വാട്സാപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾ കൂട്ടത്തോടെ പൂട്ടാൻ കാരണം എന്ത്? മെറ്റയുടെ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ
ആപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട് റിവ്യൂവിലാണെന്നും സേവന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകുമെന്നുമുള്ള സന്ദേശമാണ് സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞത്.
Published : August 4, 2026 at 8:34 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വാട്സാപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായാൽ എന്തുചെയ്യും? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യയിലുൾപ്പെടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ ഈ ദുരനുഭവമുണ്ടായത്. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടും പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം 'റിവ്യൂ'വിലേക്ക് പോയാൽ അതിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണവും പരിഹാരവും അറിയാം.
തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് പലർക്കും തങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ആപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട് റിവ്യൂവിലാണെന്നും സേവന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകുമെന്നുമുള്ള സന്ദേശമാണ് സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞത്. ഔദ്യോഗിക വാട്സാപ്പ് ആപ്പ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചവർക്കും, യാതൊരുവിധ ചട്ടലംഘനങ്ങളും നടത്താത്തവർക്കുമാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത ഇരുട്ടടി ലഭിച്ചത്.
ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഒരുപോലെ ഈ പ്രശ്നം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. വ്യക്തിഗത ആശയവിനിമയത്തിനും ബാങ്കിങ്, ഓഫിസ്, ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും വാട്സാപ്പിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നടപടി വലിയ തിരിച്ചടിയായി. 24 മണിക്കൂർ സേവനം ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നത് പലർക്കും സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനും ജോലി തടസപ്പെടുന്നതിനും കാരണമായി. വാട്സാപ്പ് ബിസിനസ് വഴി കച്ചവടം നടത്തുന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരികളെയാണ് ഈ തകരാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്. തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ജോലിയെ സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്ന് ഇന്ദ്രജിത് ദേബ് ഗുപ്ത എന്ന ഉപയോക്താവ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
WHATSAPP USERS REPORT SUDDEN ACCOUNT LOCKOUTS— Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 3, 2026
Several WhatsApp users, including in India, say their accounts were placed "under review" for 24 hours, temporarily blocking access to all app features
WhatsApp says it actively bans accounts to prevent abuse but acknowledged it can… pic.twitter.com/hoeI3pb0E3
എന്തുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ടുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത്?
യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത സാധാരണക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ കൂട്ടത്തോടെ പൂട്ടാൻ കാരണം വാട്സാപ്പിൻ്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ വലിയൊരു അബദ്ധമാണ്. സ്പാം സന്ദേശങ്ങളും വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളും തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വാട്സാപ്പ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ അൽഗൊരിതങ്ങൾ ചില അക്കൗണ്ടുകളെ തെറ്റായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.
ഒരേസമയം നിരവധി പേർക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുകയോ, സംശയാസ്പദമായ ലിങ്കുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായി അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം സാധാരണ ഉപയോക്താക്കളും ഇതിന് ഇരയാവുകയായിരുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്നും, എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത്തരം പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്നുമാണ് കമ്പനി നൽകുന്ന വിശദീകരണം.
പരിഹാരവുമായി മെറ്റ
പ്രശ്നം വ്യാപകമായതോടെ വാട്സാപ്പ് വക്താവ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്ന് ടെക്ക്രഞ്ചിനോട് പ്രതികരിക്കവെ മെറ്റ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം പിഴവുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അൽഗൊരിതത്തിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പരാതിപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ചിലർക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തിരികെ ലഭിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകൾ എത്രയും വേഗം തിരികെ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം അൻപത് കോടിയിലധികം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പിലുണ്ടായ ഈ തകരാർ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ലോകമെമ്പാടുമായി മുന്നൂറ് കോടിയിലധികം സജീവ ഉപയോക്താക്കളാണ് വാട്സാപ്പിനുള്ളത്.
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