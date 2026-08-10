എ.ഐ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം തുണയായി; തെലങ്കാനയിലെ കർഷകർക്ക് വൻ ലാഭമെന്ന് ലോകബാങ്ക്
ലോകബാങ്ക് അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ 'വേൾഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് റിപ്പോർട്ട്- 2026- ദി പ്രോമിസ് ഓഫ് എ.ഐ' എന്ന പഠനരേഖയിലാണ് തെലങ്കാനയിലെ കർഷകർക്ക് നിർമ്മിത ബുദ്ധി നൽകിയ മികച്ച നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്
Published : August 10, 2026 at 10:50 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: നിർമ്മിത ബുദ്ധി (എ.ഐ) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ തെലങ്കാനയിലെ ചെറുകിട കർഷകർക്ക് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതായി ലോകബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട്. എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ് കൃഷിരീതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതിലൂടെ ഓരോ കർഷകനും ശരാശരി 53,000 രൂപയുടെ (560 യു.എസ് ഡോളർ) ലാഭമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ലോകബാങ്ക് അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ 'വേൾഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് റിപ്പോർട്ട്- 2026- ദി പ്രോമിസ് ഓഫ് എ.ഐ' എന്ന പഠനരേഖയിലാണ് തെലങ്കാനയിലെ കർഷകർക്ക് നിർമ്മിത ബുദ്ധി നൽകിയ മികച്ച നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2025ൽ തെലങ്കാനയിലെ മെദക്, മഹബൂബ് നഗർ എന്നീ ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ വിശദമായ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൃത്യമായി ലഭിച്ചതോടെ കർഷകർ തങ്ങളുടെ കാർഷിക തീരുമാനങ്ങളിൽ നിർണായകമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മുൻകൂർ വിവരങ്ങൾ തുണയായി
കാലാവസ്ഥാ സംബന്ധമായ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചും മഴയുടെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചും മുൻകൂർ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് കർഷകർക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി മാറി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന മഴയും വരൾച്ചയും കർഷകർക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാലത്താണ് എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ രക്ഷകനാകുന്നത്. എ.ഐ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ ലഭ്യമായതോടെ, സർക്കാർ നൽകുന്ന കാർഷിക വിപുലീകരണ സേവനങ്ങളെയും മറ്റ് പരമ്പരാഗത വിവര സ്രോതസ്സുകളെയും ആശ്രയിക്കുന്നത് തെലങ്കാനയിലെ കർഷകർ ഗണ്യമായി കുറച്ചു. വിളയുത്പാദനം, കൃഷിയിലെ നിക്ഷേപം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ മികച്ച തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ഈ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ അവരെ സഹായിച്ചു. വിതയ്ക്കേണ്ട സമയം, വളപ്രയോഗം, വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം നടത്താൻ എ.ഐ ടൂളുകൾ വഴി സാധിച്ചതാണ് സാമ്പത്തിക ലാഭം വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായത്.
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ചെറുകിട ബിസിനസുകളുടെയും കർഷകരുടെയും ഉത്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള എ.ഐ ടൂളുകൾക്ക് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ലോകബാങ്ക് വിലയിരുത്തുന്നു. കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പുറമെ സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റ് സുപ്രധാന മേഖലകളിലും നിർമ്മിത ബുദ്ധി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദേശമുണ്ട്. നികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമമാക്കൽ, സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ്, ദുരന്തനിവാരണം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സർക്കാരുകൾക്ക് സാധിക്കും. ഇത് ഭരണനിർവഹണം കൂടുതൽ സുതാര്യവും വേഗത്തിലുമാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ലോകബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പഴയ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കരുത്
വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മാറിനിന്നതിൻ്റെ വലിയ വില രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നൽകേണ്ടി വന്നുവെന്ന് ലോകബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പ് സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും ചീഫ് ഇക്കണോമിസ്റ്റുമായ ഇന്ദർമിത് ഗിൽ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആ പഴയ തെറ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിൽ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
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