഹം സഞ്ചരിച്ചത്. ഭാരമേറിയ പേലോഡുകൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതിനാലാണ് ഇതിനെ ബാഹുബലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 43.5 മീറ്ററോളം ഉയരമുണ്ട് ലോഞ്ച് വാഹനത്തിന്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു സൈനിക ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായി CMS-03 പ്രവർത്തിക്കും. കൂടാതെ നിർണായക സമുദ്ര മേഖലകളിലുടനീളം ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ ഈ ഉപഗ്രഹത്തിന് സാധിക്കും. അതുവഴി വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ഡിജിറ്റൽ ആക്സസ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും. സിവിലിയൻ ഏജൻസികളെ സഹായിക്കാനും തന്ത്രപരമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും CMS-03 ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ സഹായം ലഭിക്കും.
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാണ് CMS-03 അഥവാ GSAT-7R രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വോയ്സ്, ഡാറ്റ, വീഡിയോ എന്നിവ വഴിയുള്ള ആശയവിനിമയം സുരക്ഷിതവും വേഗത്തിലുമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. മെച്ചപ്പെട്ട കവറേജ് ലഭിക്കുന്നതോടെ ഇത് സമുദ്ര നിരീക്ഷണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും നാവിക നിയന്ത്രണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കും. പുതിയ ഉപഗ്രഹം പഴയ ജിസാറ്റ്-7നെ (രുക്മിനി) ഫലപ്രദമായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കും.
2025: നേട്ടങ്ങളുടെ വർഷം
EOS-09 ദൗത്യത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടി ഒഴിച്ചാൽ 2025 ഐഎസ്ആർഒയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജയകരവും വളരെ തിരക്കേറിയതുമായ വർഷമായിരുന്നു. സ്പേഡെക്സ് ഡോക്കിങ്- അൺഡോക്കിങ്, ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ നൂറാമത്തെ വിക്ഷേപണം, ശുഭാംശു ശുക്ലയുടെ ആക്സിയോം ദൗത്യം, നൈസാർ ദൗത്യം ഉൾപ്പെടെ നിർണായക ദൗത്യങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വർഷമാണിത്. മാത്രമല്ല, ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ശക്തിയായി മാറുക എന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിട്ടാക്കനിയല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ വർഷം കൂടിയാണിത്. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഗഗൻയാൻ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ തകൃതിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർഷം കൂടെയാണിത്. 200ലധികം നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് ആഗോള ബഹിരാകാശ ശക്തിയെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിൽ നേതൃനിരയിലെത്തുന്നതിനും, സ്വാശ്രയത്വം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുമൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ വർഷങ്ങളിലായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഐഎസ്ആർഒ: ഭാവി പദ്ധതികൾ
വരും വർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള പദ്ധതികൾക്കായുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഐഎസ്ആർഒ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇസ്രോയുടെ ഭാവി പദ്ധതികൾ ചെറുതൊന്നുമല്ല. ചാന്ദ്രയാൻ 4, ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം, ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ബഹിരാകാശ നിലയം, നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിൽ ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിൽ സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ആഗോളരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ മുൻനിര ബഹിരാകാശ ശക്തികള്ക്കൊപ്പം നേതൃനിരയിലെത്തിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആഗോള ബഹിരാകാശ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഉയർത്തുന്നതിനും കാരണമാകും.
ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായ ഗഗൻയാന്റെ ആളില്ലാ പരീക്ഷണ ദൗത്യം ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ അടുത്തിടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ദൗത്യത്തിനായുള്ള ഹ്യൂമൻ റേറ്റഡ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന്റെ (HLVM3) ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റിങ് പൂർത്തിയായി. ഭൂമിയുടെ 400 കിലോമീറ്റര് അകലെയുള്ള ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കാണ് ഗഗന്യാനെ എത്തിക്കുകയെന്ന് 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇടിവി ഭാരതിന്റെ അനുഭ ജെയിന് നല്കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ വി നാരായണന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനായി അത്യാധുനിക ഘടനയും ഊഷമാവ് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള എല്വിഎം 3 വെഹിക്കിൾ (എച്ച്എല്വിഎം3) ഉപയോഗിക്കും.
ഇതിന്റെ സ്ഥിതിഗതികള് തത്സമയം വിലയിരുത്താനാകുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. വാഹനത്തിലുള്ളവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രത്യേക ഊന്നല് നല്കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതിക നിയന്ത്രണ-സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിനുണ്ട്. വാഹനം ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ ആദ്യഘട്ടത്തില് 170 കിലോമീറ്റര് വരെ എത്തിച്ച ശേഷം പിന്നീട് 400 കിലോമീറ്റര് ഭ്രമണ പഥത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടും. പിന്നീട് സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയില് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും.
ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റന്മാരായ ശുഭാംശു ശുക്ല, പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ, അജിത് കൃഷ്ണൻ, അംഗദ് പ്രതാപ് എന്നിവരാണ് ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിലെ അംഗങ്ങളെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ പാലക്കാട്ടുകാരനാണ്. അജിത് കൃഷ്ണൻ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയും, ശുഭാംശു ശുക്ലയും അംഗദ് പ്രതാപും ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശികളുമാണ്. ₹20,193 കോടി രൂപ ചെലവുള്ളതാണ് ദൗത്യം.
ആദ്യ ആളില്ലാ ദൗത്യം 2025ൽ നടക്കും. ഇതിൽ 'വ്യോംമിത്ര' എന്ന ഹ്യുമനോയിഡ് റോബോട്ടിനെ അയക്കാനാണ് ഇസ്രോ പദ്ധതിയിടുന്നത്. മനുഷ്യർ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബഹിരാകാശത്ത് പോയി മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുകരിക്കുകയും ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ സിസ്റ്റങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ വനിത റോബോട്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലെ മെക്കാനിക്കൽ ജോലികളും ആശയവിനിമയ ചുമതലകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഹ്യുമനോയ്ഡ് റോബോട്ടുകൾക്ക് സാധിക്കും. നൂതന സെൻസറുകൾ, വോയ്സ് റെക്കഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ, തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള അൽഗോരിതങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള ഒരു സെമി-ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടാണിത്.
ഇത് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2026ൽ രണ്ട് ആളില്ലാ ദൗത്യങ്ങൾ കൂടി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഐഎസ്ആൽഒ പദ്ധതിയിടുന്നത്. തുടർന്ന് 2027ൽ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിൽ മനുഷ്യരെ അയയ്ക്കും. ദൗത്യത്തിനായി നിലവിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
- ഹ്യൂമൻ റേറ്റഡ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ (HLVM3): വികസനവും ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റിങും പൂർത്തിയായി.
- ഓർബിറ്റൽ മൊഡ്യൂൾ: ക്രൂ മൊഡ്യൂളിനും സർവീസ് മൊഡ്യൂളിനുമുള്ള പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച് പരീക്ഷിച്ചു. ECLSS എഞ്ചിനീയറിങ് മോഡൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി.
- ക്രൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം (CES): 5 തരം മോട്ടോറുകൾ വികസിപ്പിച്ച് സ്റ്റാറ്റിക് പരീക്ഷിച്ചു.
- ഓർബിറ്റൽ മൊഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം, ഗഗൻയാൻ കൺട്രോൾ സെന്റർ, ഗഗൻയാൻ കൺട്രോൾ ഫെസിലിറ്റി, ക്രൂ ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റി, രണ്ടാമത്തെ ലോഞ്ച് പാഡ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു.
- പ്രീകർസർ ദൗത്യങ്ങൾ: CES സാധൂകരിക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ച ഒരു ടെസ്റ്റ് വാഹനവും ടിവി-D1ൽ ഫ്ലൈറ്റ് പരീക്ഷണവും. TV-D2, IADT-01 എന്നിവയ്ക്കായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
- ഫ്ലൈറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ആശയവിനിമയ ശൃംഖലയും: ഗ്രൗണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ അന്തിമമാക്കി. IDRSS-1 ഫീഡർ സ്റ്റേഷനുകളും ടെറസ്ട്രിയൽ ലിങ്കുകളും സ്ഥാപിച്ചു.
- ക്രൂ റിക്കവറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ: റിക്കവറി അസറ്റുകൾ അന്തിമമാക്കി. റിക്കവറി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി.
- സർവീസ് മൊഡ്യൂൾ പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം (SMPS): യോഗ്യതാ ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികസനം പൂർത്തിയായി.
- ആദ്യ അൺക്രൂഡ് മിഷൻ (G1): ആളില്ലാ ദൗത്യത്തിനായുള്ള C32-G സ്റ്റേജും CES മോട്ടോറുകളും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി. HS200 മോട്ടോഴ്സും CES ഫോറും ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ ജെറ്റിസണിങ് മോട്ടോറായി സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തു. ക്രൂ മൊഡ്യൂളും സർവീസ് മൊഡ്യൂൾ ഘടനയും യാഥാർത്ഥ്യമായി. ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ ഫേസ്-1 പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയായി.
ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ: 2035ഓടെ രാജ്യത്തിന് സ്വന്തം ബഹിരാകാശ നിലയം (ഭാരതീയ അന്തരീക്ഷ സ്റ്റേഷൻ) സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്രോയുടെ മറ്റൊരു ഭാവി ദൗത്യം. 2028ഓടെ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷന്റെ ആദ്യ മൊഡ്യൂൾ വിക്ഷേപിക്കാനും, 2035ഓടെ മുഴുവൻ സ്റ്റേഷനും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനും ആണ് പദ്ധതി. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയുടെയും വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെയും മികച്ച ഉദാഹരണമായിരിക്കും ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ.
📸 Experience the true size of the Bharatiya Antariksh Station!— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) August 22, 2025
The first-ever 1:1 scale model of the 1st module of BAS is now on display at the Bharat Mandapam in New Delhi! 🔥
This is exactly how big the actual module is going to be! On the bottom picture, you can compare its… pic.twitter.com/8bXoVCgURm
ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷന്റെ (BAS) ആദ്യ മൊഡ്യൂളിന്റെ 1:1 സ്കെയിൽ മോഡൽ ഇസ്രോ 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകൾ ചേർന്നതാണ് ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷന്റെ രൂപകൽപ്പന. ഓരോന്നിനും ഏകദേശം 52 ടൺ ഭാരമുണ്ടാകും. ഇതിനുപുറമെ 2028നും 2035നും ഇടയിലായി അഞ്ച് LVM3 കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും. ആദ്യ മൊഡ്യൂളായ ബേസ് മൊഡ്യൂൾ 2028ൽ വിക്ഷേപിക്കാനാണ് പദ്ധതി. ആൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ നൽകിയ വിവരമനുസരിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് 400 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലായിരിക്കും അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ ഭ്രമണം ചെയ്യുക.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബഹിരാകാശയാത്രികരെ 15 മുതൽ 20 ദിവസം വരെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ തുടരാൻ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ അനുവദിക്കും. തുടക്കത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി മൂന്ന് ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അയക്കുക. പിന്നീട് മൊഡ്യൂളുകളും ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം കൂടുതൽ ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും.
ബിഎഎസ് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ഓർബിറ്റൽ ലബോറട്ടറികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ത്യയുമെത്തും. ഇത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നേട്ടമാണ്. നിലവിൽ, രണ്ട് ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിലൊന്ന് അഞ്ച് ബഹിരാകാശ ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയമാണ് (ഐഎസ്എസ്). നാസ, റോസ്കോസ്മോസ്, യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി, ജാക്സ, കനേഡിയൻ സ്പേസ് ഏജൻസി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസികൾ ചേർന്നാണ് ഐഎസ്എസ് നിർമ്മിച്ചത്. മറ്റൊന്ന് ചൈനയുടെ ടിയാൻഗോങ് ബഹിരാകാശ നിലയമാണ്. 2021ൽ വിക്ഷേപിച്ച ടിയാൻഗോങ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്.
എൻജിഎൽവി ദൗത്യം: ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ അഥവാ അടുത്ത തലമുറ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ (എൻജിഎൽവി) വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ വരും തലമുറകളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ആവശ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് എൻജിഎൽവിയുടെ നിർമാണം.
പിഎസ്എൽവി, ജിഎസ്എൽവി എന്നീ റോക്കറ്റുകളേക്കാൾ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും, എളുപ്പത്തിലുള്ള നിർമാണം, പുനരുപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് എൻജിഎൽവി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. 2040-ഓടെ ഇന്ത്യക്കാർ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലേക്കുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെയ്പ്പായിരിക്കും എൻജിഎൽവിയുടെ നിർമാണം.
ബഹിരാകാശത്തേക്കും മോഡുലാർ ഗ്രീൻ പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനങ്ങളിലേക്കും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുന്നതും, പുനരുപയോഗക്ഷമത ഉള്ളതും, ഉയർന്ന പേലോഡ് ശേഷി ഉള്ളതുമായിരിക്കും എൻജിഎൽവി. നിലവിൽ പിഎസ്എൽവി, ജിഎസ്എൽവി, എൽവിഎം3, എസ്എസ്എൽവി എന്നിവയ്ക്ക് ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലേക്ക് പരമാവധി 10 ടണും, ജിയോ-സിൻക്രണസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് (GTO) പരമാവധി 4 ടണ്ണും വരെ ശേഷിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമേ വിക്ഷേപിക്കാനാകൂ. ഭാവിയിൽ ഉയർന്ന പേലോഡ് ശേഷിയുള്ള പേടകം ആവശ്യം വന്നേക്കാം. അതിനാലാണ് ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലേക്ക് പരമാവധി 30 ടൺ വരെ ശേഷിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാനാകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യ ആരംഭിക്കുന്നത്.
വീനസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ: ശുക്രനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ സുപ്രധാന ചുവടുവെയ്പ്പായിരിക്കും വീനസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ. ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഗ്രഹമായ ശുക്രൻ, ഭൂമിക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ രൂപപ്പെട്ടതാണെന്നും ഒരുകാലത്ത് വാസയോഗ്യമായിരുന്നുവെന്നും ആണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. വീനസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ശുക്രനിലെ ഗ്രഹ പരിതസ്ഥിതികൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി പരിണമിക്കുമെന്ന് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
ശുക്രൻ്റെ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങളും വീനസ് ഓർബിറ്റർ മിഷനിലൂടെ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. 2028 മാർച്ചിൽ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാനാകും. 1236 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി കണക്കാക്കുന്ന ചെലവ്. ഉയർന്ന പേലോഡ് ശേഷിയും ഒപ്റ്റിമൽ, ഓർബിറ്റ് ഇൻസേർഷൻ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളോടെയാവും മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്.
ചാന്ദ്രയാന് 4: ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തിക്കുന്ന ചാന്ദ്രയാന് 4 ദൗത്യം 2028ൽ നടത്താനാണ് ഐഎസ്ആർഒ പദ്ധതിയിടുന്നത്. 9200 കിലോഭാരമുള്ള ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് ഇത്. ചന്ദ്രയാന് 3നെ അപേക്ഷിച്ച്, 4000 കിലോഗ്രാമില് നിന്ന് നിര്ണായക വര്ധനവാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലുപ്പ കൂടുതല് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മാര്ക്ക് 3 റോക്കറ്റുകള് ഉപയോഗിച്ചാകും വിക്ഷേപണം. അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളും രണ്ട് സ്റ്റാക്കുകളും ചേര്ത്താണ് ഇത് നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മൊഡ്യൂളുകള് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കും. ഇവിടെ വച്ച് പ്രൊപ്പല്ഷന് സംവിധാനം വേര്പെടും. നാല് മൊഡ്യൂളുകളാകും ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തുക. രണ്ടെണ്ണം ക്രമേണ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലിറങ്ങും. സാമ്പിള് റിട്ടേണ് മൊഡ്യൂള് മാത്രം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ വരും. മറ്റ് രണ്ട് മൊഡ്യൂളുകളും ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തില് നിലയുറപ്പിക്കും.
ആശ്രിതത്വത്തിൽ നിന്ന് സ്വാശ്രയത്വത്തിലേക്ക്
ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ആഗോള തലത്തിൽ വലിയ ശക്തിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. ഈ കുതിപ്പിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നതാണ് ഐഎസ്ആർഒയുടെ 2025ലെ വിജയം കണ്ട ദൗത്യങ്ങളും ഭാവി പരീക്ഷണങ്ങളും. ഭാവി പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടെ വിജകരമായി വിക്ഷേപിക്കാനായാൽ ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനാകും.
ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണത്തിൽ ആശ്രിതത്വത്തിൽ നിന്ന് സ്വാശ്രയത്വത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇന്ത്യ. ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ട്. ഇതിനുദാഹരണമാണ് പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യ നിർമ്മാതാവായ അനന്ത് ടെക്നോളജീസിന്റെ നാവിഗേഷൻ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് (CoE) 2025 നവംബറിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ വളർച്ച കൂടിയാണ് ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്.
തന്ത്രപരമായ തദ്ദേശീയവൽക്കരണം, തദ്ദേശീയ റോക്കറ്റുകൾ (പിഎസ്എൽവി, ജിഎസ്എൽവി), ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, അതിനുള്ള നിർണായക ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ ഒരു മുൻനിര ബഹിരാകാശ ശക്തിയാക്കി മാറ്റുകയും വിദേശ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും വാണിജ്യ വളർച്ചയ്ക്കായി ശക്തമായ ഒരു ബഹിരാകാശ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രോ 2025ൽ വളർച്ച കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആഗോലതലത്തിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പല സേവനങ്ങളും ഐഎസ്ആര്ഒ നല്കുന്നുണ്ട്. ഐഎസ്ആര്ഒയുടെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശവാഹന പദ്ധതിയും ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രവും അടുത്ത 25 വര്ഷത്തിനിടെ യാഥാര്ഥ്യമാകും. ഭാവിയില് ഈ രംഗത്തുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ നെടുനായകത്വം ഐഎസ്ആര്ഒ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.
