ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾക്ക് കരുത്തേകും: റെക്കോർഡ് സ്കോറിൽ ഷവോമിയുടെ പുതിയ 'Xring O3' ചിപ്സെറ്റ്
ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾക്ക് കരുത്തേകാൻ പുതിയ 'Xring O3' ചിപ്സെറ്റുമായി ഷവോമി. ക്വാൽകോമിന്റെയും മീഡിയാടെക്കിന്റെയും ചിപ്പുകൾക്ക് നേരിട്ട് വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ ഈ ചിപ്സെറ്റിന് കഴിഞ്ഞേക്കും.
Published : August 25, 2026 at 5:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഷവോമി തങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കായുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഇൻ-ഹൗസ് സിസ്റ്റം-ഓൺ-ചിപ്പ് (SoC) ആയ Xring O3 ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. തായ്വാൻ സെമികണ്ടക്ടർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയുടെ (TSMC) 3nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ പുതിയ ചിപ്പ് കമ്പനിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ ഷവോമി 18 ഫോൾഡിന് കരുത്തേകും.
ആപ്പിൾ, സാംസങ്, ഹുവാവേ തുടങ്ങിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളുമായി ചേർന്ന് സ്വന്തം SoC വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഷവോമി നിലവിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പനക്കാരായാണ് ഷവോമിയെ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഷവോമി സ്വന്തം ചിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ക്വാൽകോമിന്റെയും മീഡിയടെക്കിന്റെയും ചിപ്പ് ബിസിനസിനെ ബാധിച്ചേക്കാം. പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നതിലൂടെയും ക്വാൽകോം, മീഡിയടെക് പോലുള്ള മറ്റ് ചിപ്പ് വിതരണക്കാരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും കമ്പനിയുടെ വിതരണ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Xring O3-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷവോമി 18 ഫോൾഡ് സെപ്റ്റംബറിൽ ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. കസ്റ്റം സിലിക്കണിനുള്ള കസ്റ്റം സിലിക്കണിനുള്ള ഒരു പ്രധാന പരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായി O3-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഫോണിനെ കണക്കാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ 2 ലക്ഷം മുതൽ 3 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ വരെ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
In September, the Xiaomi 18 Fold wide-format foldable will be the first smartphone globally to debut with the XRING O3 chip! pic.twitter.com/6gp54krDqr— Ice Universe (@UniverseIce) August 24, 2026
Xring O1-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണുകളേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് പുതിയ ചിപ്പിലൂടെ കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നതെന്ന് ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2025 മെയ് മാസത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തതിനുശേഷം കമ്പനി ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷം ഫോണുകൾ വിറ്റഴിച്ചു.
2021-ൽ ഇൻ-ഹൗസ് ചിപ്പുകളുടെ വികസനം ഷവോമി പുനരാരംഭിച്ചു. ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞത് 50 ബില്യൺ യുവാൻ (ഏകദേശം 71,183 കോടി രൂപ) നിക്ഷേപിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, ടാബ്ലെറ്റുകൾ, വാച്ചുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നാം തലമുറ Xring O1 ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി 10 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ കവിഞ്ഞതായി കമ്പനി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന വരുമാന കോളിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.
Xiaomi’s Xring O3 has achieved an AnTuTu score of 5.22 million, far surpassing every smartphone processor currently available. Its GPU performance has improved by a massive 85%. The chip features six ultra-large CPU cores plus four additional cores, and is also the first to… pic.twitter.com/ox8mOFpZLX— Ice Universe (@UniverseIce) August 24, 2026
ഷവോമി Xring O3: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
Xring O1 എന്ന പേരിൽ കമ്പനി ആദ്യത്തെ പ്രൊപ്രൈറ്ററി സ്മാർട്ട്ഫോൺ പ്രോസസർ പുറത്തിറക്കിയതിന് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് Xring O3 വരുന്നത്. ഈ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ്-ഗ്രേഡ് SoC CPU, GPU, AI പ്രോസസ്സിങ്, ഇമേജിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരൊറ്റ ഘടകത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ചിപ്പിൽ 10-കോർ CPU, 16-കോർ G2-അൾട്രാ NX GPU എന്നിവയുണ്ട്.
ഷവോമി പറയുന്നതനുസരിച്ച് പുതിയ Xring O3 സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റിനേക്കാൾ 25 ശതമാനം ഉയർന്ന CPU പ്രകടനം നൽകുന്നു. അതേസമയം 25–26 ശതമാനം കുറവ് പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. AnTuTu-യിൽ 52.2 ലക്ഷത്തിലധികം പോയിന്റുകൾ നേടാനായിട്ടുണ്ട്. ഇത് 50 ലക്ഷം AnTuTu സ്കോർ കടന്ന ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ SoC ആയി മാറുന്നു.
|സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
|സിപിയു
|10-കോർ സിപിയു
|ജിപിയു
|16-കോർ G2-അൾട്ര NX GPU
|AnTuTu സ്കോർ
|52.2 ലക്ഷത്തിലധികം പോയിന്റുകൾ
|മെമ്മറി സപ്പോർട്ട്
|LPDDR6
|മെമ്മറി ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്
|സെക്കൻഡിൽ 113.8GB വരെ
|എഐ പെർഫോമൻസ്
|200 TOPS ടെൻസർ പെർഫോമൻസ്
ഇത് 113.8GB/s വരെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് പിന്തുണയോടെ LPDDR6 മെമ്മറിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. എഐ വർക്ക്ലോഡുകൾക്കായി ഇത് 200 TOPS (സെക്കൻഡിൽ ട്രില്യൺ കണക്കിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ) ടെൻസർ പ്രകടനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഷവോമി ചിപ്പിന് LPDDR6 മെമ്മറി ആദ്യമാണെങ്കിലും, ഇവിടെ NPU പ്രകടനം 45 ശതമാനം മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
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