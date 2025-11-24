ETV Bharat / technology

കൂടുതൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ ഫീച്ചറുമായി എക്‌സ്: ഉപയോക്താവിന്‍റെ പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ഇനി മറ്റുള്ളവർക്കും കാണാം

ഉപയോക്താവിന്‍റെ പേര്, ലൊക്കേഷൻ, എത്ര തവണ യൂസർനെയിം മാറ്റി, ആദ്യമായി ചേർന്ന തീയതി, എങ്ങനെ ആക്‌സസ് ചെയ്‌തു തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ എക്‌സ് പ്രൊഫൈലിൽ വെളിപ്പെടുത്തും.

The 'About This Account' feature includes an option to to choose their region, rather than their exact location. (Image Credit: X /@nikitabier)
November 24, 2025

ഹൈദരാബാദ്: ഉപയോക്താക്കളുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇലോൺ മസ്‌കിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സ്. ഇതിനായി 'എബൗട്ട് ദിസ് അക്കൗണ്ട്' എന്ന പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉപയോക്താവിന്‍റെ പേര്, ലൊക്കേഷൻ, എത്ര തവണ യൂസർനെയിം മാറ്റി, ആദ്യമായി ചേർന്ന തീയതി, എങ്ങനെ ആക്‌സസ് ചെയ്‌തു തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ.

ഒരു എക്‌സ് അക്കൗണ്ടിന്‍റെ സുതാര്യത നിർണയിക്കാൻ വ്യക്തികൾക്ക് മതിയായ വിവരങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് 'എബൗട്ട് ദിസ് അക്കൗണ്ട്' എന്ന പുതിയ ഫീച്ചർ വഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് എക്‌സിന്‍റെ ഉൽപ്പന്ന മേധാവി നികിത ബിയർ പറയുന്നു. ഇതുവഴി ഒരു അക്കൗണ്ട് ആധികാരികമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു എക്‌സ് പ്രൊഫൈൽ ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും, എന്നാൽ ഇതിന്‍റെ പ്രവർത്തനം വിദേശത്ത് നിന്നാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ അത് ഉപയോക്താവിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നു.

പുതിയ ഫീച്ചർ കൂടുതൽ സുതാര്യതയും സുരക്ഷയും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതാം. വിവിധ എക്‌സ് ഹാൻഡിലുകൾ പങ്കിടുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്‍റെ ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്താനാകുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ചില വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് പിഴ ചുമത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ, അവരുടെ ഭൂപ്രദേശത്തിന്‍റെ വിവരം മാത്രം വെളിപ്പെടുത്താവുന്ന തരത്തിൽ സ്വകാര്യത ടോഗിളുകളും ഫീച്ചറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നികിത ബിയർ എക്‌സ് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.

ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ എക്‌സ് ജീവനക്കാരിൽ ഈ ഫീച്ചർ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് ബിയർ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പുതിയ ഫീച്ചർ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി പുതിയ ഫീച്ചർ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് നോക്കാം.

എങ്ങനെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാം?
എക്‌സ് മൊബൈൽ ആപ്പിലെയും വെബ്‌സൈറ്റിലെയും ജോയിൻഡ് തീയതിയിൽ ക്ലിക്കുചെയ്‌താൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്ന പാനലിലേക്ക് ആക്‌സസ് ലഭിക്കും. അത് എക്‌സിൽ ജോയിൻ ചെയ്‌ത തീയതി, പ്രാഥമാക ലൊക്കേഷൻ, യൂസർനെയിം ചേഞ്ച് ഹിസ്റ്ററി, ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിക്കുന്ന ആപ്പിന്‍റെ ഉറവിടം എന്നീ വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.

അതേസമയം ഈ സവിശേഷത എല്ലാവർക്കുമായി അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും, എല്ലാവർക്കും ഇത് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ടെക് ന്യൂസ് വെബ്‌സൈറ്റായ ടെക്ക്രഞ്ചിന്‍റെ നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ എക്‌സിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതായി എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ പ്രൊഫൈലുകളിൽ വിവരങ്ങൾ ദൃശ്യമാകില്ല.

വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ വിവരങ്ങളുടെ ആധികാരികത സ്ഥിരീകരിക്കാനും സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പരിഷ്‌കരിക്കാനും അനുവദിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇത്. സ്വകാര്യതാ, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ രാജ്യമോ പ്രദേശമോ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സമാനമായ സവിശേഷത ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇതിനകം തന്നെ നിലവിലുണ്ട്.

