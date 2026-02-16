എക്സ് സേവനങ്ങൾക്ക് തടസം നേരിടുന്നു, ഇന്ത്യയിലും നിശ്ചലം: ഉപയോക്താക്കളുടെ പരാതി പ്രവാഹം
ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലും എക്സ് സേവനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല.
Published : February 16, 2026 at 7:57 PM IST|
Updated : February 16, 2026 at 8:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സോഷ്യൽമീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിന്റെ (മുൻപത്തെ ട്വിറ്റർ) സേവനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ ആഗോളതലത്തിൽ തടസ്സം നേരിടുന്നു. പിന്നാലെ ഹോംപേജ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായും ഫീഡുകൾ പുതുക്കി വരുന്നില്ലെന്നുമുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ പരാതികൾ ഉയർന്നു. ആപ്പുകളുടെയും വെബ്സൈറ്റുകളുടെയും സേവനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റായ ഡൗൺഡിറ്റക്ടറിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിൽ ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ,അഹമ്മദാബാദ്, കൊൽക്കത്ത, ഡൽഹി, ജയ്പൂർ, പറ്റ്ന, ചണ്ഡീഗഢ് എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വ്യാപകമായി പരാതി ഉയർന്നത്.
ഡൗൺഡിറ്റക്ടറിൽ എക്സ് സേവനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നേരിടുന്നതായി നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രശ്നം നേരിടുന്നതായി ഡൗൺഡിറ്റക്ടർ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 16) ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 6.30 ഓടെയാണ് ട്വിറ്റർ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശ്നം നേരിടാൻ തുടങ്ങിയത്. 7 മണിയോടെ പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവ് ഉണ്ടായി. 7.05ഓടെ മൂവായിരത്തിലധികം ആളുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
തടസം നേരിട്ടത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ?
ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും ഹോംപേജ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായും, ഫീഡുകൾ പുതുക്കി വരുന്നില്ലെന്നുമാണ് ഉപയോക്താക്കൾ പരാതിപ്പെട്ടത്. ശൂന്യമായ സ്ക്രീൻ കാണിക്കുന്നതായാണ് ഉപയോക്താക്കൾ പറയുന്നത്. കൂടാതെ ടൈംലൈനുകളും കാണുന്നില്ല. പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നം നേരിടുന്നതായാണ് ചിലർ പരാതിപ്പെട്ടത്. ഇത് സെർവർ-സൈഡ് പ്രശ്നമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
ഡൗൺഡിറ്റക്ടർ നൽകിയ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച്, 51% ഉപയോക്താക്കൾക്കും വെബ്സൈറ്റിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടത്. അതേസമയം 37% ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിലാണ് തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടത്. 12% ഉപയോക്താക്കൾ ഫീഡിലും ടൈംലൈനിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അതേസമയം ഇതുസംബന്ധിച്ച് എക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. സെർവർ പ്രശ്നമോ, നെറ്റ്വർക്ക് തടസ്സങ്ങളോ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. വൈകാതെ എലോൺ മസ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എക്സിലെ പരിഹാരങ്ങൾ കമ്പനി പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
