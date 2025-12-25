YEAR ENDER 2025: പോയവർഷം സൈബറിടം... ഡീപ്പ് ഫേക്ക് മുതൽ സഞ്ചാർ സാഥി വരെ; ആക്രമണങ്ങളും നടപടികളും അറിയാം
2025 ൽ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു എന്നതാണ് ഔദ്യോഗികമായ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളെക്കാൾ വേഗതയേറിയതും കൂടുതൽ അക്രമകരവുമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഹൈദരാബാദ്: 2025 അതിൻ്റെ അവസാനയാത്രയിലാണ്. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വർഷവും സാങ്കേതികത മുന്നേറിയത്. എന്നാൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുന്നതു പോലെ തന്നെ വീഴ്ചകളും പോരായ്മകളും ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊന്നാണ് സൈബറിടത്തിലെ തട്ടിപ്പുകളും ആക്രമണങ്ങളും. 2025 ൽ നടന്ന സുപ്രധാന സൈബർ അക്രമണങ്ങളും നടപടികളും അറിയാം വിശദമായി.
സർക്കാരുകളും സ്വകാര്യ കമ്പനികളും ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. സൈബർ സുരക്ഷ ഇനി സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമല്ലെന്ന് ഈ വർഷം തെളിയിച്ചു എന്ന് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
രാജ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ, ആശുപത്രികൾ, ബാങ്കുകൾ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുകൾ, സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ, ദേശീയ സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്ക് നേരെയും സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്ന കുറ്റവാളികളുടെ പ്രധാന ആയുധമെന്നത് നിർമിത ബുദ്ധിയാണ്. ഡീപ്പ് ഫേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിരവധിപേരാണ് വഞ്ചിതരായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലും വ്യാജ പ്രചരണവും ഇതിൻ്റെ മറുവശങ്ങളാണ്.
വ്യാജ ഇ-മെയിലുകളും സന്ദേശങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ എളുപ്പമല്ല. നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ അയയ്ക്കുന്ന ഫിഷിങ് (ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഫിഷിങ്) ഇ-മെയിലുകളും കോളുകളും സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്.
ഈ വർഷവും റാൻസംവെയർ (കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ ഡാറ്റ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് തിരികെ നൽകാനായി പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുതരം മാൽവെയർ) ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായി തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഹാക്കർമാർ സിസ്റ്റങ്ങൾ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക മാത്രമല്ല, ഡാറ്റ മോഷണവും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയും നടത്തുന്നു. കബളിപ്പിച്ച് പണം നേടുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശം.
2025 ൽ ഡാറ്റാ ലംഘനത്തിലൂട നേടുന്ന തുക 4.9 ദശലക്ഷം ഡോളറിലെത്തുമെന്നാണ് ഐബിഎം (ഇൻ്റർനാഷണൽ മെഷീൻ കോർപ്പറേഷൻ) റിപ്പോർട്ട്. 2024 നെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 10 ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതേ രീതിയിലാണ് വരും വർഷങ്ങളിൽ ഡാറ്റാ മോഷണങ്ങൾ തുടരുന്നതെങ്കിൽ 2027 ഓടെ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൂടെ നേടുന്ന വരുമാനം ആഗോള തലത്തില് 24 ലക്ഷം കോടി ഡോളർ കടക്കുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വികസന ഏജൻസി (യുഎസ്എഐഡി)യുടെ കണ്ടെത്തൽ.
കുപ്രസിദ്ധ അന്താരാഷ്ട്ര സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ
ഉത്തരകൊറിയയുമായി ബന്ധമുള്ള ഹാക്കർമാർ ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ബൈബിറ്റിനെ 2025 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ആക്രമിച്ചത്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിപ്റ്റോ കവർച്ചക്കാണ് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.
ഏകദേശം 150 കോടി ഡോളറിൻ്റെ എതേറിയം ടോക്കണുകൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ദുർബലതയെ ഹാക്കർമാർ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ഫിഷിങ് ചെയ്തതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ആക്രമണത്തിൻ്റെ ആദ്യ 48 മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം 160 ദശലക്ഷം ഡോളർ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
2025 ജൂണിലാണ് ചൈനയിൽ ഡാറ്റ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതുവരെ സംഭവിച്ചതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കേസാണെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. ഏകദേശം നാല് ദശലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ 631 ജിബി ഡാറ്റയിലേക്ക് പാസ്വേഡ് ഇല്ലാതെ കടന്നുകയറിയതായി കണ്ടെത്തി.
