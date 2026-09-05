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എക്സ്ബോക്‌സ് ഗെയിം പാസ് വരിക്കാർക്ക് തിരിച്ചടി; ക്ലൗഡ് ഗെയിമിങ് ഇനി അൺലിമിറ്റഡ് അല്ല, സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചു

മാസത്തിൽ 15 മണിക്കൂർ വരെയാണ് ഗെയിം പാസ് വരിക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമയപരിധി ലഭിക്കുക. ഇത് 2026 നവംബർ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

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Representational Image (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2026 at 5:02 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ക്ലൗഡ് സ്‌ട്രീമിങും ഓൺലൈൻ സർവീസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന വീഡിയോ ഗെയിം ബ്രാൻഡായ എക്സ്ബോക്‌സ് തങ്ങളുടെ എക്സ്ബോക്‌സ് ഗെയിം പാസ് സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാർക്ക് ഇനി മുതൽ എക്സ്ബോക്‌സ് ക്ലൗഡ് ഗെയിമിങ് സേവനങ്ങൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആയി നൽകില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. ഓരോ ഗെയിം പാസ് പ്ലാനുകൾക്കും ഓരോ മാസവും നിശ്ചിത മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ക്ലൗഡ് ഗെയിമിംഗിനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതനുസരിച്ച് ഗെയിം പാസ് അൾട്ടിമേറ്റ് വരിക്കാർക്ക് മാസത്തിൽ 15 മണിക്കൂറും, പ്രീമിയം വരിക്കാർക്ക് 10 മണിക്കൂറും, എസൻഷ്യൽ വരിക്കാർക്ക് വെറും 5 മണിക്കൂറും മാത്രമേ ക്ലൗഡ് വഴി ഗെയിം കളിക്കാൻ സാധിക്കൂ.

ഓരോ ഗെയിം പാസ് പ്ലാനുകൾക്കും ഓരോ മാസവും നിശ്ചിത മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ക്ലൗഡ് ഗെയിമിംഗിനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മാറ്റം 2026 നവംബർ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇതുവരെ യാതൊരു സമയപരിധിയുമില്ലാതെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയി ഗെയിമുകൾ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ഈ സേവനം നിശ്ചിത മണിക്കൂറുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നത് സമയപരിധിയില്ലാതെ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചുപോന്ന വരിക്കാർക്ക് തിരിച്ചടിയാകും.

പുതിയ സമയപരിധി

പുതിയ മാറ്റമനുസരിച്ച്, എക്സ്ബോക്‌സ് ഗെയിം പാസിന്‍റെ ഓരോ പ്ലാനിലും വരിക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിമാസ ക്ലൗഡ് ഗെയിമിംഗ് സമയം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്ലാനായ ഗെയിം പാസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാസത്തിൽ 15 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ക്ലൗഡ് ഗെയിമിംഗ് അനുവദിക്കൂ. എന്നാൽ മിഡ്-ടയർ പ്ലാനായ ഗെയിം പാസ് പ്രീമിയം ഉള്ളവർക്ക് മാസത്തിൽ 10 മണിക്കൂറും, ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന പ്ലാനായ ഗെയിം പാസ് എസൻഷ്യൽ വരിക്കാർക്ക് വെറും 5 മണിക്കൂറും മാത്രമേ ഗെയിമുകൾ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

പ്ലാൻ

സമയപരിധി

(പ്രതിമാസം)

ഗെയിം പാസ് അൾട്ടിമേറ്റ്15 മണിക്കൂർ
ഗെയിം പാസ് പ്രീമിയം 10 മണിക്കൂർ
ഗെയിം പാസ് എസൻഷ്യൽ5 മണിക്കൂർ

സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ അല്ലാത്തവർക്കും പുതിയ ഓപ്‌ഷൻ

ഇതിനോടൊപ്പം ഗെയിം പാസ് വരിക്കാരാകാതെ തന്നെ ക്ലൗഡ് ഗെയിമിങ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പുതിയൊരു വഴിയും എക്സ്ബോക്‌സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വരുന്ന നവംബർ മുതൽ ആർക്കും എക്സ്ബോക്‌സ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ക്ലൗഡ് ഗെയിമിങ് സമയം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം. ഇതിനകം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾ (ക്ലൗഡ് പ്ലേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവയാണെങ്കിൽ) സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സമയപരിധി ഉപയോഗിക്കാം.

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XBOX says charging for cloud gaming will affect around 4 per cent of Game Pass users, especially heavy users. (Image Credit: XBOX)

മാസവരിസംഖ്യ അടയ്ക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവർക്കും, എപ്പോഴെങ്കിലും മാത്രം ക്ലൗഡ് ഗെയിമിംഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയാണ് പുതിയ ഓപ്ഷൻ. കൂടാതെ, പഴയ എക്സ്ബോക്സ് വൺ കൺസോൾ ഉള്ളവർക്ക് പുതിയ എക്സ്ബോക്സ് സീരീസ് X|S-ന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന ഗെയിമുകൾ പുതിയ ഡിവൈസ് വാങ്ങാതെ തന്നെ കളിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഗെയിമിംഗ് കൺസോളുകൾ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസോളുകൾക്ക് വലിയ വിലയുള്ളതോ ആയ രാജ്യങ്ങളിലെ കളിക്കാർക്ക് ഈ സംവിധാനം ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് എക്സ്ബോക്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കൂടുതൽ ആളുകൾ പരിധിയില്ലെതാ ക്ലൗഡ് ഗെയിമിങ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നടത്തിപ്പ് ചെലവ് വളരെ കൂടുന്നുവെന്നാണ് എക്സ്ബോക്‌സ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രതിമാസ സമയപരിധി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ സേവനം തടസ്സമില്ലാതെയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

എന്നാൽ ഉപയോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിലവിൽ കളിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തുടർന്നും ഗെയിം കളിക്കാൻ ഇനി മുതൽ കൂടുതൽ പണം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരും. ഇതിൻ്റെ വിലവിവരങ്ങൾ, അധിക മണിക്കൂറുകൾ വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗെയിമുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നവംബറിൽ മാത്രമേ കമ്പനി പുറത്തുവിടുകയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള ഗെയിം കളിക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും, അതിനനുസരിച്ച് ഭാവിയിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നും എക്സ്ബോക്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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