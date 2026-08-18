രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം: മസ്ക്കിന്റെ എക്സിനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് കേന്ദ്രം
പുതിയ അൽഗോരിതം പുറത്തിറക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് എക്സിനെതിരെ കേന്ദ്രം നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത്. സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഉള്ളടക്കം മറച്ചുവെക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിലും സെൻസർഷിപ്പ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ദൃശ്യമാക്കുമെന്ന് മസ്ക് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
Published : August 18, 2026 at 4:48 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇലോൺ മസ്ക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സ് (പഴയ ട്വിറ്റർ) ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ. രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ കമ്പനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ലെന്ന സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ. അതേസമയം സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഉള്ളടക്കം മറച്ചുവെക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിലും സെൻസർഷിപ്പ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ദൃശ്യമാക്കുമെന്ന് മസ്ക് അറിയിച്ചിരുന്നു.
ആവശ്യപ്രകാരം പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്തെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ മസ്ക് എക്സിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സർക്കാർ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത്. സർക്കാർ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സെൻസർഷിപ്പ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണാമെന്നാണ് എക്സിൽ പുതിയ അൽഗോരിതം അവതരിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ മസ്ക് അറിയിച്ചത്. കമ്പനിയുടെ നിയമങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും ഇന്ത്യൻ നിയമ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മുകളിലല്ലെന്നാണ് സർക്കാർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്.
Any censorship required by governments is now clearly visible https://t.co/eQMdoYlhkA— Elon Musk (@elonmusk) August 15, 2026
സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ എക്സിൽ പുതിയ അൽഗോരിതം
എക്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റോ അക്കൗണ്ടോ നീക്കം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, അത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് എക്സിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത്. ഒരു പോസ്റ്റോ, മറ്റ് ഉള്ളടക്കങ്ങളോ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഏത് സർക്കാർ ഏജൻസിയുടെ ആവശ്യ പ്രകാരമാണെന്നും നിയമപരമായ കാരണം എന്താണെന്നും എക്സിൽ പരസ്യമായി കാണിക്കും. സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളിലോ അക്കൗണ്ടുകളിലോ ഇത് സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം സംഭവിച്ചതാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന പ്രത്യേക അടയാളവും ഉണ്ടാകും.
Also Read: