വിദേശയാത്രകളിൽ നമ്പർ മാറ്റാതെ തന്നെ ഇനി ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാം; 'ട്രാവൽ ഇ-സിം' ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ച് വാട്സ്ആപ്പ്
ഇനി മുതൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ആപ്പിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ 'ട്രാവൽ ഇ-സിം' (Travel eSIM) ഡാറ്റാ പ്ലാനുകൾ വാങ്ങാനും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
Published : November 27, 2026 at 3:51 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിദേശയാത്ര നടത്തുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഇല്ലാത്തത് പ്രതിസന്ധിയാകാറുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട. വിദേശയാത്ര നടത്തുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ലഭ്യമാക്കുന്ന പുതിയ ഫീച്ചർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാട്സ്ആപ്പ്. ഇനി മുതൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ആപ്പിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ 'ട്രാവൽ ഇ-സിം' (Travel eSIM) ഡാറ്റാ പ്ലാനുകൾ വാങ്ങാനും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകും.
ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
ഏതാനും ടാപ്പുകളിലൂടെ ഒരു ഇ-സിം പ്ലാൻ വാങ്ങാം. നടപടിക്രമങ്ങൾ വളരെ ലളിതമാണ്. പണമടച്ചാലുടൻ ഇ-സിം ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആകും. യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡാറ്റാ സേവനം ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങും. ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ഉപയോക്താവിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ മാറില്ല എന്നതാണ്. പഴയ നമ്പറിൽ തന്നെ വാട്സ്ആപ്പ് തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കും, അതിനാൽ പുതിയ നമ്പർ എടുക്കേണ്ടി വരില്ല.
ഏതെല്ലാം കമ്പനികളുമായാണ് വാട്സ്ആപ്പ് സഹകരിക്കുന്നത്?
What if WhatsApp could work anywhere you go in the world without any struggle. Starting our early explorations around eSIMs so that you can continue sending those stickers without any interruptions. WAnderlust. Inviting partners everywhere to join us in this important mission.— Kunal Shah (@kunalb11) November 26, 2026
നിരവധി പങ്കാളികളുമായി ചേർന്നാണ് വാട്സ്ആപ്പ് ഈ ഫീച്ചർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജിയോ (Jio), സ്മാർട്ട് ആക്സിയാറ്റ (Smart Axiata), സ്മാർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് (Smart Communications), വെറൈസോൺ (Verizon) തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. തുടക്കത്തിൽ, തെരഞ്ഞെടുത്ത ചില രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകൂ. അതത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സേവനം ലഭ്യമാകുമ്പോൾ വാട്സ്ആപ്പ് ആപ്പിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും.
യാത്രകളിൽ പലരും വാട്സ്ആപ്പിനെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. ബോർഡിങ് പാസുകൾ സ്വീകരിക്കാനും, ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ (pick-ups) ക്രമീകരിക്കാനും, സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചേർന്ന വിവരം കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിക്കാനുമെല്ലാം വാട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഡാറ്റ ആവശ്യമാണ്. ഇതുവരെ, യാത്രക്കാർക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് സിം കാർഡ് തിരയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന റോമിങ് ചാർജുകൾ നൽകുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനി ആപ്പിനുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ, ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാകുമെന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് അറിയിച്ചു.
വാട്സ്ആപ്പ് മേധാവി കുനാൽ ഷായും തൻ്റെ 'എക്സ്' (X) അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഈ ഫീച്ചറിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ലോകത്തെവിടെയും വാട്സ്ആപ്പ് തടസമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും, സ്റ്റിക്കറുകൾ അയക്കുന്നത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോക്താക്കൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദേശയാത്രകൾ പതിവായുള്ളവർക്ക് ഈ സൗകര്യം ഏറെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. ഡാറ്റാ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഇനി അധികം ആശങ്കപ്പെടേണ്ടി വരില്ല.
'ട്രാവൽ ഇ-സിം' ഫീച്ചർ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ, വാട്സ്ആപ്പ് ആപ്പ് തുറന്ന് 'അക്കൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ്' (Account Settings) പരിശോധിച്ചാൽ മതിയാകും.
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