സൈബർ ആക്രമണം മൂലം ബ്രിട്ടീഷ് കാർ നിർമാതാക്കളായ ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവറിന് കനത്ത നഷ്ടം നേരിട്ടത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ്. കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ ഉത്പാദനവും താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. തത്ഫലമായി മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 680 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് നഷ്ടമാണ് കമ്പനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്.
അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായ പെൻസിൽവാനിയ സർവകലാശാലയിലെ ഇ-ബിസിനസ് സ്യൂട്ട് സെർവറുകളിൽ സൈബർ ആക്രമണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബറിലാണ് സംഭവം. നവംബർ മാസത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് ബജറ്റ് ഓഫിസിലും സുരക്ഷാ ലംഘനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഈ ഏജൻസി യുഎസ് നിയമനിർമാതാക്കൾക്ക് നിർണായക സാമ്പത്തിക ഗവേഷണം നൽകിയിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ
സഞ്ചാര് സാഥി ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നവംബർ മാസത്തിൽ വലിയ വിവാദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. സൈബർ തട്ടിപ്പ് തടയുന്നതിനായി എല്ലാ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും സഞ്ചാർ സാഥി ആപ്പ് മുൻകൂട്ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ നിബന്ധന പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിച്ചും രാജ്യമെമ്പാടുമുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തെ കണക്കിലെടുത്തും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു.
പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം, പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹാക്കർ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയതായി മഹാരാഷ്ട്ര സൈബർ വിഭാഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. 1.5 ദശലക്ഷത്തിലധികം സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
പ്രമുഖ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിങ് (ഇടനിലക്കാർ വഴി ഓഹരി വിപണി നടത്തുന്ന പ്രക്രിയ) കമ്പനിയായ ഏയ്ഞ്ചൽ വണ്ണും ഡാറ്റ ചോർച്ച സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ ചില ഫയലുകളിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം.
ഈ വർഷം ജനങ്ങളെ ഏറെ ഭീതിയിലാക്കിയ മാൽവെയറാണ് 'ഡാൻസ് ഓഫ് ദി ഹിലാരി'. വൈറസിനെ പാകിസ്ഥാൻ ഹാക്കർ ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതാണെന്നാണ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത്. വീഡിയോകളുടെയോ ഡോക്യുമെൻ്റുകളുടെയോ രൂപത്തിൽ ഈ വൈറസ് പടരുകയും ഡാറ്റ മോഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഉപയോക്താക്കളുടെ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുകയും ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു ആരോപണം.
2025 ജൂണിൽ ഡൽഹിയിലെ രണ്ട് പ്രധാന ആശുപത്രികൾക്ക് നേരെ സൈബർ ആക്രമണം നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രണ്ട് ആശുപത്രികളും ഐടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 66 പ്രകാരം എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി അറിയിച്ചു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സൈബർ സുരക്ഷാ നടപടികൾ
|സ്ഥാപനം
|പങ്ക്
|സിഇആർടി-ഇൻ
|ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു
|എൻസിഎസ്സി
|വിവിധ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം
|എൻസിസിസി
|രാജ്യത്തെ സൈബറിടങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു
|ഐ ഫോർ സി
|സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു
|എൻസിഐഐപിസി
|അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷ
പുതുക്കിയ ടെലികോം സൈബർ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ
2025 ഒക്ടോബറിലാണ് വകുപ്പ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സൈബർ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത്. മൊബൈൽ നമ്പർ തട്ടിപ്പ്, വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഉപകരണ തട്ടിപ്പുകൾ എന്നിവ തടയുക എന്നതാണ് ഈ പുതിയ നിയമങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ നിയമങ്ങൾ മൊബൈൽ നമ്പർ വെരിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോണുകൾ വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഐഎംഇഐ നമ്പർ വെരിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കുന്നു.
