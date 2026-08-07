രാജ്യത്തെ വീട്ടുപകരണ വിപണിയിൽ സാന്നിധ്യമുറപ്പിക്കാൻ ഷവോമി: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച് ഉപ ബ്രാൻഡായ 'മിജിയ'
കമ്പനിയുടെ "ഹ്യൂമൻ x കാർ x ഹോം" തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സബ് ബ്രാൻഡായ മിജിയ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. മിജിയയ്ക്ക് കീഴിൽ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കും.
Published : August 7, 2026 at 9:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ വീട്ടുപകരണ വിപണിയിൽ കൂടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ചൈനീസ് ടെക് ഭീമനായ ഷവോമിയുടെ ഉപ ബ്രാൻഡായ മിജിയ. ഹോം, ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കായി മിജിയ ബൈ ഷവോമി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എയർ പ്യൂരിഫയറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ നിരവധി ടെക് ഉത്പന്നങ്ങൾ ബ്രാൻഡിന് കീഴിൽ കമ്പനി രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരും.
2023ൽ കമ്പനി ആഗോളതലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച "ഹ്യൂമൻ x കാർ x ഹോം" തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മിജിയയുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെയ്പ്പ്. ഷവോമിയുടെ ഹൈപ്പർ ഒഎസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, ടാബ്ലെറ്റുകൾ, സ്മാർട്ട് ഹോം ഉപകരണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ ആവാസവ്യവസ്ഥ വികസിപ്പിച്ചത്.
ഇന്ത്യയിൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, ടാബ്ലെറ്റുകൾ, സ്മാർട്ട് ടിവികൾ എന്നിവയിലുടനീളം ഷവോമി ഇതിനകം തന്നെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. റെഡ്മി, പോകോ പോലുള്ള ബ്രാൻഡുകളും കമ്പനിക്ക് കീഴിലാണ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വിൽക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് തങ്ങളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ വിശാലമാക്കാനാണ് കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയൊരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കൂടെ കടക്കുന്നതിലൂടെ വിപണിയിൽ എല്ലാ ഉത്പന്നങ്ങളിലും കമ്പനി കരുത്ത് തെളിയിക്കും.
സിഒഒയുടെ പ്രതികരണം
കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി ഷവോമി ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കൊപ്പമുണ്ടെന്ന് ഷവോമി ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫിസർ (സിഒഒ) സുധിൻ മാത്തൂർ പറഞ്ഞു. സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ നിന്ന് വിശാലമായ ഉപഭോക്തൃ സാങ്കേതിക പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേക്ക് വികസിക്കുകയാണ്. ഷവോമിയുടെ മിജിയയുടെ അവതരണം ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനിയുടെ ആഗോള ഹ്യൂമൻ × കാർ × ഹോം തന്ത്രത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Excited to share that we're bringing Mijia by Xiaomi to India.— Gautam Batra (@gautmeluv) August 7, 2026
With Mijia, we're taking the next step to strengthen our lifestyle and smart home ecosystem, bringing thoughtfully designed products to more Indian homes.
Excited for what lies ahead. Here's to the next chapter! pic.twitter.com/snXlpfZLgI
കൂടാതെ വിപണിയോടുള്ള തങ്ങളുടെ ദീർഘകാല പ്രതിബദ്ധതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഷവോമിയുടെ ഓരോ ഉത്പന്നങ്ങളിലൂടെയും സ്മാർട്ട് അനുഭവം കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആവാസവ്യവസ്ഥ വിശാലമാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഷവോമിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ തുടക്കം
2014ലാണ് ഷവോമി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. രു സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാൻഡായിട്ടാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് സ്മാർട്ട് ടിവികൾ, ടാബ്ലെറ്റുകൾ, AIoT തുടങ്ങിയ വിവിധ ഉത്പന്നങ്ങളുമായി മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലും സാന്നിധ്യമുറപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ വലിയ വീട്ടുപകരണങ്ങളുമായി മിജിയ സബ് ബ്രാൻഡിലൂടെ പുതിയ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്.
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