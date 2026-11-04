പുത്തൻ ഡിസൈനും നിരവധി മാറ്റങ്ങളുമായി ഷവോമിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്; 'ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 4'നെ കുറിച്ചറിയാം
ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അപ്ഡേറ്റാണ് ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 4 സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ യോഗ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക.
Published : November 4, 2026 at 4:57 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഷവോമി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഏറ്റവും പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റായ 'ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 4' (HyperOS 4) ലഭ്യമാക്കിത്തുടങ്ങി. ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ അപ്ഡേറ്റ് നിരവധി ഫോണുകളിലും ടാബ്ലെറ്റുകളിലും ലഭ്യമാകും. പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ പുത്തൻ ഡിസൈനും അപ്ഡേറ്റും കൊണ്ടുവരുന്നു.
ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് കമ്പനി ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിലെ അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് ഈ അപ്ഡേറ്റ് എത്തിത്തുടങ്ങിയതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഷവോമിയുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അസിസ്റ്റന്റും ഈ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ ലഭ്യമാകും.
ഷവോമി ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 4: ആഗോള റിലീസ് ഷെഡ്യൂൾ
ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 4 അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ ഉപകരണം ഷവോമി 17 അൾട്ര ആയിരിക്കും. തുടർന്ന് ഷവോമി 17 സീരീസിലെ മറ്റ് ഫോണുകളായ ഷവോമി 17, ഷവോമി 17T പ്രോ, ഷവോമി 17T എന്നിവയ്ക്കും അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കും. തുടർന്ന് ഷവോമി 17 സീരീസിലെ മറ്റ് ഫോണുകളായ ഷവോമി 17, ഷവോമി 17T പ്രോ, ഷവോമി 17T എന്നിവയ്ക്കും അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കും. ഷവോമി 15 അൾട്രാ, ഷവോമി 15 എന്നീ മോഡലുകൾക്കും വൈകാതെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കും. പോകോ ബ്രാൻഡിലെ ചില മോഡലുകൾക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കും. പോകോ F8 സീരീസ്, പോകോ X8 സീരീസ്, പോകോ M8 സീരീസ്, പോകോ C95 പ്രോ, C85 എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഷവോമിയുടെ ഉപ-ബ്രാൻഡായ റെഡ്മിയും ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ടുവരും. റെഡ്മി നോട്ട് 17 സീരീസ്, റെഡ്മി നോട്ട് 15 സീരീസ് എന്നിവയ്ക്ക് നവംബർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കും. ഷവോമി പാഡ് 8 സീരീസ് ടാബ്ലെറ്റുകൾക്കും ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
നവംബർ പകുതിയോടെയായിരിക്കും രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കും. ഇതിൽ ഷവോമി 15T സീരീസ്, പോക്കോ F9 സീരീസ്, പോക്കോ F7 സീരീസ്, പോക്കോ X7 സീരീസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഷവോമി പാഡ് 7 സീരീസ്, റെഡ്മി പാഡ് 2 സീരീസ്, പോക്കോ പാഡ് X1, M1 എന്നീ ടാബ്ലെറ്റുകളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മൂന്നാം ഘട്ടം ഡിസംബറിലാണ് ആരംഭിക്കുക. ഇതിൽ ഷവോമി മിക്സ് ഫ്ലിപ്പ്, ഷവോമി 14, ഷവോമി 13 സീരീസുകൾ, റെഡ്മി നോട്ട് 14 സീരീസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പോകോ ഉപയോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, F6 സീരീസ്, X8x, X7, X6 പ്രോ, M8s, M7, C81 തുടങ്ങിയ മോഡലുകളിലും ഈ അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമാകും. ഷവോമി പാഡ് 6S Pro, പോകോ പാഡ് C1, റെഡ്മി പാഡ് 2 സീരീസ് എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്ഡേറ്റുകൾ സാധാരണയായി ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. അതിനാൽ എല്ലാ ഷവോമി ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഒരേ ദിവസം തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളിലേക്കും ഇത് എത്താൻ ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ എടുത്തേക്കാം.
Effortless aesthetics, beautifully refined.💫 Discover the all-new Soft Light Glass, customisable lock screen, resizable home screen folders, and more. #XiaomiHyperOS4 #Xiaomi https://t.co/cI5bcOed7M— Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) September 17, 2026
ഷവോമി ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 4: പുതിയ സവിശേഷതകൾ
HyperOS 4-ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന് അതിന്റെ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ആണ്. ആപ്പിളിന്റെ 'ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് യൂസർ ഇന്റർഫേസിന് സമാനമായ സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഗ്ലാസ് ഡിസൈൻ ഷവോമി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സ്ക്രീനിൽ വ്യക്തവും സുതാര്യവുമായ ഒരു അനുഭവം നൽകുന്നു. ഫോൺ കൂടുതൽ വ്യക്തിഗതമാക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി സൗകര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ഇഷ്ടാനുസരണം ക്രമീകരിക്കാനും, നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ അടുക്കിവെക്കാനും ഹോം സ്ക്രീനിലെ ഫോൾഡറുകളുടെ വലിപ്പം മാറ്റാനും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും. ഇവ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണെങ്കിലും, ദൈനംദിന ഉപയോഗം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കും. നിത്യജീവിതത്തിലെ നൂറിലധികം സാധാരണ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രത്യേകം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷവോമി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് ഫോണിന് കൂടുതൽ ലോഡ് ലഭിച്ചാലും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ ആപ്പുകൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലും സുഗമമായും തുറക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും വഴിയൊരുക്കും.
തുടർച്ചയായി എട്ട് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ചാലും, മെമ്മറി പ്രീലോഡിങ് ശേഷി 33 ശതമാനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ HyperOS 4-ന് കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ആപ്പുകൾ ഓരോ തവണയും പുതുതായി ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗത്തിന് സജ്ജമായിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. 10,000 ഫോട്ടോകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം 90 ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് കഴിയുമെന്ന് ഷവോമി പറയുന്നു. കൂടാതെ ഷവോമിയുടെ പുതിയ AI അസിസ്റ്റന്റും HyperOS 4-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനുപുറമെ, AI സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ (സംസാരത്തെ എഴുത്തായി മാറ്റുന്നത്), AI വോയ്സ് നോട്ട്, Xiaomi സ്മാർട്ട് ഹബ് എന്നിവയും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. സംസാരത്തെ ടെക്സ്റ്റാക്കി മാറ്റുക, പെട്ടെന്ന് കുറിപ്പുകൾ (notes) റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, വിവിധ ഉപകരണങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാൻ ഈ ടൂളുകൾ സഹായിക്കുന്നു.
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