കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ്; സിം കാര്‍ഡ് ഇല്ലാതെ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നില്‍...

മെസേജിങ് ആപ്പുകളിലെ ആശയവിനിമയ സേവനങ്ങൾക്ക് സിം കാര്‍ഡ് നിർബന്ധമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ പ്രശംസവുമായി അധികൃതര്‍.. നടപടി സൈബര്‍ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി...

Representative Image (Getty)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 2, 2025 at 3:48 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: വാട്‌സ്‌ആപ്പ് പോലുള്ള മെസേജിങ് ആപ്പുകൾ ഇനി മുതൽ സജീവ സിം കാർഡിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തനക്ഷമമാവൂ എന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയ ടെലികോം വകുപ്പിൻ്റെ പുതിയ നടപടിയെ പ്രശംസിച്ച് വ്യാവസായിക സംഘടന സി‌ഒ‌എ‌ഐ. ടെലികോം വകുപ്പിൻ്റെ നടപടി ദേശീയ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സി‌ഒ‌എ‌ഐ പറഞ്ഞു.

മെസേജിങ് ആപ്പുകളിലെ ആശയവിനിമയ സേവനങ്ങൾക്ക് സിം കാര്‍ഡ് നിർബന്ധമാക്കി ദേശീയ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ച ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പിനെ സി‌ഒ‌എ‌ഐ സ്വാഗതം ചെയ്‌തതായി സി‌ഒ‌എ‌ഐ ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ എസ് പി കൊച്ചാർ പറഞ്ഞു.

വാട്‌സ് ആപ്പ്, സിഗ്നൽ, ടെലിഗ്രാം തുടങ്ങിയ ആപ്പുകൾ ഉപയോക്താവിൻ്റെ സജീവ സിം കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന സർക്കാർ നിർദേശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റിലയൻസ് ജിയോ, ഭാരതി എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉന്നത സമിതിയുടെ അഭിപ്രായം.

2024 ൽ മാത്രം 22,800 കോടി രൂപയാണ് സൈബർ തട്ടിപ്പ് വഴി നഷ്‌ടപ്പെട്ടതെന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മന്ത്രാലയം പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പ് അധിഷ്‌ഠിത ആശയവിനിമയ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാ കമ്പനികളോടും നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതിനു ശേഷം, 120 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ടെലി കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ 2023 ലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആക്‌ട്, ടെലികോം സൈബർ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

പ്രധാനമായും വലിയ തോതിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സുരക്ഷിതരാക്കാൻ കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. "ഉപഭോക്തൃ വിശ്വാസം വളർത്താനും സൈബർ തട്ടിപ്പ് തടയാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും സി‌ഒ‌എ‌ഐ അറിയിച്ചു. ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌തതിനു ശേഷം ഒരു തവണ മാത്രം മൊബൈൽ സിം കാർഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌താൽ, സിം നീക്കം ചെയ്‌താലും, മാറ്റിയാലും അല്ലെങ്കിൽ നിർജ്ജീവമാക്കിയാലും ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ മൊബൈലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. ഇത് പല കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുമുള്ള സാധ്യത സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു," സി‌ഒ‌എ‌ഐ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പുതിയ നിർദേശം പ്രകാരം, എല്ലാ പ്രശസ്‌തമായ ആശയവിനിമയ ആപ്പുകളും ആപ്ലിക്കേഷനും രജിസ്ട്രേഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിം/ഫോൺ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യണം, ഇതുവഴി ഡിജിറ്റൽ ദുരുപയോഗം തടയാനാവുകയും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഡിജിറ്റൽ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കാനും പറ്റുന്നു. എസ്എംഎസുകളിലൂടേയും കോളുകളിലൂടേയും വരുന്ന സൈബർ തട്ടിപ്പുകളെ തടയുന്നതിനായി ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വ്യാപകമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് എസ്എംഎസ് വഴിയുള്ള ഒടിപി വഴിയായിരിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വകുപ്പിനോട് സി‌ഒ‌എ‌ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രീതിയാണെന്നും സി‌ഒ‌എ‌ഐ പറയുന്നു. വഞ്ചനയുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും ഉപഭോക്തൃ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അപകടകരമായ ലിങ്കുകൾ വഴി ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ട് മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നടത്തുന്ന 'ഗാർഡിയൻ' സ്‌പൈവെയറിനെക്കുറിച്ച് 2025 നവംബറിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായി സി‌ഒ‌എ‌ഐ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

