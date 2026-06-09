WWDC 2026: കുട്ടികൾ ഐഫോണിൽ എന്ത് കാണണമെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം, പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി ആപ്പിളിന്റെ രക്ഷാകർതൃ നിയന്ത്രണം
കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ആപ്പിളിനെതിരെ നേരത്തെ വലിയ വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ WWDC 2026ലെ രക്ഷാകർതൃ നിയന്ത്രണ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളെ വിശകലന വിദഗ്ധർ പ്രശംസിച്ചു.
Published : June 9, 2026 at 3:45 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആപ്പിളിന്റെ വേൾഡ്വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് കോൺഫറൻസിന് കാലിഫോർണിയയിലെ കുപെർട്ടിനോയിലുള്ള ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറും ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ്-പവേർഡ് സിരിയും ചടങ്ങിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല, കുട്ടികളുടെ ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള പുതിയ സവിശേഷതകളും ആപ്പിൾ അവതരിപ്പിച്ചു.
നിരവധി രക്ഷാകർതൃ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ചൈൽഡ് അക്കൗണ്ട്സ് സവിശേഷതയാണ് ഇത്. ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ സവിശേഷത ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അനാവശ്യമായി തിരയാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കില്ല. ഇതിനായി കുട്ടികൾക്ക് അനുമതി നൽകണോ എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്ന ആസ്ക് ടു ബ്രൗസ് ഫീച്ചർ നൽകും. ഐഫോൺ, ഐപാഡ്, മാക് എന്നിവയിൽ ചൈൽഡ് അക്കൗണ്ട്സ് സവിശേഷത ലഭ്യമാവും.
രക്ഷാകർത്താക്കൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം
ആപ്പിളിന്റെ ഫാമിലി ഷെയറിങ് അനുഭവത്തിന് കീഴിൽ കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇതിനകം തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സജ്ജീകരിച്ചാൽ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മാത്രമേ കുട്ടികളുടെ ഫോണിലെ ഫീഡിൽ ലഭിക്കൂ. മാത്രമല്ല, കുട്ടികളുടെ സ്ക്രീൻ സമയം എത്ര വേണമെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാനാവും. ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. കൂടാതെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിനും മെസേജുകൾക്കും നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും.
സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗം കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയെയും മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് നിലവിലുള്ള സവിശേഷതകളെ വികസിപ്പിച്ചതാണെന്ന് ആപ്പിൾ പറയുന്നു. 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഫോൺ ഉപയോഗത്തെ എതിർക്കുന്നതായി WWDC പ്രഖ്യാപന വേളയിൽ ആപ്പിൾ അംഗീകരിച്ചു. പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ വന്നതോടെ രക്ഷാകർതൃ നിയന്ത്രണ അപ്ഗ്രേഡുകളിലൂടെ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആശയവിനിമയ പരിധികൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാനും സ്ക്രീൻ സമയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാണാനും കഴിയും.
ആപ്പിളിനെതിരെ പ്രതിഷേധം
മാത്രമല്ല, കണ്ടന്റുകളിൽ നഗ്നത സ്വയമേവ കണ്ടെത്തി ബ്ലർ ചെയ്യുന്ന ആപ്പിളിന്റെ നിലവിലുള്ള സവിശേഷത അക്രമം, ചോരക്കറ പോലുള്ള കണ്ടന്റുകളും ബ്ലർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും. WWDCയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ വക്താക്കൾ കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈഗിംക അതിക്രമത്തിന് തടയിടാൻ ആപ്പിളിന് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന ചോദ്യമുയർത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു. ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയവർ 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ആപ്പിളിന്റെ സിഇഒ സ്ഥാനമേറാൻ പോകുന്ന ജോൺ ടെർണസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മുൻപും ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. "2023 മുതൽ അഞ്ചാം തവണയാണ് ഐക്ലൗഡിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആപ്പിളിനെതിരെ അഭിഭാഷകർ പ്രതിഷേധമുയർത്തിയത്. എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും സ്റ്റോർ ചെയ്തും പങ്കിട്ടും ആപ്പിൾ വരുമാനമുണ്ടാക്കിയതായാണ് ഹീറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് സിഇഒ സാറാ ഗാർഡ്നറിന്റെ ആരോപണം.
ടിം കുക്ക് ആപ്പിളിനെ മോശമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, പക്ഷേ ജോൺ ടെർനസിന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും, കുട്ടികൾക്കും അതിജീവിതകൾക്കും ഒപ്പം നിൽക്കണോ എന്ന് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമപ്പെടുത്തി. കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ആഗോളതലത്തിൽ ശക്തമാകുന്ന സമയത്ത് സ്വകാര്യതയ്ക്ക് പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകുന്ന ആപ്പിളിന്റെ ഈ വർഷത്തെ സമീപനം വിദഗ്ധർ പ്രശംസിച്ചു.
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